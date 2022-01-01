Глава Orion говорит, что рынок меди на пути к большому восстановлению

Автор: Жако Виссер (Jaco Visser)

(miningmx.com) - Ставка на восстановление цен на медь при разработке нескольких месторождений полезных ископаемых - занятие не для слабонервных. Когда цена на металл упала на 20% за последние три месяца на фоне более слабой конъюнктуры товарных рынков, Orion Minerals адаптировала свою стратегию по развитию своего рудника Приеска (Prieska).

«Основные принципы для меди все еще остаются в силе», - говорит генеральный директор Orion Minerals Эррол Смарт (Errol Smart). Он ожидает значительного восстановления рынка меди ввиду ограничений со стороны предложения. Несмотря на дефицит предложения, спрос на медь со стороны производителей компонентов возобновляемой энергии остается устойчивым. «Что касается предложения, то у нас отличный рынок, - говорит Смарт. - У нас десятилетний неудовлетворенный спрос на новые предложения. Мы не можем удовлетворить текущий спрос на медь».

Он говорит, что электромобили - это лишь один из секторов, потребляющих медь, и еще больше требуется меди в технологии использования возобновляемой электроэнергии, особенно в ее передаче и генерации. Много меди требуется для производства компонентов ветряных турбин.

«Вся инфраструктура генерации и хранения зависит от меди, есть небольшие возможности замены, - говорит Смарт. - На рынке меди ожидается большой отскок. В настоящее время в мире самые низкие запасы меди на складах, и предложение не может удовлетворить спрос».

Манипуляции на товарном рынке с его циклическими колебаниями цен заставили Orion выбрать более гибкий подход к разработке своего медно-цинкового рудника Приеска. Рудник, ранее принадлежавший Anglovaal, а затем закрытый в начале 1990-х годов, в течение начального 12-летнего срока службы будет производить, по оценкам, 22 000 тонн меди и 70 000 тонн цинка в год. Кроме того, Orion проведет исследование бывшего медного рудника О’Кип (O’Kiep) компании Goldfields в Спрингбоке. Предварительное технико-экономическое обоснование указывает на первоначальный объем производства меди в размере 9 000 тонн в год. Orion стремится довести до значений, соответствующих историческим объемам производства, от 30 000 до 50 000 тонн в год.

Компания Orion разработала стратегию раннего ввода в опытно-промышленную эксплуатацию, которая обеспечивает раннюю добычу и требует меньше капитала, будь то в форме заемных средств, акционерного капитала или оффтейк-соглашений о финансировании для приобретения еще не произведенной продукции. 11 июля компания опубликовала новые результаты бурения на руднике Приеска. Двенадцать из 14 пробуренных скважин показали значительную минерализацию меди, золота и серебра.

В связи с ростом процентных ставок Смарт опасается слишком полагаться на заемный капитал для финансирования проекта Приеска. Он ссылается на более крупные горнодобывающие компании, которые воспользовались недавней глобальной конъюнктурой, отличающейся низкими процентными ставками, для увеличения капитала. «Как ни странно, чем меньше денег вам нужно, тем легче их получить», - говорит он. Следовательно, Orion выбирает альтернативное финансирование, такое как соглашения о финансировании для приобретения еще не произведенной продукции.

Компания подписала соглашение с канадской Triple Flag International о финансировании в размере 87 млн ​​долларов США после того, как Orion нашла дополнительные 20 млн австралийских долларов. Первоначальное финансирование в размере 10 млн австралийских долларов пойдет на начало обезвоживания шахты Приеска. В обмен на финансирование Orion уступит 84% золота и серебра, которые являются побочными продуктами производства меди и цинка на руднике Приеска в течение 40 лет.

К концу июня Смарт сообщил рынку, что компания намерена привлечь 20 млн австралийских долларов после выпуска двух трáншей акций на сумму 6 млн австралийских долларов для приобретения «искушенными и профессиональными инвесторами». 28 июня существующим акционерам также была предложена возможность купить акции партиями от 20 000 до 330 000 рандов.

Orion ранее привела в порядок свой баланс со своим крупнейшим акционером, Tembo Capital, конвертировав субординированный кредит на сумму 4,9 млн австралийских долларов в акции Orion в июне 2021 года. Orion в настоящее время торгуется по 22 цента за акцию в Южной Африке и по 0,02 австралийских доллара в Австралии; уже выпущено более 4,1 млрд акций.