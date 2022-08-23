Доля рынка, принадлежащая De Beers и АЛРОСА в 2021 году

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Это был фантастический год для алмазной отрасли с рекордным уровнем продаж, и он не обошёл вниманием крупных производителей алмазов. Доли рынка, занимаемые De Beers и АЛРОСА в 2021 году, повысились благодаря улучшению деловой среды, что привело к значительному увеличению их доли рынка.

По сравнению с 2019 годом эти две компании показали двузначное увеличение своей доли рынка. За исключением Rio Tinto, которая закрыла свой крупный рудник Аргайл (Argyle) в декабре 2020 года, фактически все ведущие производители алмазов повысили свою долю рынка.

Следующие цифры включают несколько допущений: хотя предполагается, что данные Кимберлийского процесса (Kimberley Process) об объемах производства точно отражают мировой объем добычи алмазов, это не так. Они не учитывают определенный объем контрабанды, который рассматривается в этой статье.

Кроме того, стоимость доли рынка рассчитывается на основе общей стоимости объемов производства, определяемой Кимберлийским процессом, что вводит в некоторое заблуждение. Тем не менее, соотношения достаточно близкие и позволяют провести надежное сравнение. Наконец, поскольку Catoca не публиковала данные об объемах производства за 2021 год, здесь приводятся ее расчетные данные.

Доля рынка De Beers в 2021 году

По данным Кимберлийского процесса, мировой объем добычи алмазов составил 120 млн каратов на сумму $140 млрд. При объеме продаж алмазного сырья на сумму $4,83 млрд доля рынка De Beers в стоимостном выражении в 2021 году составила 34,5% (от общего объема продаж всеми компаниями в $13,99 – прим. ред.). С точки зрения объема добычи алмазодобывающая компания заняла 27,8% мирового рынка.

Доля рынка компании АЛРОСА в 2021 году составила 28,4% по стоимости ($3,98 млрд) и 37,9% по объему добычи (45,5 млн каратов).

Эти два ведущих производителя алмазов занимают первое место по стоимости (De Beers) и объему (АЛРОСА), и вместе они обеспечивают около двух третей мирового объема предложения алмазов.

По сравнению с 2019 годом доля De Beers на алмазном рынке резко выросла, увеличившись на 17% по стоимости и почти на 25% по объему. Доля рынка АЛРОСА в 2021 году повысилась на 18% в стоимостном выражении и сделала огромный скачок по объему - на 36%.

Остальные участники: четыре ведущих производителя алмазов

Есть еще несколько важных поставщиков, и по стоимости, безусловно, это Rio Tinto, Catoca, Petra и Gem Diamonds.

На эти шесть компаний вместе с De Beers и АЛРОСА приходится более 76% мирового объема производства алмазов. Их общий объем предложения составил 94,1 млн каратов алмазов на сумму $10,67 млрд.

Интересно то, что хотя в общей сложности эти компании добыли на 20% меньше алмазов в 2021 году по сравнению с 2019 годом, их совокупная доля рынка выросла на 9,4%. Причина проста. В 2019 году крупнейшие алмазодобывающие компании уступили долю рынка небольшой группе юниорных алмазодобывающих компаний и множеству компаний, добывающих аллювиальные алмазы.

В 2021 году эта тенденция изменилась. В таких странах, как Канада, ДРК, Бразилия и Ангола, т. к. во всех странах, где есть юниорные алмазодобытчики и старатели, произошло снижение объемов производства по сравнению с 2019 годом.

Контрабанда и ее влияние на показатели

Проблема контрабанды алмазов является болезненной для алмазной отрасли. Этот вопрос обсуждается редко, хотя им занимаются различными способами: через Кимберлийский процесс, путем более широкого использования технологии отслеживания и внутренних процедур, используемых в основных алмазных центрах.

И все же есть боязнь обсуждать этот вопрос открыто, и это считается позором. Отрасль предпринимает коллективные усилия по искоренению контрабанды, и ей нечего стыдиться. Наоборот, в этом отношении у нее значительно лучше положение, чем во многих других отраслях.

В 2019 году доля контрабанды по оценкам составляла около 4% в стоимостном выражении, в основном это были недорогие товары. Считается, что после локдаунов из-за COVID-19 контрабанда сократилась.

Считается, что контрабанда осуществлялась непосредственно из ДРК и Зимбабве, а также из ЦАР. Иногда она была удобным делом, т. к. пересечение границы для продажи товаров имеет смысл для местных старателей и торговцев и избавляет их от «необходимости» совершать долгие и трудные поездки по стране.

Это незаконно? Абсолютно. Обязательно ли это злонамеренная попытка уклониться от отслеживания алмазов? Не всегда.

Что бы ни было движущей силой для этого, по существующим оценкам объем контрабанды снова вернулся примерно к 4% по стоимости и процент немного выше по объему.

С точки зрения крупных алмазных компаний ущерб ничтожен. Они не работают в странах, подозреваемых в этом, и товары украдены не с их рудников.

Самым большим недостатком является то, что это лишает страны источника поступления налогов и доходов от роялти. Кроме того, нелегальные товары по своей природе, как правило, продаются дешевле, и это может привести к снижению цен. Это наносит вред всем легально работающим предприятиям, не говоря уже о репутационном ущербе.

Доля рынка АЛРОСА в 2022 году

Доля рынка АЛРОСА, на которую наложены санкции и которая в настоящее время (в некоторой степени) находится на «скамейке запасных», выглядит весьма интригующе в 2022 году.

Из результатов De Beers за первое полугодие видно, что алмазодобывающая компания явно подняла цены на алмазы. Средняя цена за карат в первом полугодии 2021 года составила $213 по сравнению со $135 за карат в первом полугодии 2021 года. Это значительный рост на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

De Beers явно воспользовалась удобным случаем. Но был ли это действительно удобный случай? Объем поставок алмазов De Beers сократился на 20%. Мало того, это не компенсировало дефицит, возникший из-за отсутствия АЛРОСА. На самом деле, она даже не достигла своего собственного объема продаж по сравнению с прошлым годом.

Удобным случаем был гораздо более традиционный аспект - высокие цены на бриллианты. Алмазодобывающие компании постоянно повышают цены на алмазы, когда растут цены на бриллианты.

Что касается АЛРОСА, то она не находится вне игры. Она по-прежнему осуществляет продажи, тихо и эффективно обходя санкции США.

Выводы

Крупнейшие алмазодобывающие компании увеличили свою долю на рынке в 2021 году. Единственным исключением стала Rio Tinto, которая закрыла рудник Аргайл. Ожидается, что в этом году именно АЛРОСА потеряет долю на рынке, но она не будет уничтожена. Она по-прежнему занимается бизнесом, просто не афиширует свою деятельность.

Хотя объем предложения алмазного сырья на рынке уменьшился по сравнению с 2019 годом, общая стоимость увеличилась. Это означает, что АЛРОСА откажется от увеличения своей доли на рынке, в то же время осторожно увеличивая объемы продаж для своего выживания на глобальном алмазном рынке.