Положение дел в Индии

Крупнейший в мире центр по производству бриллиантов проявляет относительный оптимизм в отношении внутреннего рынка ювелирных изделий в преддверии праздника Дивали, но менее оптимистичен в отношении глобальных перспектив.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Когда падает спрос, алмазная отрасль Индии сталкивается с определенными трудностями. Как крупнейший центр производства бриллиантов, на долю которого, по оценкам, приходится 90% мирового объема бриллиантов, алмазная отрасль Индии является организатором торговли - маркетмейкером, поскольку ее способ покупки алмазов и продажи бриллиантов задает тон для остальной торговли. Так как в последние месяцы предложение алмазов и спрос на бриллианты снижаются, гранильщики пытаются справиться со сложной динамикой рынка.

Геополитическая неопределенность, замедление роста в Китае из-за его жесткой политики в отношении распространения Covid-19 и сезонное летнее затишье в США и Европе привели к снижению спроса на алмазную продукцию. Между тем, когда примерно в марте российские объемы производства алмазов выпали с рынка, объем снизился.

Эти силы в какой-то степени уравновешивают друг друга. Многие отмечают, что, если бы спрос на бриллианты был таким же устойчивым, как год назад, то дефицит алмазной продукции был бы более острым, что поддержало бы цены на бриллианты. Вместо этого цены снизились, а бриллианты по-прежнему доступны в большом количестве.

Количество камней в RapNet оставалось высоким и составило почти 1,9 миллиона на 1 сентября, что на 16% больше, чем год назад. Следовательно, цены снизились по мере угасания рынка. Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат в августе упал на 3,6% после падения на 2,6% в июле.

Китай и США

Тем не менее, индийская торговля спокойно относится к своим перспективам на оставшуюся часть 2022 года. Это было ясно видно из общения с представителем Rapaport в ходе его недавнего визита в Мумбаи и Сурат во время его посещения Индийской международной ювелирной выставки (India International Jewellery Show), состоявшейся в начале августа.

Для производителей самым большим фактором спада стало резкое падение спроса в Китае, который все еще сохраняет ограничения, связанные с Covid-19. Учитывая требования карантина для прибывающих иностранцев, поставщики не желают посещать страну, а китайские покупатели не выезжают за границу. То же самое касается и Гонконга, хотя меры предосторожности там не такие строгие и постепенно смягчаются.

Сектор розничной торговли Китая также замедлился. Недавняя обновленная информация, предоставленная двумя крупнейшими в регионе ювелирными компаниями Chow Tai Fook и Luk Fook, показали, что их продажи в сопоставимых магазинах в материковом Китае за квартал, закончившийся 30 июня, упали соответственно на 19% и 28%. В результате, эти крупные покупатели значительно сократили свои заказы.

Индийские поставщики, естественно, внимательно следят за США, крупнейшим для них рынком, на фоне всех разговоров о рецессии и инфляции. Но даже несмотря на то, что они сообщают об общем падении заказов, США остаются стабильным рынком, даже если торговля в этой стране не соответствует прошлогоднему уровню.

Розничная торговля в США ослабла, поскольку Signet Jewelers, крупнейшая специализированная ювелирная компания страны, понизила свой годовой прогноз. Согласно отчетам Rapaport, компания ожидает выручку в размере $1,75 млрд во втором квартале финансового года, закончившемся 31 июля, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

«В июле мы увидели снижение продаж, по мере того как на наших клиентов все большее воздействие оказывала быстрорастущая инфляция, поэтому мы пересматриваем плановые показатели, чтобы они соответствовали этим тенденциям», - заявила в начале августа генеральный директор Джина Дросос (Gina Drosos).

Крупные производители бриллиантов обеспокоены падением заказов от США в текущем квартале. Но США продолжают поддерживать рынок, и есть некоторая надежда, что он стабилизируется к праздничному сезону.

