Россия сопротивляется попыткам объявить себя экспортером «кровавых алмазов»

Как крупный производитель алмазов Россия зарабатывает миллиарды долларов, которые, по словам других стран, помогают финансировать военные действия. Это столкновение выявляет множество лазеек в регулировании конфликтных алмазов.

Автор: Дайонн Сирси (Dionne Searcey)

(nytimes.com) - Ввод российских войск на Украину вызвал глобальную переоценку ценностей, связанных с чрезмерной зависимостью от российских нефти и газа, но новая драма разворачивается вокруг алмазов, еще одного основного экспортного российского товара.

Россия является крупнейшим в мире поставщиком мелких алмазов. В течение многих лет обручальные кольца, серьги и подвески, продающиеся в Соединенных Штатах и ​​за их пределами, были с бриллиантами, добытыми в глубинах вечной мерзлоты на северо-востоке России.

В настоящее время Соединенные Штаты и другие страны предпринимают действия, которые могут привести к тому, что официально российские алмазы будут называться «конфликтными» на фоне утверждений о том, что их продажа помогает оплачивать военные действия России на Украине.

«Поступления от их производства идут на пользу тому же государству, которое ведет преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные боевые действия», - заявил Джордж Каджати (George Cajati), сотрудник госдепартамента США, в письме, направленном в мае председателю Кимберлийского процесса (Kimberley Process), международной организации, созданной по резолюции ООН для предотвращения потока алмазов из зон конфликтов.

Европейский Союз, Канада и другие западные страны, а также Украина и несколько организаций активистов присоединились к аналогичным призывам обсудить в рамках Кимберлийского процесса последствия ввода войск на Украину, в том числе вопроса о том, следует ли считать российские драгоценные камни конфликтными.

Также известные как «кровавые» алмазы, конфликтные алмазы обычно считаются драгоценными камнями, которые продаются для финансирования военных действий. Кимберлийский процесс, созданный после того, как с помощью алмазов финансировали смертоносную войну в Сьерра-Леоне и других местах, определяет их более конкретно как «алмазы, используемые повстанческими движениями или их союзниками для финансирования конфликтов, направленных на подрыв законных правительств».

Но «повстанческое движение» не совсем относится к действиям России, и местные власти категорически возражают против того, чтобы называть российские алмазы конфликтными драгоценными камнями. Они расценивают попытки западных правительств сделать это как «политическую демагогию», говорится в электронном заявлении пресс-службы Минфина России.

Проблема становится еще более острой, поскольку западные страны, возмущенные действиями России на Украине, ограничивают поставки российского газа и ищут долгосрочные альтернативы своей зависимости от ее ископаемого топлива. Доходы от других крупных экспортных товаров России, таких как алмазы и бриллианты, приобрели новое глобальное значение как для России, так и для стран, стремящихся наказать эту страну за ее действия на Украине.

По данным правительства США, в стоимостном выражении драгоценные камни являются одной из основных статей российского экспорта товаров, не являющихся энергоносителями, и в прошлом году их доля в экспорте составила более $4,5 млрд.

Российская алмазная продукция в течение многих лет пользуются популярностью у американских ювелиров, уставших от неприятного «пятна» на алмазах и бриллиантах, поступающих с африканских рудников - даже тех, что находятся далеко от зон конфликтов, - которые потребители могут ошибочно принять за «кровавые» камни. Но дебаты о российских бриллиантах обнажают часто упускаемую из виду реальность, касающуюся усилий по обузданию скрытной мировой алмазной отрасли стоимостью $80 млрд, которая коммерциализирует самые глубокие эмоции и потратила годы на то, чтобы убедить людей в том, что ее драгоценные камни заслуживают доверия благодаря Сертификационной схеме Кимберлийского процесса.

Многие ювелиры признают, что из-за лазеек и технических особенностей на самом деле не существует так называемых этических алмазов и бриллиантов. И попытка заблокировать российские алмазы подчеркивает этот факт. «Мы используем Кимберлийский процесс как величайшее средство для «зеленого пиара», которое когда-либо видел мир», - сказал Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), ведущий алмазный брокер, прайс-лист которого используется в качестве эталона для оптовой торговли бриллиантами.

