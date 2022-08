Алмазная отрасль Дубая и три фактора: сообщество, сотрудничество и климат

ОАЭ устанавливают новые рекорды - в первом полугодии 2022 года объем торгов составил $19,8 млрд

Автор: Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem)Общепризнано, что при проверке качества бриллиантов необходимо учитывать четыре ключевые характеристики: огранка (cut), чистота (clarity), цвет (colour) и вес в каратах (carats). В превращении Дубая в мировой центр есть еще три фактора «С», которые сыграли не менее важную роль в стремительном росте и устойчивости Дубая в этом секторе: сообщество (community), сотрудничество (collaboration) и климат (climate). В результате ОAЭ являются не только официальной мировой алмазной столицей , но и крупнейшим и наиболее быстро растущим центром, который увеличил свою торговлю бриллиантами на 52,5%, а валовую торговлю бриллиантами в первом полугодии 2022 года до $19,8 млрд, что отражает прирост на 24,7% в годовом исчислении. Спустя почти двадцать лет после того, как Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) начал свой путь в алмазную отрасль, я оглядываюсь на путь нашего развития и на то, что делает Дубай привлекательным в секторе, который когда-то не существовал.

Имея зарождающуюся отрасль в начале 2000-х годов, Дубай не был ни производителем алмазов, ни известным местом сбыта алмазов и бриллиантов. Тем не менее, это было началом долгосрочной стратегии, предусматривающей неуклонное повышение его актуальности по широкому кругу товаров, в центре которых стратегически находятся бриллианты. Признавая проблемы, с которыми сталкивается мировая отрасль, и предоставляя консолидированные решения в рамках одной юрисдикции, Дубай всего за двадцать лет добился большего, чем многие его конкуренты добились за столетие, начиная с сообщества.

После создания Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в 2002 году сочетание факторов, включая растущую популярность эмирата как места отдыха, растущее число экспатриантов и особую бизнес-среду, созданную на DMCC, помогло укрепить ее положение как центра торговли, и всего за десять лет ее объемы торговли алмазами и бриллиантами увеличились до 12,6 млрд и 11,4 млрд долларов США соответственно.

Помимо создания успешной биржи, нельзя недооценивать включение различных ключевых организаций в состав сообщества DMCC. В рамках пятой Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference), в которой приняли участие более 550 лидеров отрасли с целью обсуждения «Будущего алмазов» (The Future of Diamonds), первая выставка Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология в Дубае (Jewellery, Gem & Technology Dubai, JGT Dubai), как и Встреча президентов (Presidents’ meeting), организованная Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) предоставили заинтересованным сторонам возможность своими глазами увидеть, как и почему бизнес-среда DMCC в Башне Алмас (Almas Tower) разработана для обеспечения максимальной эффективности работы заинтересованных сторон, сохраняя при этом все основные средства и услуги, необходимые для обеспечения как безопасности, так и логистики. Хотя участников слишком много, чтобы их перечислять, к числу важных ключевых организаций, которые присоединились к нашему сообществу, относятся HRD Antwerp, ведущий европейский орган в области сертификации бриллиантов, институт IGI, мировой лидер в области оценки ювелирных изделий, а также Академия дизайна Дубая (Dubai Design Academy), курсы дизайна ювелирных изделий которой помогают оказывать поддержку новому поколению местных творческих людей в реализации своей мечты, одновременно поддерживая потенциал отрасли.

Заглядывая в будущее, я рад подтвердить, что среди наших арендаторов будет Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA), новая лаборатория которого (зарегистрированная как GIA Laboratory DMCC) займет более 41 000 квадратных футов на двух этажах в Пригородной башне (Uptown Tower) за минимальную арендную ставку на десять лет. Комментируя переезд, Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент GIA и руководитель по лабораторной и научной работе, сказал: «Растущее значение Дубая как алмазного центра и его выдающаяся инфраструктура делают DMCC отличным местом для значительного расширения мощностей GIA. Непосредственная близость Дубая к важным центрам производства бриллиантов и добычи алмазов, в дополнение к эффективным транспортным связям с мировыми алмазными рынками, поможет оказывать поддержку нашим клиентам и, что очень важно, расширить нашу важную миссию по защите прав потребителей».