Изменения в Индии

На данный момент Индия сосредоточила свое внимание на внутреннем рынке в преддверии свадебного и праздничного сезонов. В то время как стоимость жизни выросла, учитывая, что инфляция составила около 7% в июне, а процентная ставка Reserve Bank of India (Резервного банка Индии) равна 5,4%, вернувшись к допандемическому уровню, настроения среди ювелиров остаются оптимистичными.

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - организатора выставки, на недавней Международной выставке ювелирных изделий в Индии (IIJS), которая проходила с 4 по 8 августа, наблюдалась обнадеживающая посещаемость и рекордное количество посетителей. Имели место значительные заказы на золото и растущий интерес к ювелирным изделиям с бриллиантами на фоне продолжающихся изменений культурных вкусов.

Переход к более легким ювелирным изделиям в Индии ускорился во время Covid-19, когда продавцы-участники IIJS представили более легкие ювелирные изделия и изящные дизайны украшений с бриллиантами. Например, меньше женщин носят традиционную золотую мангалсутру - ожерелье, которое невестам дарят на индуистских свадьбах и которые носят на протяжении всего брака. Хотя они могут использовать это ожерелье во время церемонии, они часто заменяют его на более легкий бриллиантовый кулон для повседневного ношения, чтобы выразить свою супружескую преданность.

Розничная торговля ювелирными изделиями в Индии устойчива: по прогнозам World Bank (Всемирного банка), экономический рост останется выше 7% в 2022 году, а валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 8,9% в 2021 году. Reserve Bank of India отмечает, что доверие потребителей продолжает расти. Продажи компании Titan, крупнейшего ювелирного бренда Индии, выросли почти втрое, до 83,51 млрд индийских рупий ($1,05 млрд), в первом квартале финансового года, закончившемся 30 июня, с 30,5 млрд индийских рупий ($383,2 млн) годом ранее.

Ювелиры с оптимизмом смотрят на праздник Дивали, который в этом году приходится на 24 октября, и на свадебный сезон, который продлится до апреля. Это дало толчок остальной торговле, даже несмотря на то, что на местный рынок приходится небольшая часть объема предложения бриллиантов. По данным De Beers, на Индию приходится около 6% мирового объема продаж ювелирных изделий с бриллиантами. Похоже, компания собирается отобрать часть рынка у Китая; в Китае отмечено снижение, в то время как Индия продолжила восстановление в 2022 году.

Переход к большим размерам

В целом, по оценкам производителей, их заказы сократились примерно на 5%-10% по сравнению с прошлым годом, но все же превышают допандемический уровень. Согласно последним данным GJEPC, экспорт бриллиантов из Индии во втором квартале не изменился и составил $6,27 млрд. Показатели за июль снизились на 13%.

В первом полугодии экспорт бриллиантов вырос на 4%, до $12,49 млрд, но упал на 13% по объему, до 13,2 млн каратов. Это указывает на переход к более крупным и более дорогостоящим камням, при этом средняя цена экспорта выросла на 20%, до $946 за карат, что является самым высоким показателем в стране за всю историю, согласно данным Rapaport (см. графики ниже). Это изменение, по-видимому, отражает ослабление в Китае - обычно сильного рынка для небольших сертифицированных товаров, таких как камни весом 0,30 карата, которые в этом году показали резкое снижение.

Данные Индии по алмазам говорят о том же. Импорт алмазного сырья вырос на 12%, до $9,82 млрд, в первом полугодии, но упал на 25%, до 66,8 млн каратов, по объему. Средняя цена подскочила на 94%, до $296 за карат, что является еще одним историческим максимумом в отчетах Rapaport.

Отсутствие дефицита

Ориентировочные данные отражают отсутствие продукции компании АЛРОСА на рынке, поскольку российская алмазодобывающая компания является лидером, что касается более мелких алмазов. США ввели санкции против этой компании с марта, и ее продажи были заморожены. Поэтому вполне логично, что производители бриллиантов импортируют для огранки и полировки в среднем меньше алмазов, но они более дорогостоящие.

