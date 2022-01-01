Sibanye-Stillwater будет более осмотрительна в вопросах слияний и поглощений после стремительного роста цен на металлы

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Компания Sibanye-Stillwater осмотрительно подходит к слияниям и поглощениям после роста цен на металл для производства аккумуляторов, сказал генеральный директор Нил Фроунмэн (Neal Froneman).

Комментируя недавнее объявление промежуточных результатов группы, Фроунмэн сказал, что «значительный рост цен на аккумуляторный металл с начала 2021 года требует более осторожного подхода к росту слияний и поглощений».

Он добавил, что Sibanye-Stillwater сосредоточилась на «конкретных возможностях приобретения», таких как июньское объявление о том, что она увеличит свою долю в литиевом проекте Келибер (Keliber) в Финляндии до 80%, в результате чего общий объем инвестиций в предприятие составит 250 млн евро (4,2 млрд рандов).

В этом ключе Фроунмэн высказал свое предположение о том, что его компания приобретет 50% литиевого проекта Риолит Ридж (Rhyolite Ridge) в США в рамках опциона на $490 млн с его владельцем - компанией ioneer. Это произойдет только после того, как проект выполнит свои предварительные условия, включая разрешение и обеспечение финансирования с привлечением заемного капитала. Группа ожидает, что эти разрешения будут выданы примерно через 18 месяцев.

Комментарии Фроунмэна перекликаются с его июньским интервью изданию Miningmx, в котором он сказал, что на рынке слишком много «пустых разговоров». «Вы видите, что происходит глобальная экономическая «перезагрузка», и возможность сделать правильные шаги, вероятно, появится через шесть-девять месяцев», - сказал он.

В период с февраля по ноябрь 2021 года компания инвестировала $1 млрд в литиевые проекты, а также в никелевый завод в Сандувиле во Франции и предприятие по переработке хвостов цветных металлов в Австралии. Предложенная покупка рудников цветных металлов в Бразилии за $1 млрд у Appian Capital Advisory была отменена, что приведет к тому, что стороны встретятся в суде Великобритании.

Фроунмэн сказал сегодня на телефонной конференции, что потенциальный судебный иск против Appian не помешает стратегии компании по вопросу приобретения; на самом деле ей было удобно удерживать около 27,2 млрд рандов ($1,7 млрд) в виде денежных средств и их эквивалентов для финансирования сделок, заключаемых исходя из складывающейся ситуации.

Факторы, сдерживающие развитие производства

Компания Sibanye-Stillwater сообщила о резком снижении прибыли за шесть месяцев, закончившихся в июне, из-за снижения объема производства на американском руднике Стилуотер (Stillwater), где добываются металлы платиновой группы (МПГ); он пострадал от наводнения и забастовки на золотых приисках в Южной Африке, продолжавшейся три месяца с марта, что привело к уменьшению добычи золота на 63% в годовом исчислении и убытку в размере 3,1 млрд рандов скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

В результате промежуточная прибыль снизилась на 51%, до 12,3 млрд рандов. Sibanye-Stillwater заявила, что снижение следует рассматривать на фоне рекордной промежуточной прибыли в прошлом году, обусловленной заоблачными ценами на МПГ. Цена в 43 379 ранда за унцию МПГ, относящихся к корзине 4E, за рассматриваемые шесть месяцев была на 19% ниже, чем за сопоставимые шесть месяцев.

Компания Sibanye-Stillwater объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 138 южноафриканских центов на акцию (32,46 цента США на акцию), что соответствует годовой доходности по дивидендам в размере 7%.

Фроунмэн сказал, что перспективы компании во второй половине финансового года значительно улучшились после возобновления добычи золота в июне и на руднике Стилуотер после двухдневного наводнения.

Ожидается, что в этом году на руднике Стилуотер будет произведено на 19% меньше металла, от 445 000 до 460 000 унций по сравнению с 550 000 до 580 000 унций согласно предыдущему производственному плану. Рудник также был «перезагружен»: его долгосрочная добыча в 700 000 унций в год, скорее всего, будет достигнута только в 2027 финансовом году.

Ожидается, что в этом году на золотых приисках будет произведено от 450 000 до 466 000 унций, что составляет около половины первоначального плана, при этом все совокупные удельные затраты вырастут до убыточных $2 880 и $3 060 за унцию. Фроунмэн сказал, что надеется на то, что забастовка на золотых приисках послужит некоторым «уроком» для профсоюзов, которые в настоящее время ведут переговоры о заработной плате на южноафриканских рудниках по добыче МПГ.

Он повторил предыдущие комментарии о том, что Sibanye-Stillwater урегулирует только повышение заработной платы, связанное с инфляцией, и не будет платить надбавку за соглашения на более длительные сроки. Anglo American Platinum и Impala Platinum подписали условие о ежегодном повышении заработной платы на 6,6% и 6,5% в течение пяти лет в мае и июне соответственно, - это дольше обычного трехлетнего соглашения.

Проблема в Сандувиле

Компания Sibanye-Stillwater выразила обеспокоенность по поводу негативного воздействия роста цен на энергоносители на своем объекте в Сандувиле. Предприятие сообщило о незначительном скорректированном показателе EBITDA в размере $4 млн (60 млн рандов), несмотря на рекордные цены на никель за шестимесячный период.

«Недавнее повышение цен на электроэнергию и газ снизило валовую операционную прибыль и будет создавать риск для затрат в зависимости от направления будущих поставок энергии и газа в Европу», - сказала Sibanye-Stillwater.

Но Фроунмэн сказал, что его не беспокоит честность приобретения, поскольку они все еще находятся на ранней стадии своей стратегии, направленной на наращивание производственных мощностей актива. Это также стало основой для европейской компании по переработке отходов, принадлежащей этой группе.

«Мы купили ее не такой, какой она выглядит сегодня. Нам нужно сделать ее прибыльной, для чего нужно значительно увеличить объем. Это будет гарантировать, что она не потребует большого финансирования», - продолжил он.

«Проводимая работа заключается в том, чтобы преобразовать ее из производителя солей никеля и никелевых продуктов в аффинажный завод, производящий сульфат никеля. Этот вопрос находится на рассмотрении», - сказал Фроунмэн.