Несмотря на то, что предоставление помещения некоторым из самых влиятельных участников мирового алмазного сообщества оказало большую поддержку, наше прямое сотрудничество также помогло укрепить позиции Дубая, предоставив место за столом или подходящие условия для процветания нашего сообщества. Начиная с того, что Всемирный совет по алмазам назначил меня и моего коллегу, доктора Мартина Лика (Martin Leake), специального советника по драгоценным камням, послами инициативы Системы гарантий (System of Warranties) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), и кончая нашей работой с компанией Brinks по проектированию, разработке и строительству крупнейшего на Ближнем Востоке частного хранилища, каждый шаг помогал служить и/или оказывать поддержку нашим заинтересованным сторонам, сохраняя при этом высочайший уровень международных стандартов.

Возможно, двумя крупнейшими совместными шагами, которые оказали наиболее значительное влияние, стала наша работа с Министерством финансов по поддержке решения кабинета министров ОАЭ о введении механизма обратного начисления НДС, который применялся к золоту, алмазам и бриллиантам, а также к драгоценным металлам. Хотя я знаю, что упоминал об этом в предыдущих блогах, я повторю это - без этого решения в Дубае не было бы ни золотой, ни алмазной отрасли. Это точно!

Второе и знаменательное сотрудничество началось совсем недавно вскоре после подписания Авраамических соглашений (Abraham Accords), в результате которых были открыты взаимные офисы в Тель-Авиве и Дубае, соответственно, а Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange) открыла свое представительство на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange) во время открытия Дубайской алмазной конференции. Это облегчило обеим странам ведение бизнеса, предоставив более удобное место для торговли, находящееся на небольшом расстоянии от алмазодобывающих регионов континентальной Африки и России, а также других важных потребительских рынков и рынков производства бриллиантов, таких как Индия.

Что касается климата, Дубаю повезло во всех смыслах этого слова. Благодаря сочетанию высокого уровня жизни, низкого уровня преступности и умеренного климата, DMCC стал мультикультурным центром, который не только тесно связан прямыми рейсами с другими алмазными центрами, такими как Тель-Авив и Сурат, но где владельцы бизнеса из всех стран

могут в равной степени вести свой бизнес в обстановке, которая считается одной из самых безопасных. Кроме того, эмират также смог двигаться в соответствии с климатом перемен в сторону растущего этического тренда, связанного с выращенными в лаборатории бриллиантами. Учитывая, что спрос растет на 20 процентов в годовом исчислении, Дубай опять имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из этого рынка, стоимость которого составляет $4 млрд. Тем не менее, Дубайскому управлению электроэнергетики и водоснабжения (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) еще предстоит проделать большую работу в отношении двух важнейших факторов сектора: распределения и стоимости энергии. В настоящее время Абу-Даби и Фуджейра готовы поставлять и то, и другое, и, хотя основная роль Дубая будет по-прежнему заключаться в торговле, а не в производстве, я надеюсь, что или DEWA сможет найти способ удовлетворить спрос на конкурентной основе, или неизбежно использование возобновляемых источников энергии с применением аккумуляторных батарей для обеспечения оптимизированного решения.

Несмотря на то, что климат Дубая не является специальным для алмазно-бриллиантовой продукции, он также помог стимулировать рост других подобных секторов, совсем недавно это были цветные камни, и уже успешно были проведены аукционы, начиная с продукции второго по величине изумрудного рудника в мире и кончая продажей рекордного необработанного рубина весом 8 400 кaрaтов в апреле этого года. Забегая вперед, скажу, что DMCC также гордится проведением Всемирного аукциона сапфиров (World Sapphire Auction), который состоится в конце ноября.

В связи с тем, что рынок торговли становится все более конкурентным, ОАЭ уже подписали соглашение о более тесном экономическом партнерстве с Индией в 2022 году и намерены подписать еще 35 подобных соглашений, чтобы в ближайшем будущем удвоить экономику и стимулировать торговлю и прямые иностранные инвестиции. В дополнение к своему нынешнему статусу одного из ведущих мировых центров торговли сырьевыми товарами, обусловленному местоположением и наличием торговых партнеров, а также обеспеченностью товарами и институциональными факторами, способность DMCC реагировать на спрос, удовлетворяя каждый аспект этой крайне динамичной отрасли, будет означать, что мы не только будем существовать в долгосрочной перспективе, но будем также продолжать играть более важную роль в ответственном развитии отрасли ради светлого и безупречного будущего.