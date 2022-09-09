Как алмазы и бриллианты позволят компании Anglo создать рынок для удобрений по проекту Вудсмит

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Опыт компании Anglo American в маркетинге алмазов и бриллиантов благодаря ее многолетнему сотрудничеству с De Beers будет бесценным по мере того, как она стремится создать рынок для предлагаемого проекта Вудсмит (Woodsmith) по производству минеральных удобрений.

Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), генеральный директор Anglo, сказал в интервью Financial Mail в прошлом месяце, что полигалит с проекта Вудсмит и алмазная продукция имеют сходство, хотя и кажутся несопоставимыми.

«Сходство заключается в том, как вы создаете рынки для продукта, который производите, и в увеличении стоимости, которую вы создаете на этапе производства и переработки, а также продвижения к конечному потребителю, - сказал Ванблад. - Применение опыта, достигнутого De Beers в области алмазов и бриллиантов, будет иметь отношение к портфелю, который есть у потребителя для прямого конечного пользователя».

«De Beers привносит в дело взаимодействие, создавая нам комфорт, предоставляя знания и обеспечивая устойчивость для инвестиций в такой материал, как полигалит, рынок и сбыт которого действительно являются большой частью уравнения стоимости», - сказал Ванблад.

Проект Вудсмит в настоящее время находится на стадии подготовки расширенного технико-экономического обоснования. Anglo ответила на критику по поводу технических проблем, связанных с проектом, который она приобрела за 405 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году, заявив, что оптимизирует его, а не будет подвергать переоценке.

«Это невероятный проект, - сказал Ванблад в июле после презентации промежуточных результатов Anglo. - Мы купили его, так как рудное тело сильно побудило нас сделать это. Это один из самых великолепных проектов, которые я когда-либо встречал», - сказал он.

De Beers выделяется в Anglo, потому что алмазы не обладают такими перспективными характеристиками, как другие инвестиции группы по декарбонизации полезных ископаемых, например, медь. Но Ванблад сказал, что не возникало никаких жизненно важных вопросов по поводу 85%-ной инвестиции компании Anglo в De Beers.

«Компания Anglo очень уважает самостоятельную идентичность De Beers, и я не вижу никаких причин для изменения ситуации», - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers.

Вклад De Beers обеспечивает 11% промежуточной прибыли Anglo до вычета процентов, налогов, износа и амортизации после 55%-го роста цен на алмазы, который произошел на фоне резкой коррекции цен на аккумуляторный металл.

Сегодня De Beers объявила о продажах в рамках седьмого цикла в размере $630 млн, что больше $522 млн, зарегистрированных в тот же период в прошлом году, но меньше объема продажи во время шестого цикла, который составил $638 млн. Таким образом, продажи в 2022 году на сегодняшний день составляют $4,4 млрд. Goldman Sachs прогнозирует годовой объем продаж в размере $6,3 млрд.

Кливер сказал, что ожидает от De Beers хороших результатов по результатам года. «Я сильно раздражаю людей, когда говорю, что проявляю осторожный оптимизм, но, как видно, я такой, - сказал он. - Нет никаких сомнений в том, что инфляция является проблемой для людей, но обнадеживает то, что потребительский спрос в Америке остается удивительно высоким». На США приходится около половины всех розничных продаж бриллиантов.

Согласно Google Trends, поисковые запросы «бриллианты» и «ювелирные изделия с бриллиантами» в США в июле отслеживались на уровне их пятилетнего диапазона или ниже. Точно так же данные о расходах, представленные Mastercard, в июне выросли меньше, чем в мае.