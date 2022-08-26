Почему сейчас самое подходящее время для приобретения алмазодобывающих компаний

По словам Дэвида Дж. Стивенсона, спрос на драгоценные камни превысит предложение, поэтому сейчас хорошее время для приобретения алмазодобывающих компаний.

Автор: Дэвид Дж. Стивенсон (David J Stevenson)

(moneyweek.com) - «Бриллианты - лучшие друзья девушек», - пела Мэрилин Монро в фильме 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок» (Gentlemen Prefer Blondes). И кто, независимо от пола, не хотел бы владеть знаменитым бриллиантом Розовая звезда (Pink Star)? Этот потрясающий драгоценный камень весом 59,6 карата (единица измерения веса бриллианта в отрасли: один карат равен 200 мг) был продан на аукционе в 2017 году за $71 млн, что является самой высокой ценой, когда-либо уплаченной за драгоценность. Однако зарегистрированные на фондовой бирже алмазные акции также могут стать отличными друзьями для инвесторов. Чтобы понять почему, начнем с самого начала.

Алмазы начали формироваться в земле около трех миллиардов лет назад и являются самым твердым природным материалом из известных человеку. Они очень хорошо проводят тепло и лишь немного расширяются при высоких температурах. Они также устойчивы к действию большинства кислот и щелочей.

Около двух третей алмазов поступает из Африки, при этом основными поставщиками являются Ангола и Ботсвана. Но крупнейшим отдельным производителем алмазов является Россия, этот факт приобрел большее значение для перспектив предложения после начала ее военной операции на Украине, поскольку США ввели санкции против государственной алмазодобывающей компании АЛРОСА. Добыча открытым способом - разработка алмазов на поверхности земли - составляет бόльшую часть объема производства отрасли. Большая часть остального добывается в результате добычи подземным способом на глубине не менее одного километра. Затем руда, содержащая необработанные алмазы, измельчается и обрабатывается с целью извлечения алмазов. Алмазы также можно добывать с помощью разработки аллювиальных месторождений песка, гравия и глины вдоль берегов рек, на морских побережьях или на дне океана.

Алмазы различаются по размеру, форме и качеству. Около 30% алмазов имеют ювелирное качество и подвергаются огранке и полировке для производства ювелирных изделий. Остальные 70% продаются для промышленного применения, включая фрезерование, сверление и шлифование. Как сообщает отраслевая организация Всемирный алмазный совет (World Diamond Council), в целом мировая добыча алмазного сырья оценивается в $13 млрд в год, и в отрасли занято около десяти миллионов человек, начиная с добычи и кончая розничной торговлей. За последние 25 лет ежегодный объем продажи ювелирных изделий с бриллиантами утроился. Прибавьте стоимость драгоценных металлов и других драгоценных камней, и получается рынок стоимостью в $72 млрд, из которых на США приходится половина, за ними следуют Япония (15%), Италия (5%), Индия (3%) и Китай (2%). %).

Борьба с клеймом «кровавых» алмазов

Алмазы - это не только крупный бизнес, их вклад в экономику может быть значительным, особенно в Африке. Например, треть ВВП Ботсваны формируется за счет добычи алмазов. Они вносят ключевой вклад в финансирование здравоохранения и образования в этой стране. Однако у отрасли есть и темная сторона. «Кровавые» (также известные как «конфликтные») алмазы добываются в зонах боевых действий и продаются для финансирования военных действий, как показано в фильме 2006 года «Кровавый алмаз» (Blood Diamond), действие которого происходит во время гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах.

Это стало представлять серьезный риск для репутации алмазной отрасли. После войны в Сьерра-Леоне отрасль создала поддерживаемую Организацией Объединенных Наций Схему сертификации Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), которая предназначена для проверки происхождения алмазов и предотвращения попадания алмазов из зон конфликтов в цепочку поставок. Каждый бриллиант получает сертификат, подтверждающий его происхождение из законных источников. Представители отрасли говорят, что это привело к существенному падению объемов продажи алмазов из зон конфликтов и связанных с ними преступлений, хотя некоторые правозащитные организации заявляют, что этого недостаточно для предотвращения нарушений прав человека и финансовых преступлений.

