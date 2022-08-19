Как может выглядеть зрелый рынок ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами

К четырем основным характеристикам, которые могут сформировать ювелирную отрасль синтетических бриллиантов, относятся: 1) неограниченное предложение, 2) стандартное превосходное качество, 3) брендинг и фирменный дизайн, 4) нестандартные формы и цвета.

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик

(paulzimnisky.com) - После того, как 2018 год был объявлен «годом синтетических бриллиантов», спрос на искусственные камни с тех пор продолжает неуклонно расти. В то время на долю лабораторных бриллиантов приходилось менее 5% мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами, в этом году ожидается, что их доля превысит 10%, и при таких темпах к концу десятилетия, несомненно, достигнет 20%.

Следующий этап выращивания алмазов, скорее всего, приведет к появлению более высокоразвитой отрасли, которая будет определяться: 1) безграничным предложением, 2) стандартным превосходным качеством, 3) брендингом и фирменным дизайном, 4) и нестандартными формами и цветами.

Что касается первого пункта, то Китай в настоящее время производит более 10 млрд каратов синтетических алмазов в год для использования в качестве абразивного материала, что сопоставимо со ста миллионами каратов природных алмазов. Это показывает потенциал масштабного производства искусственных алмазов для использования в ювелирных изделиях.

И это только с учетом потенциального предложения за счет производства с помощью метода высокого давления и высокой температуры (High Pressure High Temperature, HPHT), то есть «устаревшего» метода производства синтетических алмазов, который обеспечивает около половины мирового объема предложения искусственных алмазов, используемых в ювелирных изделиях.

Объемы производства алмазов с помощью более нового и основного метода химического осаждения из газовой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) быстро растут, особенно в Индии и (опять же) Китае; этот метод, по оценкам, обеспечивает вторую половину мирового объема предложения.

Примечательно, что в Индии несколько традиционных производителей природных бриллиантов, в том числе сайтхолдеры De Beers, превратились в вертикально интегрированных производителей синтетических бриллиантов.

Что касается второго пункта, то, помимо увеличения объема производства, по мере совершенствования технологий производства синтетических алмазов будет повышаться и качество продукции, тем более что многие производители готовы в конечном итоге поставлять алмазы для промышленного применения в высокотехнологичных областях, где обычно требуется материал высокой чистоты.

Сегодня многие производители выращенных в лаборатории алмазов используют «обработку после выращивания» для улучшения цвета и качества своей продукции, например, производители, использующие метод CVD, «обрабатывают» свои камни методом HPHT. Хотя обычно наблюдается отрицательное отношение к использованию этого процесса для обработки природных камней, но учитывая, что искусственные алмазы уже являются промышленным продуктом, многие в отрасли безразлично относятся к обработке лабораторных алмазов.

В конце концов, почти все искусственные бриллианты, скорее всего, будут универсально высокого качества, что может сделать ненужной оценку лабораторных бриллиантов. Важно отметить, что в дальнейшем сокращение затрат на проведение оценки еще больше снизит цену на выращенные в лаборатории бриллианты по сравнению с природными бриллиантами.

Это подводит нас к третьему пункту.

Несмотря на неуклонно растущий спрос на ювелирные изделия с искусственными бриллиантами в последние четыре года, относительные цены также неуклонно снижались. Есть предположение, что это связано с увеличением объема и качества предложения по причинам, изложенным выше.

В середине 2018 года обычный лабораторный бриллиант цвета G чистоты VS1 весом 1 карат продавался по цене $3 625, а природный аналогичный камень - по цене $6 600. Сегодня бриллианты такого же качества продаются по цене $1 615 и $6705 соответственно. Для сравнения, Lightbox, компания по производству лабораторных бриллиантов, принадлежащая De Beers, с момента запуска в октябре 2018 года предлагала лабораторный бриллиант аналогичного качества весом в 1 карат за $800.

Согласно наблюдениям и разрозненным сведениям, подавляющее большинство потребителей, которые выбирают синтетические бриллианты вместо природных, делают это из-за гораздо более низкой цены. Потребители, похоже, больше всего заинтересованы в доступности более крупных камней, что, в частности, отличает синтетические бриллианты.

Сегодня, имея бюджет в $6 500, покупатель бриллианта чуть выше среднего качества может выбрать природный бриллиант весом примерно 1 карат или созданный в лаборатории бриллиант весом 2,5 карата.

Если потребитель не испытывает явного предубеждения против синтетических бриллиантов и если он не придает значения редкости или природному происхождению добытого из недр бриллианта, тогда кажется очевидным выбор камня, вес которого на 150% больше.

Однако, учитывая, что лабораторные бриллианты являются промышленным продуктом, размер и качество которого постоянно улучшаются, к концу десятилетия за те же $6 500 потребитель сможет купить 6-каратный или даже 7-каратный синтетический бриллиант (при линейной структуре ценообразования, применяемой компанией Lightbox - по $800 за один карат).

В этот момент возникает вопрос, какой камень считается слишком большим, особенно, если разговор идет об обручальном кольце с солитером?

