Глобальные проблемы портят настроение

Инфляция в США, карантин в Китае и летнее затишье на рынке привели к ослаблению торговли.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Рост неопределенности вызвал ослабление алмазного рынка в июле. Настроения в США были неоднозначными на фоне продолжающейся инфляции и сезонного снижения активности. Открытие Китая после локдауна не повлекло такого повышения спроса, как надеялись многие участники торговли.

«Пострадало примерно 40% нашего сбыта в Китае, - сказал Джонатан Акеройд (Jonathan Akeroyd), генеральный директор дома моды Burberry Group в телефонном разговоре в середине июля, слова которого приводятся на инвестиционном портале Seeking Alpha. - Это произошло либо из-за закрытия магазинов, либо из-за того, что люди не выходят из дома, потому что в городе введен карантин. Ясно, что мы, как и большинство людей, не знаем, когда он закончится».

Алмазные дилеры в Гонконге сообщили о вялой торговле, в то время как индийские производители бриллиантов в основном полагались на американских потребителей в плане поддержки рынка.

Снижение цен

К тому же, в США видны признаки замедления роста. По данным Mastercard SpendingPulse, хотя ювелирные изделия превзошли другие категории, рост продаж в июне замедлился до 16% по сравнению с 33% в апреле и 22% в мае.

Озабоченность торговли усугубилась из-за обесценения индийской рупии, которая во второй половине июля упала до рекордно низкого уровня в 80 индийских рупий за 1 доллар. Это сделало бизнес дорогим для базирующихся в Индии импортеров, которые за доллары покупают из-за границы товары, например, алмазное сырье.

По сообщениям инсайдеров, цены на алмазное сырье на открытом рынке снизились на несколько процентных пунктов, за исключением контрактов по продаже, заключенных с крупными алмаздобывающими компаниями. Базирующаяся в Дубае тендерная компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) отметила «некоторую нестабильность на рынке алмазов» в отчете об июльских продажах, когда около 70% имеющихся товаров нашли покупателей. Цены на камни размером менее 0,75 карата «остаются на хорошем уровне», в то время как ситуация с камнями весом от 0,75 до 1,5 карата «была хуже», как и для камней весом от 2 до 4 каратов», - сообщило руководство.

«Ожидаемого восстановления на китайском рынке не произошло, и из-за роста числа случаев заболевания Covid-19 снова возникает угроза введения карантина», - добавили в TAGS.

Цены на бриллианты снизились в основных категориях: в период с 1 по 24 июля индекс RapNet Diamond Index (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат упал на 2%. Индекс для камней весом 0,30 карата снизился на 2,4%, в то время как снижение для сегмента камней весом 0,50 карата составил 2,5%. RAPI для 3-каратных камней снизился на 1,7%.

Влияние России

TAGS сообщает, что санкции в отношении российских алмазов также начали сказываться на объемах поставок. Эта ситуация явно идет на пользу De Beers, которая продолжает сообщать о высоких объемах продаж на фоне дефицита, вызванного отсутствием алмазов компании АЛРОСА. Дочерняя компания Anglo American увеличила свой план по объемам производства на 2022 год, прогнозируя объем добычи от 32 до 34 млн каратов в год по сравнению с предыдущим планом от 30 до 33 млн каратов.

Хотя ухудшение макроэкономических условий может повлиять на объемы продаж ювелирных изделий, санкции и бойкоты, направленные против российских алмазов, а также развитие инициатив, связанных с происхождением, «могут поддержать постоянный устойчивый спрос на алмазы De Beers», - сказала алмазодобывающая компания.

На рынке наступило летнее затишье. Торговля надеется, что динамика вернется к положительным показателям, когда закончится период отпусков. Вскоре внимание переключится на предстоящий праздничный сезон, который наступит в четвертом квартале.

Одним из наиболее оптимистично настроенных игроков была компания Petra Diamonds, которая на июньском тендере продемонстрировала рост цен на алмазное сырье в сопоставимых ценах на 8% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Этот рост спроса обусловлен пополнением складских запасов в средней части алмазопровода и сохраняющимися высокими объемами розничных продаж ювелирных изделий в связи с отложенным свадебным бумом, - уточнила Petra. - Несмотря на устойчивость алмазного рынка, макроэкономическая неопределенность, вызванная ростом инфляции, может ослабить спрос».