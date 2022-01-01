Фроунмэн призывает правительство оказать военную поддержку по искоренению нелегальной старательской добычи

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Нил Фроунмэн (Neal Froneman), генеральный директор Sibanye-Stillwater, заявил сегодня, что участившиеся случаи нелегальной добычи полезных ископаемых в Южной Африке, совершаемые людьми, которых местные жители называют «зама-зама» (zama-zama, что на языке зулу означает «продолжай пытаться»), требуют оказания поддержки компании со стороны военных страны.

«Это огромная проблема. Очень жаль, что это проблема, которая признается только в связи с изнасилованием нескольких молодых девушек. Это трагический случай сам по себе», - сказал он.

Общенациональный резонанс вызвало сообщение об изнасиловании восьми девушек-моделей 28 июля, когда телевизионная съемочная группа, снимавшая музыкальное видео на руднике возле Крюгерсдорпа, к западу от Йоханнесбурга, подверглась нападению вооруженных до зубов мужчин. Впоследствии после инцидента толпа якобы напала на предполагаемых незаконных старателей с мачете, клюшками для гольфа и молотками. Полицейские службы ЮАР оказались бессильными и не вмешались.

«То, что нелегальная добыча полезных ископаемых сейчас у всех на виду, на мой взгляд, это хорошо, - сказал Фроунмэн о возмущении. - Мы должны объявить чрезвычайное положение с привлечением военных», - сказал он, добавив, что вмешательство требуется на высоком уровне, учитывая сложный характер нелегальной добычи полезных ископаемых.

«Мы запросили специальную помощь у полиции. Проблему не решить, занимаясь очевидным вопросом, связанным с нелегальными старателями; мы должны обратиться к синдикатам и разобраться с этим на международном уровне и перестать сосредотачивать внимание на людях, которые подвергаются насилию, что в редких случаях связано с нелегальной добычей полезных ископаемых», - сказал Фроунмэн.

«Мы будем продолжать взаимодействовать с международными организациями; мы будем продолжать взаимодействовать с Советом по полезным ископаемым (Minerals Council) и местными учреждениями, которые должны заниматься этим. И будем продолжать делать все возможное как компания, чтобы избавиться от этого бедствия», - сказал он.

Генеральный директор DRDGOLD Ниэль Преториус (Niël Pretorius) сообщил изданию Miningmx в среду, что его компания стремилась тактическими методами бороться с нелегальной добычей полезных ископаемых на своих участках, расположенных к востоку и западу от Йоханнесбурга. «Существуют криминальные анклавы, в которых люди без колебаний стреляют в сотрудников, - сказал Преториус. - В результате мы должны действовать более стратегически и предпринимать пропорциональные действия».

Генеральный директор компании Gold Fields Крис Гриффит (Chris Griffith) сказал сегодня, что он может «полностью понять разочарование и отчаяние» других горнодобывающих компаний, которые борются с незаконной добычей, не имея поддержки. «Мы не сталкиваемся с таким уровнем риска, с которым сталкиваются другие компании, - сказал он о южноафриканском руднике своей компании Саут Дип (South Deep), но добавил, что «нужна помощь от правительства».

«Форма этой помощи должна быть определена горнодобывающими компаниями совместно с правительством», - добавил он.

Гриффит сказал, что нелегальная добыча не ограничивается Южной Африкой, но иногда с ней борются по-разному. «Во многих других странах вы видите, что правительства оказывают бόльшую поддержку горнодобывающим компаниям, чтобы они могли вести бизнес безопасным и нормальным образом. Это не везде так. С этой проблемой сталкиваются многие страны», - сказал он.

Фроунмэн сказал: «Это происходит из-за нехватки рабочих мест. Это проблема связана с бедностью. Это является проявлением более низкого экономического роста. Это большая проблема, гораздо более важная, чем бедный нелегальный старатель, которого мы продолжаем арестовывать».