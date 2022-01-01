Программа «БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ»: 180 лет великолепному дому Fabergé

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - За последние 180 лет многое изменилось. Британская корона пять раз переходила из рук в руки, десятки премьер-министров сменяли друг друга, две мировые войны сотрясали земной шар, и мы были свидетелями появления и последующего усовершенствования таких изобретений, как автомобиль, телефон и Интернет. Но несмотря ни на что, ювелирный дом Fabergé выстоял.

Это не означает, что компания не развивалась в течение почти двух столетий с момента ее основания - далеко не так, или что не было нескольких мрачных десятилетий, когда она не была такой преуспевающей, как сейчас, пребывая в бездействии, но хотя мы видели взлеты и падения других конкурирующих предприятий того времени, Fabergé в значительной степени по-прежнему известна тем, чем всегда - производством культовых украшений и легендарных яиц.

Сейчас, Fabergé сотрудничает со своей материнской компанией Gemfields над специальной новой коллекцией, чтобы отметить свое 180-летие в этом году.

Капсульная коллекция, посвященная 180-летнему юбилею, состоит из подвески «180» из коллекции Colours of Love (Цветá любви) в виде рифленого яйца из розового золота с бриллиантами и рубином, а также 180 миниатюрных яиц «180» из рифленого розового золота и рубина, выпущенных ограниченным тиражом. Оба изделия изготовлены из 18-каратного розового золота и украшены мозамбикскими рубинами компании Gemfields, добытыми ответственным образом.

В честь этого события издание Professional Jeweller впервые встретилось с руководителем бренда Жозиной фон дем Бусше-Кессель (Josina von dem Bussche-Kessell), чтобы узнать, что значит для нее и всей командыFabergé 180-летний юбилей в бизнесе.

За последние 10 лет Бусше-Кессель занимала ряд должностей в Fabergé, сейчас является директором по глобальным продажам.

О своей работе в компании она с гордостью говорит: «Я была частью замечательного процесса развития, и хотя временами это было очень сложно, нам удалось вернуть дому Fabergé его былую славу, а также придать ему современный смысл и актуальность».

По словам Бусше-Кессель, когда она впервые присоединилась к этой команде, бренда «не присутствовал на международном уровне, у него не было начальных или основных коллекций». Поэтому ее первой задачей на работе было помочь превратить Fabergé в продукт, который можно было бы продавать в массы, а для этого требовались партнеры по розничной торговле.

Она описывает, как с ее помощью компания создала систему поддержки ритейлеров, подходящую для имени Fabergé, включающую «все, что связано с юридическими вопросами, маркетингом и коммуникациями, мероприятиями, обучением персонала и логистикой».

Вскоре у бренда появилось «12 блестящих партнеров, все имели разные точки продаж». С тех пор это число выросло примерно до 120 торговых точек, сообщила Бусше-Кессель изданию PJ, добавив, что «Fabergé продолжает завоевывать новые территории».

180 лет

Когда Бусше-Кессель оглядывается на историю бренда в нашем интервью, она не просто сосредотачивается на хорошем и замалчивает трудные периоды.

Когда корреспондент PJ поздравляет директора по глобальным продажам со 180-летием компании, она быстро благодарит, но продолжает: «Как говорится, мы стоим на плечах гигантов, и нам очень повезло, что у нас много внутренних и внешних сторон, которые вносят свой вклад в это удивительное путешествие. Тем не менее, это здорово, что мы можем отметить столь важную веху всеми теми поразительными проектами, которые мы осуществляем в Fabergé».

«Конечно, это очень важно, потому что нам потребовалось многое, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Имя Fabergé пережило революции и войны, было утрачено и снова обретено, и в ходе этого в судьбе Fabergé было много перипетий, сказала она. - Я считаю, что нет другой более захватывающей истории о бренде, который прошел через века и захватывает воображение стольких людей и по сей день», - продолжает она.

PJ интересно узнать, является ли такой исторический авторитет подспорьем или помехой для такого бренда, как Fabergé. «Интересно то, - объясняет Бусше-Кессель, - что поначалу это было чем-то вроде препятствия».

По ее словам, из-за того, что у клиентов уже сложилось представление о том, что такое Fabergé, выход на оптовый рынок был непростым делом. «Большая часть нашей работы заключается в том, чтобы заново информировать людей о нашей выдающейся истории и дать людям понять, чем мы занимаемся сегодня», - сказала она.

«Однако со временем, по мере того как нам и нашим партнерам удавалось все больше распространять информацию, наша история превратилась в большое преимущество», - продолжает она. Бусше-Кессель говорит, что такая длинная и легендарная история бренда, а также доверие, которое с ней связано, особенно важны в эпоху цифровых технологий, когда любой может создать вызывающий доверие веб-сайт.

«Но также важно отметить, что мы не привязываем себя к истории, - объясняет она, - а вместо этого позволяем ей быть ветром под нашими крыльями. Я большой сторонник взвешенного процесса развития и позволяю имени продолжать жить, не завися только от своей истории. Заглядывать вперед и находить что-то новое - это действительно важная цель для меня в том, что я делаю для Fabergé».

Следующие 180

Конечно, первая «новинка», которую могут ожидать поклонники бренда, - это капсульная коллекция, посвященная 180-летию. «Мы рады показать некоторые из наших корней этой коллекцией и подчеркнуть происхождение бренда, когда Фаберже был известен как «Ювелир по особому назначению Императорской короны», - говорит Бусше-Кессель.

«С нашей коллекцией, посвященной 180-летию, мы хотели вернуться к истокам». В этом ключе эта коллекция вернет многие из любимых техник и материалов, которыми пользовался Питер Карл Фаберже (Peter Carl Fabergé), включая рифление и розовое золото. Есть также подвеска в виде яйца, выпущенная ограниченным тиражом.

«Как и в случае с большинством наших изделий, - добавляет директор по глобальным продажам, - мы с гордостью представляем в новой коллекции драгоценные камни компании Gemfields из ответственных источников. Мозамбикские рубины Gemfields, иногда крошечные и спрятанные, в нашей юбилейной коллекции гордо выставлены на обозрение».

Бусше-Кессель говорит, что помимо коллекции у Fabergé есть еще много других работ. «У нас есть головокружительное множество вещей, которые еще появятся и удивят вас и ваших читателей в ближайшие месяцы, но, к сожалению, я не могу рассказать вам сейчас».

«Я могу сказать вам, что главная цель для нас - раздвигать границы творчества, создавать, а также продолжать удивлять неожиданными партнерскими отношениями. Оставайтесь с нами, и вы не будете разочарованы», - обещает она.