Что касается России, то ее официальные лица говорят, что алмазная продукция страны соответствовала экологическим, социальным и управленческим стандартам задолго до того, как они стали модными в корпоративном мире. Говорят, что российские рудники вносят свой вклад в экономику Якутии, сурового и малонаселенного региона Дальнего Востока страны.

На поступления от алмазов проложены дороги, построены школы и больницы, сообщило министерство финансов России в электронном письме, добавив, что также производятся выплаты институциональным и частным инвесторам. «Жизнеобеспечение миллионного населения Якутии полностью зависит от стабильности добычи алмазов в регионе», - говорится в сообщении министерства.

Но официальные лица Украины говорят, что алмазы способствуют вводу российских войск.

«Российские алмазы участвуют в финансировании боевых действий РФ против Украины, что делает эти алмазы не просто конфликтными, а «кровавыми»», - заявил Владимир Татаринцев, заместитель директора Государственного геммологического центра Украины - участника Кимберлийского процесса.

Западные чиновники присоединились к украинцам.

В тот самый февральский день, когда Россия ввела войска на Украину, Соединенные Штаты добавили в свой санкционный список Сергея Иванова, генерального директора компании АЛРОСА, крупнейшего производителя алмазов в России и крупнейшей в мире алмазодобывающей компании. Иванов является сыном одного из ближайших соратников президента Владимира Путина, и он тоже внесен в санкционный список.

Позже США запретили импорт российских алмазов вместе с российской водкой, икрой и другими товарами.

Но в действиях США была серьезная лазейка: они коснулись только российских необработанных алмазов, драгоценных камней, добытых из недр земли, но еще не прошедших огранку. И на рынок США попадает лишь небольшая часть алмазного сырья из России.

После извлечения из недр земли большинство алмазов отправляются за границу для обработки, независимо от того, где они добываются. Подавляющее большинство попадает в гранильные центры в Индии, где нет запрета на российские алмазы и бриллианты. Как только алмазы превращаются в бриллианты и готовятся к отгрузке, их происхождение меняется. Бриллианты, добытые в России, больше не являются бриллиантами российского происхождения; их обозначают как индийские.

Крупные ювелирные компании, такие как Tiffany, стали бойкотировать российские бриллианты. De Beers активизировала усилия по отслеживанию драгоценных камней по цепочке поставок.

Вскоре после этого США активизировали свои действия и нацелились на алмазодобывающую компанию АЛРОСА, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому федеральному и региональному правительствам. АЛРОСА была внесена в список Минфина США, фактически запрещающий гражданам США вести с ней дела. Аналогичные действия предприняли Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы.

Но критики заявили, что запрет не смог закрыть лазейку и осталась открытой возможность поставки ограненных за рубежом камней в США дочерними компаниями АЛРОСА. И они отмечают, что, хотя США являются крупнейшим рынком для российских бриллиантов, АЛРОСА по-прежнему может свободно продавать бриллианты на других крупных рынках, таких как Китай, который не предпринял никаких действий против российских драгоценных камней.

Несмотря на это, резко упали акции компании АЛРОСА, которая, по данным США, в прошлом году принесла свыше $4,2 млрд дохода и на долю которой приходится 90 процентов алмазодобывающих мощностей России. Это был удар по компании, которая пять лет назад запустила новую маркетинговую кампанию в Америке, надеясь, что ее российская идентичность станет бонусом в стране, где искушенные потребители опасаются применения жестокости при добыче алмазов, подпитывающих войны в африканских странах.

«АЛРОСА уделяет большое внимание экологическим и социальным вопросам и соответствует самым высоким стандартам корпоративной социальной ответственности», - говорится в сообщении компании по электронной почте. На веб-сайте компании освещаются усилия, направленные на защиту воды и почвы, оказание помощи коренным народам и создание парка для защиты северных оленей и других диких животных.