Другим очевидным потенциальным риском являются альтернативы природным алмазам. Исторически сложилось так, что более дешевым заменителем природных бриллиантов были «поддельные камни» - такие как кубический цирконий (cubic zirconia, CZ), который изготавливается из диоксида циркония и с 1976 года производится в промышленных масштабах для рынка ювелирных изделий. Никто особо не беспокоился по этому поводу. «Несмотря на то, что кубический цирконий популярен сам по себе, его легко распознать как поддельный бриллиант, - говорит сайт RapNet, - потому что он более блестящий и сверкающий, чем настоящий бриллиант, и не имеет оттенка или включений [небольших дефектов в структуре]”.

Однако «синтетические» или «выращенные в лаборатории» драгоценные камни - это совсем другое дело. Они состоят из одних и тех же материалов и обладают одинаковыми химическими и физическими свойствами. В 1950-х годах были разработаны два основных метода - высокое давление и высокая температура (high-pressure high temperature, HPHT) и химическое осаждение из паровой фазы (chemical vapour deposition, CVD), хотя только в 1970-х годах стало возможным производство камней ювелирного качества, и только в последнее десятилетие они стали конкурентоспособными с природными бриллиантами. По данным Data Bridge Market Research, в 2021 году рынок синтетических бриллиантов оценивался в $14 млрд. Ожидается, что он будет расти на 7,5% в год до 2029 года, когда его стоимость превысит $25 млрд. Большая часть камней будет предназначена для промышленного применения, но выращенные в лаборатории бриллианты также все чаще используются в ювелирных изделиях, и отличить лучшие из них от природных можно только с помощью специального оборудования.

По оценкам отраслевых аналитиков, на выращенные в лаборатории бриллианты в настоящее время приходится примерно 5-10 процентов продаж бриллиантов в ювелирных изделиях, и они используются ювелирами массового рынка, такими как Pandora и Signet. Это может создать угрозу для спроса на природные алмазы и бриллианты, поэтому алмазодобывающая отрасль сопротивляется, позиционируя свой продукт как редкий и уникальный, в отличие от серийно производимых выращенных в лаборатории алмазов с потенциально неограниченным объемом предложения.

Тот факт, что бриллианты поступают уже сертифицированными и в сертификате указывается, добыты они из недр или выращены в лаборатории, должен сделать это возможным.

Постковидный отскок сохранится

По данным Ajediam (группа Antwerp Jewels & Diamond Manufacturers), совокупный ценовой доход на бриллианты высшего качества с 1960 по 2019 год, выраженный в долларах США, составил около 4,3%. Конечно, это не является впечатляющим показателем, поскольку инфляция потребительских цен в США за этот период составляла в среднем 3,7%. Тем не менее, по крайней мере, это было правильно, и в любом случае мы не ищем возможности покупать и хранить сами алмазы и бриллианты, а скорее у алмазодобытчиков, которые могут быть недооценены.

Во время пандемии цены на бриллианты первоначально упали, но хорошо восстановились после минимумов, наблюдавшихся в середине 2020 года, и перспективы остаются благоприятными. В настоящее время баланс спроса и предложения на драгоценные камни может привести к росту средних цен на природные бриллианты на 15% в 2022 году, согласно анализу, опубликованному в прошлом месяце Банком Америки (Bank of America). «Среди потребителей не хватает тех, кто заменит расходы на предметы роскоши, а туризм вряд ли восстановится до допандемическго уровня на фоне продолжающихся ограничений на поездки», - говорится в отчете. Таким образом, «спрос останется на высоком уровне», при этом в этом году прогнозируется рост продаж бриллиантов на 10%. Ожидается, что устойчивое положение рынка в Азии и США более чем компенсирует ослабление рынка Китая.

