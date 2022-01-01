История двух ограблений с целью похищения драгоценных камней

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Кража ювелирных изделий у компании Brink на сумму до $100 млн и предложение вознаграждения в размере $7 млн за возвращение украденных драгоценных камней, принадлежащих Тамаре Экклстоун (Tamara Ecclestone), занимали много места в новостях о крупных преступлениях.

В начале этого месяца грабители взломали бронированный фургон недалеко от Лос-Анджелеса, когда на нем перевозились ювелирные изделия, драгоценные камни и часы с одной торговой выставки на другую. Страховщики оценивают общую сумму убытков в $10 млн, но жертвы, которых многие называют «семейными ювелирными компаниями», говорят, что реальная стоимость может быть в 10 раз больше этой суммы.

Тем временем в Лондоне Тамара Экклстоун, дочь бывшего главы Формулы-1 миллиардера Берни (Bernie) Экклстоуна, на этой неделе заявила, что последует примеру Мела Гибсона (Mel Gibson) из фильма «Выкуп» (Ransom) и публично предложит огромную награду за возврат своих драгоценностей и часов, украденных во время ограбления в 2019 году.

15 трудолюбивых ювелиров, потерявших все во время ограбления компании Brink, находятся в отчаянном положении и, должно быть, мечтают о том, чтобы они могли предложить такое вознаграждение. Трудолюбивая светская львица, наследница, модель и телеведущая Экклстоун, чей собственный капитал оценивается в $300 млн, не будет слишком беспокоиться о потере $7,2 млн.

Преступники никого не щадят и с радостью воруют как у сверхбогатых, так и у относительно бедных. В обоих случаях они проявляют безжалостную решимость.

Ограбление компании Brink имеет все признаки тщательно спланированной операции. Либо так и есть, либо им чрезвычайно повезло. В 2 часа ночи 11 июля вооруженные охранники остановились на стоянке для грузовиков на 27 минут во время перевозки товаров экспонентов с одной Международной выставки драгоценных камней и ювелирных изделий (International Gem and Jewelry Show, IGJS), состоявшейся в Сан-Матео, штат Калифорния, на другую выставку, организуемую в 370 милях, в Пасадене, также штат Калифорния.

К тому времени, когда они вернулись, преступникам удалось справиться с замковым устройством, выгрузить ящики с ценностями и скрыться под покровом ночи.

«Мы ожидаем, что документально подтвержденные убытки будут на сумму свыше $100 млн», - заявил президент IGJS Арнольд Дьюк (Arnold Duke) в интервью газете Los Angeles Times.

«Это было совершенно чудовищное преступление. Одно из крупнейших ограблений ювелирных изделий за всю историю. Речь идет о золоте, бриллиантах, рубинах, изумрудах и множестве люксовых часов».

Неясно, следовали ли преступники за автомобилем (маршрут держался в секрете) или знали о его содержимом (это был стандартный фургон компании Brink). Но жертвы никогда не перестанут подсчитывать убытки.

«Это некрупные компании, все их богатство было в этом грузовике. Это разрушило их финансово, а в некоторых случаях сказалось на их здоровье», - сказал Дьюк.

Тамара Экклстоун, возможно, скучает по своим драгоценным безделушкам, некоторые из них имеют большую сентиментальную ценность. Но ограбление ее особняка стоимостью $70 млн в районе Кенсингтоне в Лондоне не оставило ее без средств к существованию, хотя многие вещи не были застрахованы.

Муж Экклстоун, Джей Ратленд (Jay Rutland), сказал компании BBC: «Все украденные украшения и часы не входили в страховой полис». Он рассказал, что воры ворвались внутрь и провели в доме более часа, обыскивая каждую комнату и похитив около 450 предметов.

Трое итальянских граждан - 24-летний Йованович (Jovanovic) югославского происхождения, 45-летний Алессандро Мальтезе (Alessandro Maltese) и 44-летний Алессандро Донати (Alessandro Donati) - были посажены в тюрьму в ноябре прошлого года за сговор с целью ограбления, но подозреваемый главарь Даниэль Вукович (Daniel Vukovic), гражданин Хорватии, имеющий множество вымышленных имен, остается на свободе и, как предполагается, находится в Сербии.

Примерно в то же время эта же банда совершила еще два ограбления в Лондоне известного футболиста и владельца футбольного клуба, и она подозревается в аналогичных нападениях по всей Европе.

На этой неделе Экклстоун разместила сообщение онлайн о своей награде после того, как BBC показала документальный фильм «Кто украл бриллианты Тамары Экклстоун?» (Who Stole Tamara Ecclestone’s Diamonds).

В своем посте в Instagram она сказала, что «достаточно долго ждала, чтобы вернуть украденное обычным путем». Ее вдохновил фильм «Выкуп», в котором миллионер прибегает к подобному способу, чтобы выследить похитителей своего сына.

Прекрасных вам выходных.