При этом ходят слухи, что в Сурат поступило российское алмазное сырье, хотя и в меньших объемах, чем до российско-украинских боевых действий. В Индии есть российский товар, и он не продается со скидкой, намекнул один крупный производитель бриллиантов, признав, что никто не готов признаться в покупке этого товара. Кроме того, поскольку Индия не ввела санкции против АЛРОСА или России, она может законно продавать готовые бриллианты покупателям из США. Алмазы, возможно, были получены в Индию с помощью санкционной лазейки «существенной трансформации», в соответствии с которой российский продукт, претерпевший существенные изменения в третьей стране, может продаваться в США.

Эта возможность объясняет наличие на рынке больших запасов бриллиантов, несмотря на ограничения на покупку алмазов компании АЛРОСА. Однако высокие складские запасы могут также образовываться из-за производственного цикла. Несмотря на то, что АЛРОСА отменила все свои официальные продажи с марта, многие из ее клиентов заплатили за алмазы трех будущих циклов продажи еще в феврале, и поэтому у них было алмазное сырье для поддержания производства на том же уровне, по крайней мере, в течение мая или июня. Когда эти бриллианты появились в июле, рынок должен был замедлиться, приведя к увеличению складских запасов. Очевидна нехватка несертифицированных камней меньшего размера, а на долю компании АЛРОСА приходится примерно от 40% до 50% мирового объема их производства.

Благословение

Эти проблемы с поставками, а также увеличение количества товаров, направляемых в южную Африку для бенефикации, снизили уровень огранки бриллиантов в Индии. Но на фабриках в Сурате есть выращенные в лаборатории алмазы, которые обеспечивают занятость. Как сказал тот же руководитель предприятия по производству бриллиантов: «Это благословение свыше, что выращенные в лаборатории алмазы пришли в Индию, потому что они дают нам работу».

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов из Индии вырос на 80% в годовом выражении, до $860 млн, в первом полугодии (см. график ниже). По оценкам, на страну приходится 15% мировых поставок выращенных в лаборатории камней, и GJEPC работает с правительством над расширением этого сектора.

Спрос на выращенные в лаборатории бриллианты резко вырос за последние два года. Тем не менее, природные бриллианты остаются «хлебом с маслом» для местной отрасли, и у производителей бриллиантов был период высокой ликвидности после непредвиденной прибыли в прошлом году, чтобы пережить нынешнее затишье. Банковский кредит не является проблемой, по словам председателя GJEPC Колина Шаха (Colin Shah), который заметил на IIJS, что представители примерно 30 банков, присутствовавшие на выставке, не смотрели на отрасль с той же осторожностью, что и несколько лет назад. Другие отмечают, что ликвидность испытывает давление из-за задержек в цепочке поставок, вызванных конфликтом между Россией и Украиной.

Несмотря на это, ожидается, что в ближайшие месяцы гранильщики увеличат закупки алмазов и объемы производства бриллиантов. Им нужно подготовить запасы к сезону праздничных продаж в США до наступления праздника Дивали, когда фабрики закроются примерно на две недели. Американские ритейлеры обычно начинают в сентябре увеличивать свои заказы для сезона праздничных продаж.

Поэтому производители бриллиантов проявляют осторожность, но ни в коем случае не паникуют по поводу текущего спада на рынке. Есть ощущение, что спрос устойчив и находится на допандемическом уровне, и это подпитывает уверенность до конца года. Кроме того, очевидное снижение доступности алмазного сырья, вероятно, поддержит цены на бриллианты, поскольку спрос в праздничный сезон возрастет, а складские запасы в средней части алмазопровода сократятся, что, вероятно, и произойдет. Настроения, безусловно, изменятся, если потребительские расходы в США действительно сократятся из-за экономических последствий, но индийские поставщики соглашаются, что более серьезное препятствие возникнет, если существующие рыночные условия сохранятся в 2023 году.