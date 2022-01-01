Лондонская биржа металлов запретила держать российский никель на складах в Великобритании. Означает ли это больший потенциал роста цен?

• Лондонская биржа металлов (London Metals Exchange, LME), наконец, приняла решение запретить продажу российского никеля на склады в Великобритании. • Эксперты говорят, что этот шаг может вызвать дополнительное повышение цен. • Потребность в никеле для производства электромобилей будет способствовать повышению цен в долгосрочной перспективе: Питер Гарольд (Peter Harold) из Poseidon Nickel.

Автор: Джош Чайэт (Josh Chiat)

(stockhead.com.au) - От отрицательных последствий грандиозного сжатия коротких позиций на рынке никеля в марте еще только предстоит по-настоящему избавиться, поскольку трейдеры продолжают жаловаться на то, что сделки были отменены из-за резкого роста цены выше $100 000 за тонну в результате ввода российских войск на Украину.

В то время рынок никеля на Лондонской бирже металлов был закрыт на несколько дней, поскольку склад металлов взвешивал варианты возвращения рынка к нормальной жизни, спасая Tsingshan, китайского гиганта по производству нержавеющей стали, от миллиардных убытков по коротким ставкам на падение цен, сделанным его руководителем Сян Гуанда (Xiang Guangda).

Это было сделано только в расчете на то, что предложения никеля из России, на долю которой приходится около 10% первичного металлического никеля и 16 или больше процентов рынка первоклассных сульфидов никеля, будут вытеснены с рынка.

Что случается, когда это действительно происходит?

Мы можем узнать об этом после того, как LME, наконец, отреагировала на призывы запретить российский никель на своих складах в Халле и Ливерпуле в Великобритании. Это был «Вечер трудного дня» для Владимира Потанина, генерального директора «Норникеля», недавние санкции Великобритании в отношении которого вызвали призывы запретить ввоз металла этого основного производителя никеля в страну.

Ранее LME, принадлежащая Гонконгской бирже (Hong Kong Exchange), заявляла, что убеждена в том, что деятельность «Норникеля» осуществляется независимо от влияния Потанина.

Теперь она говорит, что любой российский никель, поставленный после 20 июля, не может быть размещен в Великобритании, и в настоящее время не размещается. Все, кто будут импортировать российский никель в Великобританию, понесут ряд расходов, которые могут «нарушить рынок».

Цены на никель за ночь выросли на 1%, до $22 235 за тонну. Но какое влияние окажут санкции против России в будущем?

Возможность повышения цен

Питер Гарольд, управляющий директор компании Poseidon Nickel, ветеран никелевой промышленности с 30-летним стажем, сказал, что объем никеля, производимого Норильском, означает, что любые шаги по ограничению поставок из России могут оказать влияние на цены.

«Я думаю, что это окажет дополнительное давление на рост цены, потому что прежде на биржу поступало некоторое количество российского металла», - сказал он изданию Stockhead.

«Я считаю, что это оказало бы положительное влияние на цены на никель», - продолжил он.

«Текущий объем производства первичного никеля в мире составляет около двух с половиной миллионов тонн, и, насколько я помню, на его долю приходится около 250 000 тонн первичного никеля, около 10%. Так что это довольно существенный объем», - подчеркнул он.

«Я также понимаю, что это повлияло на то, что российский концентрат не может продаваться в таких объемах. Так что я понимаю, что рынок концентратов тоже сжался», - добавил он.

Динамика рынка поддерживает рост цен

Но независимо от того, будут ли российские поставки выведены из глобальной цепочки поставок или нет, Гарольд говорит, что долгосрочные перспективы спроса на никель чрезвычайно устойчивые.

Никель традиционно используется для производства нержавеющей стали, и первый бум никеля 60 лет назад был вызван потребностью в промышленных металлах для производства оружия во время войны во Вьетнаме.

В настоящее время основным фактором, способствующим развитию спроса на никель, является переход к низкоуглеродной энергетике и рост числа электромобилей, что может потребовать четырехкратного увеличения предложения никеля к середине этого века.

Желаю удачи в поставках по нынешним ценам.

«Если говорить о 2050 годе, потребность в никеле будет составлять около 10 млн тонн в год», - сказал Гарольд.

«Сумма капитала, необходимая для инвестирования в эти проекты, значительная, и некоторым из этих проектов потребуется время на получение разрешения, строительство и так далее», - продолжил он.

«Поэтому я думаю, что давление на цены сохранится в течение длительного периода времени, я думаю, что мы находимся в новом цикле формирования цен на никель», - добавил он.

Гарольд говорит, что стимулирующая цена для запуска этого производства должна быть намного выше, чем существовавшие ранее уровни, если не считать кратковременного скачка до $50 000 за тонну в 2007 году перед глобальным финансовым кризисом.

«Когда я впервые занялся никелем 30 лет назад, мы оперировали ценой $2,50 за фунт с потенциалом роста до $3 или $3,25 за фунт», - сказал он.

«15-20 лет назад мы использовали никель по $4 за фунт, с потенциалом роста до $5-$6 за фунт», - продолжил он.

«В настоящее время … общепризнано, что он в будущем будет стоить около $9 за фунт, я думаю, что создалась ситуация, когда цена $10 за фунт никеля, вероятно, будет медианной ценой в будущем с точки зрения оценки проектов, и понадобится поддерживание такого уровня цен, чтобы на самом деле обеспечить создание этих новых проектов», - добавил он.

«Потому что для некоторых из этих проектов требуются средства в размере нескольких миллиардов долларов», - сказал он.

Poseidon в настоящее время завершает работу по технико-экономическому обоснованию для своего рудника и обогатительной фабрики Black Swan, расположенных в 50 км к северу от Калгурли-Боулдера, и Гарольд говорит о том, что к ним проявляется высокий интерес.

Компания проводит оценку ТЭО по производству традиционного концентрата (1,1 млн тонн в год), который можно было бы продавать металлургическим заводам, таким как никелевый завод Kalgoorlie Nickel Smelter компании BHP (ASX: BHP), и ТЭО по более крупному производству традиционного концентрата (2,2 млн тонн в год), который будет поставлять концентрат, пригодный для последующей переработки в никелевые изделия для изготовления аккумуляторов, например, завод по производству исходного материала в Калгурли, вопрос о котором изучается частной компанией Pure Battery Technologies.