Российские алмазы снова негласно плывут на рынок после санкционного хаоса

Горнодобывающий гигант АЛРОСА продает большое количество алмазов индийским покупателям.

(bloomberg.com) - Паника, охватившая алмазный мир в этом году, начинает спадать, поскольку находящийся под санкциями российский горнодобывающий гигант ПАО «АЛРОСА» тихо восстановил экспорт почти до уровня, существовавшего до начала специальной военной операции на Украине.

На долю АЛРОСА приходится около трети мировых поставок алмазного сырья, и отрасль стоимостью 80 млрд долларов погрузилась в смятение по мере того, как огранщики и трейдеры искали способы продолжать покупать алмазное сырье в России, в то время как их банки не могли или не хотели финансировать платежи. Внезапная нехватка камней привела к резкому росту цен на алмазы, особенно на мелкие и дешевые драгоценные камни, на которых специализируется АЛРОСА.

Теперь, после нескольких месяцев паралича, когда АЛРОСА попала под санкции США, компания снова продает алмазы на сумму более 250 млн долларов в месяц, при этом, по словам людей, знакомых с ситуацией, продажи в настоящее время лишь примерно на 50-100 млн долларов в месяц ниже уровня, существовавшего до начала специальной военной операции на Украине. Продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными при обсуждении закрытой информации.

Бо́льшая часть российских камней направляется производителям бриллиантов в Индию, являющуюся крупнейшим из нескольких отраслевых центров, где сотни преимущественно семейных предприятий занимаются огранкой алмазов, превращая их в бриллианты, готовые к использованию в серьгах и помолвочных кольцах. АЛРОСА продает алмазы покупателям в Индии и Европе в основном за рупии, говорят источники.

Нет никаких признаков того, что какие-либо продажи нарушают санкции или законы. Но люди по-прежнему обеспокоены последствиями торговли российскими товарами. Сделки заключаются тихо — даже по закрытым стандартам алмазного мира, известного своей скрытностью, — и АЛРОСА прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

Представитель АЛРОСА отказался от комментариев.

Возвращение на рынок компании, являющейся одним из основных мировых источников драгоценных камней, станет облегчением для производителей бриллиантов и торговцев, которые полагаются на эти камни. Вместе с тем цены на алмазное сырье уже демонстрируют признаки снижения в ответ на ухудшение экономических перспектив, а увеличение предложения усиливает снижение цен.

Возобновление продаж компанией АЛРОСА показывает, как покупатели российской продукции, от нефти и газа до угля и алюминия, нашли способы сохранить поток сырья, несмотря на последствия военных действий.

Для торговли алмазами также существует большая репутационная угроза. Если потребители захотят избегать российских бриллиантов, они могут просто вообще перестать покупать бриллианты, поскольку природа отрасли такова, что трудно отследить какой-либо конкретный камень, когда миллионы взаимозаменяемых драгоценных камней проходят через руки десятков торговцев и производителей, прежде чем в конечном итоге оказаться на витрине ювелирного магазина.

Некоторые сегменты алмазной промышленности настаивают на исключении российской продукции — американские ювелирные компании Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. заявили, что прекратят закупать новые партии бриллиантов, добытых в России, в то время как страны, включая США, добиваются, чтобы эти драгоценные камни маркировались как «конфликтные алмазы», сообщила газета New York Times.

Поиск решений

Тем не менее индийские и бельгийские покупатели и розничные продавцы ювелирных изделий с ключевых рынков, таких как Китай и Ближний Восток, по-прежнему заинтересованы в покупке российских бриллиантов и ищут решения после того, как банки не смогли или не захотели обрабатывать платежи после введения санкций.

АЛРОСА фактически контролируется государством: федеральному правительству принадлежит 33%, еще 25% принадлежат местным властям. Компания конкурирует на глобальном уровне с De Beers, принадлежащей Anglo American Plc, и обе компании ежегодно производят примерно одинаковое количество алмазов.

После первоначального хаоса, вызванного санкциями США в отношении АЛРОСА, новый приток российских драгоценных камней быстро ослабляет напряженность на рынке.

В последние месяцы аккредитованные покупатели De Beers могли получать прибыль в размере около 10%, продавая купленные ими алмазы другим производителям бриллиантов, столкнувшимся с дефицитом поставок сырья.

Теперь цены на некоторые товары на «вторичном» рынке, где торговцы и производители бриллиантов торгуют между собой, за последний месяц резко упали, и эта прибыль исчезла, говорят источники.

De Beers удерживала цены на неизменном уровне во время последней торговой сессии на прошлой неделе, но с резкой коррекцией рыночных цен эта разница теперь испарилась, лишив покупателей большей части прибыли, отмечают источники.