Дебаты о российских алмазах достигли Кимберлийского процесса перед запланированной на июнь встречей этой группы. В США и других западных странах уже развернулось движение с целью выяснения, экспортирует ли Россия конфликтные алмазы, и за пересмотр руководящей роли России в этой организации.

Сама Россия была в числе многих стран, которые в течение нескольких лет добивались в рамках Кимберлийского процесса расширения определения конфликтных алмазов, стремясь расширить его для применения к таким вопросам, как права человека, труд и окружающая среда. Но поскольку организация управляется на основе консенсуса, то есть все решения должны приниматься единогласно представителями более чем 80 стран, то это движение застопорилось.

Напряженность из-за российских алмазов расколола страны-участницы Кимберлийского процесса по все более знакомой геополитической линии, при этом многие западные страны настроены против России, которую поддерживали Китай, Беларусь и Кыргызстан, а также Мали и Центральноафриканская Республика, где Россия имеет большое присутствие, в том числе там есть наемники, работающие на алмазных рудниках.

Кимберлийский процесс «все меньше связан с алмазами и в каком-то смысле стал еще одной геостратегической ареной действий», говорит Ханс Меркет (Hans Merket), аналитик алмазной отрасли и правозащитник, его организация является частью гражданского общества-участника Кимберлийского процесса.

На июньской встрече в Ботсване дискуссии о вводе российских войск на Украину и его последствиях для Кимберлийского процесса прекратились после того, как Россия, Китай и Беларусь наложили вето. По словам некоторых участников, журналистов попросили покинуть заседания, на которых им обычно было разрешено присутствовать, и переговоры с председателем организации завязли в спорах о том, должна ли Россия участвовать. Представители США и Великобритании бойкотировали заседания, проводимые российскими представителями.

Меркет (Merket) сказал, что группа стала «органом бюрократов», которые замолкают, когда алмазы становятся проблемными, и получают одобрения, которые ложно успокаивают покупателей ювелирных изделий. «Потребители ожидают того, что не соответствует действительности», - сказал он.

Встреча вызвала у него и других участников разочарование и обеспокоенность тем, что откладывается важная работа.

Ожидается рассмотрение нового процесса экспорта алмазов из раздираемой войной Центральноафриканской Республики, где российские наемники работают в алмазной отрасли и обвиняются в нарушениях прав человека. По словам некоторых участников, не расследуются сообщения о насилии на алмазных рудниках в Бразилии и Венесуэле. Остались без ответа заявления о насилии со стороны сотрудников службы безопасности на рудниках в Демократической Республике Конго, Анголе и Танзании.

Сторонники Кимберлийского процесса говорят, что несмотря на проблемы, он в основном работает в устоявшейся отрасли, где ювелирный бизнес передается из поколения в поколение.

«Это не идеальный мир», - сказал Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council), который представляет алмазную отрасль в Кимберлийском процессе. Тем не менее Ашер, семейный алмазный бизнес которого был основан в 1850-х годах, сказал, что, по его мнению, 99 процентов алмазов, сертифицированных Кимберлийским процессом, не являются конфликтными.

Но напряженность вокруг российских алмазов угрожает омрачить работу встречи Кимберлийского процесса, запланированной на ноябрь. «Кимберлийский процесс не может хранить молчание после начала военных действий одного участника против другого», - сказал Ксавье Чифре Катресолс (Xavier Cifre Quatresols), официальный представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейском союзе.

А буквально в прошлом месяце аналогичная напряженность царила в зале на собрании лидеров алмазной отрасли в Нью-Йорке, где ювелиры и трейдеры, долгое время работавшие с российскими коллегами, теперь оказались в неудобном положении, дистанцировавшись от их драгоценных камней.

Почти все присутствующие согласились с тем, что отрасль так или иначе нуждается в реформах.

Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden), лидер алмазной отрасли США и ювелир из знаменитого алмазного района Нью-Йорка, давно работающий в этой отрасли, сказал, что «все бриллианты в Соединенных Штатах являются этическими бриллиантами», но признал, что у системы есть недостатки. «Это зависит, - сказал он, - от вашего определения этичности».