Однако самое интересное заключается в том, что мировой объем производства алмазов находится на самом низком уровне со времен финансового кризиса 2008 года. Общий объем предложения не изменится в течение следующих нескольких лет, так как не будут открыты новые крупные проекты, считает Банк Америки. Несмотря на возможный рост объема производства алмазного сырья в Анголе и Ботсване, ожидается падение объема производства алмазов в Южной Африке и Канаде, а санкции против России могут еще больше ударить по объему предложения. Банк ожидает дефицита мелких бриллиантов, учитывая оживление в часовой промышленности.

Между тем, бюджеты на геологоразведку алмазов были сокращены. «Алмазный проект теперь занимает от 10 до 15 лет от геологоразведки до начала добычи, в основном из-за необходимости реализации проектов в экологической, социальной и управленческой (environmental, social and governance, ESG) сфере». Следствием сокращения геологоразведки является снижение роста предложения в течение следующего десятилетия.

Конечно, рецессия может нанести краткосрочный ущерб спросу. Но долгосрочные перспективы сектора выглядят все более оптимистично. Ниже мы даем рекомендации по недооцененным акциям, которые выиграют от роста цен на алмазы и бриллианты.

Petra Diamonds может оказаться крупным источником дохода

Petra Diamonds (LSE: PDL) - независимая алмазодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже. Ей принадлежит 74% акций четырех производственных предприятий (трех подземных кимберлитовых рудников в Южной Африке и крупномасштабного кимберлитового рудника с разработками открытым способом в Танзании).

Эти места включают рудник Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, где в 1905 году был добыт всемирно известный алмаз Куллинан. Этот камень весом 3 106 каратов был самым крупным необработанным драгоценным камнем из когда-либо добытых. Он был разрезан, и получилось два самых важных драгоценных камня в драгоценностях Британской короны. По состоянию на 30 июня 2021 года, валовые ресурсы рудника Куллинан составляли 150 млн каратов, а это означает, что его срок службы может быть намного дольше, чем текущий запланированный срок, 2030 год.

В прошлом году Petra провела реорганизацию, которая, наряду с продажей нескольких исключительных голубых и белых бриллиантов с рудника Куллинан, позволила сократить чистую задолженность примерно на две трети, до $228 млн, (несмотря на листинг в Лондоне, группа сообщает данные в долларах США). Рудник Уильямсон (Williamson) в Танзании был временно закрыт из-за Covid-19. Между тем, Petra планирует продать один из своих активов в Южной Африке - рудник Коффиефонтейн (Koffiefontein), и интерес проявляют несколько участников отрасли. Если покупатель не будет найден, группа продолжит эксплуатацию рудника до начала программы вывода его из эксплуатации и закрытия. Всего ресурсная база компании Petra составляет 230 млн каратов. последний,

В своем уточненном варианте отчета по торговле за прошлый месяц Petra сообщает, что она «продолжала обеспечивать безопасную и надежную операционную деятельность в четвертом квартале, общие поступления увеличились до $585 млн на фоне благоприятных фундаментальных показателей алмазного рынка и повышения сопоставимых цен на бриллианты на 41,5% в годовом исчислении. Значительный свободный поток денежных средств, полученный с начала 2022 года до конца июня, привел к сокращению консолидированной чистой задолженности на 82%, до $40,6 млн».

Инфляция не беспокоит правление. Оно считает, что «относительно низкий расход топлива, дисциплинированное управление затратами, трехлетние трудовые соглашения до июня 2024 года и зависимость от ослабшего южноафриканского ранда помогут нам лучше справляться с этими затратами».

Petra в достаточной мере уверена, чтобы дать перспективный прогноз по своему потенциальному объему производства по рудникам до 2025 года. Хотя в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть некоторая волатильность, компания заявляет, что «структурные изменения в фундаментальных показателях спроса и предложения на алмазном рынке остаются неизменными», и она ожидает их повышения в будущем.

Рыночная стоимость компании Petra составляет £196 млн. Напротив, продажи в фунтах стерлингов за год до 30 июня 2022 года составили около £480 млн. Согласно прогнозам аналитиков, составленным Financial Times, при соотношении цены к прибыли чуть более шести за год, который закончится 30 июня 2023 года, эти малоизвестные акции выглядят дешево. На фоне быстро улучшающегося алмазного рынка они могут оказаться очень прибыльными.