Когда дело доходит до недорогих поддельных бриллиантов, будь то выращенный в лаборатории муассанит, белый сапфир или кубический цирконий, наиболее популярен размер меньше 4 каратов, а чем больше камень, тем больше он будет выглядеть «подделкой».

Если аналогичное отношение будут возникать в отношении лабораторных бриллиантов, первичный потребительский спрос может быть ограничен размерами в 4 карата и меньше, что также ограничит покупную цену, например, примерно до $3 000 (опять же, при цене компании Lightbox по $800 за бриллиант весом 1 карат).

Будет ли бриллиант при такой цене иметь тот же эффект, особенно в случае с подаренным обручальным кольцом с бриллиантом? В этом случае, возможно, потенциальный потребитель синтетических бриллиантов в конечном итоге выберет природный бриллиант гораздо меньшего размера, считая его более «особенным».

В целом выращенные в лаборатории бриллианты обладают такими же эстетическими свойствами и прочностными характеристиками, что и природные бриллианты; возможно, единственное, что отсутствуют, так это ощущение, что это «предмет роскоши», - неосязаемая свойство, связанное с редкостью и ценностью (и ценой).

Для многих потребителей только природные бриллианты будут по-прежнему обеспечивать такое восприятие камня как «предмета роскоши».

Тем не менее, вероятно, есть ювелирные бренды, способные создавать «люксовые» ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами с помощью стратегий, связанных с использованием существующей ценности бренда.

У товара не обязательно должно быть природное происхождение, чтобы быть редким или считаться предметом роскоши. Например, сумка Hermès Birkin - это промышленный продукт, но Hermès сильно ограничивает поставки, делая ее «редкой» и гораздо более ценной.

Теоретически, если Hermès выпустит ограниченным тиражом эксклюзивное кольцо с выращенным в лаборатории бриллиантом, то потребители, скорее всего, воспримут его в первую очередь как «кольцо Hermès», а уж потом - как кольцо с синтетическим бриллиантом.

В долгосрочной перспективе это, вероятно, будут более дорогие ювелирные изделия с синтетическими бриллиантами, которые будут больше всего конкурировать с природными бриллиантами.

По мере становления рынка синтетических бриллиантов также, вероятно, появится значительная «промежуточная» категория, то есть сочетание «более низкой цены» с «премиальным» брендом.

В отрасли это уже наблюдается у Pandora, крупнейшей в мире компании по производству бижутерии, которая стремится «демократизировать бриллианты» с помощью своей недавно запущенной линии синтетических бриллиантов Pandora Brilliance (Великолепие).

Pandora уже доказала успех этой концепции, выпустив культовую линейку оберегов Pandora Moments (Мгновения).

Однако компаний, способных продавать лабораторные бриллианты таким образом, очень мало, по крайней мере, с точки зрения объемов, учитывая ограничения бюджета на маркетинг. В целом, как только новизна исчезнет, ​​большинство выращенных в лаборатории бриллиантов, скорее всего, будут позиционироваться как более дешевые бриллианты, предлагаемые розничными торговцами.

Это подводит нас к последнему пункту.

С точки зрения ритейлера, занимающегося более дорогостоящими изделиями, наличие в запасах обычных лабораторных бриллиантов теоретически дает покупателям «разрешение» покупать недорогие бриллианты.

Однако с точки зрения розничного продавца, предложение недорогих синтетических бриллиантов низкого и среднего уровня делает ювелирные изделия с бриллиантами доступными для широких масс.

Таким образом, лабораторные бриллианты могут стимулировать значительный прирост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который в противном случае не существовал бы, если бы были доступны только природные бриллианты; это становится все более актуальным, поскольку цены на природные бриллианты поднимаются до рекордных уровней.

Но, опять же, без бренда или фирменного дизайна выращенный в лаборатории бриллиант, возможно, считается разве что просто более дешевым бриллиантом …

Важно отметить, что гибкость процесса производства материала и экономичность работы с материалом, учитывая промышленное происхождение синтетических бриллиантов, принципиально отличаются от гибкости процесса производства и экономичности работы с природными бриллиантами.

Возможно изготовление «полностью бриллиантового» кольца. Возможна индивидуальная огранка или форма. Есть возможность получить цвет бриллианта, не существующий в природе.

Использование синтетических бриллиантов таким образом, который невозможен для природных бриллиантов, вероятно, станет еще одним ключевым фактором увеличения спроса в ювелирном секторе с использованием более крупных бриллиантов, особенно по мере совершенствования процессов производства синтетических бриллиантов.

Наконец, все это служит напоминанием о том, что отрасль ювелирных изделий с бриллиантами в целом (природными плюс синтетическими) не обязательно является игрой, победителем из которой выходит одна сторона. Выращенные в лаборатории бриллианты стимулируют растущий спрос на укрупнение отрасли, и этот спрос, вероятно, будет расти по мере того, как производство синтетических бриллиантов будет совершенствоваться и они будут приобретать свою индивидуальность.