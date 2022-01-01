Разведка алмазов упала до нового минимума, даже несмотря на взлет цен на алмазное сырье

Автор: Алиша Хайяте (Alisha Hiyate)

(northernminer.com) - Мало что может быть более заманчивым и захватывающим, чем бриллиант, но одна из таких вещей - новое открытие алмазов. Сейчас это действительно редкость.

В Канаде у нас не было сделано значительных открытий алмазов в течение многих лет, и нынешнее отсутствие расходов на геологоразведочные работы снижает вероятность того, что это произойдет в будущем.

Во всем мире геологоразведка алмазов почти остановилась. В прошлом году в Канаде на геологоразведку угля расходы были выше, чем на разведку алмазов ($61 млн против $50 млн), это на 21% меньше по сравнению с предыдущим годом, и они достигли 20-летнего минимума.

Вдобавок к этому снижению, в июне Rio Tinto внезапно приостановила деятельность своего алмазного совместного предприятия Fort à la Corne (проект Стар-Орион Саус, Star-Orion South) в канадской провинции Саскачеван, в котором у нее 75%-ая доля. Вложив более $180 млн за последние шесть лет в программу отбора валовых проб и другую работу по оценке проекта, Rio Tinto заявила партнеру по совместному предприятию - компании Star Diamond, что в этом году не будет тратить больше денег, «кроме того, что необходимо для ухода и техобслуживания». Star Diamond, которой принадлежит 25% крупного проекта, но имеющего низкое содержание алмазов, заявила, что Rio также сообщила, что «намерена провести краткосрочный обзор своих альтернативных действий в отношении проекта, включая свой возможный выход».

Пока неясно, как в конечном итоге решит поступить Rio Tinto. Но дальнейшие инвестиции, а не свертывание, дали бы сектору столь необходимый дополнительный стимул. И компании, которая в конце 2020 года закрыла рудник Аргайл (Argyle) в Австралии, безусловно, необходимо заменить эти объемы производства, и она будет заинтересована в том, чтобы проект заработал, если это возможно.

В то время как торговля бриллиантами и цены на бриллианты были нарушены пандемией, цены резко восстановились (отчасти из-за скачкообразных попыток во всем мире, направленных на то, чтобы избежать покупки алмазов, добытых российской компанией АЛРОСА). De Beers сообщила о росте средней цены реализации алмазов в первом полугодии года на 58%, до $213 за карат, а ее индекс цен на алмазное сырье вырос на 28% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Однако это вряд ли поможет немедленно возобновить геологоразведочные работы.

Дело в том, что в разработке алмазов по всему миру было слишком много сюрпризов, которые подорвали доверие инвесторов.

Во время онлайн-части конференции геологоразведчиков и разработчиков Канады (Prospectors and Developers of Canada) в этом году независимый консультант по алмазам Энди Дэви (Andy Davy) пролил свет на причины происхдящего.

Во-первых, Дэви привел несколько примеров проектов, в которых полученные значения стоимости сильно отличались от прогнозируемых, как в лучшую, так и в худшую сторону.

В Канаде стоимость алмазов из кимберлита 5034 на руднике Гахчо Куэй (Gahcho Kué) компаний De Beers и Mountain Province Diamond в Северо-Западных территориях на стадии ТЭО оценивалась в $132-$142 за карат. Но достигнутая кумулятивная цена после трех лет добычи была примерно в два раза ниже и составила $69 за карат. Между тем, на руднике Ренард (Renard) в провинции Квебек (на котором добыча была начата в 2016 году и с тех пор рудник был передан кредиторам компании Stornoway Diamonds) была достигнута цена в $93 за карат после двух лет добычи по сравнению с предварительной оценкой в ​​диапазоне $121-$194 за карат.

Некоторые рудники, особенно те, где есть крупные и дорогостоящие алмазы и которые способны вызвать эффект «самородка», удивили в положительном смысле. На руднике Карове (Karowe) компании Lucara Diamond в Ботсване достигнутые цены примерно в два раза превышают $243 за карат, как прогнозировалось в технико-экономическом обосновании.

«Это отличный результат для владельцев месторождения Карове и акционеров проекта Карове, но, конечно же, на первый план выходит проблема: почему на момент проведения ТЭО цена не была определена в $600 за карат?» - спросил Дэви.

В приведенных примерах потребовалось от трех до пяти лет, чтобы достигнутые цены выровнялись и появилась долгосрочная цена.

Оценка месторождений алмазов по своей природе более сложна, чем оценка других типов месторождений. Существуют не только обычные соображения по объему и сортности, но трудно получить правильные значения гранулометрического состава алмазов и оценки стоимости алмазов, а качество и гранулометрический состав не являются постоянными по всему рудному телу.

Также существует разрыв между информацией, доступной квалифицированным специалистам, выполняющим техническую работу по оценке проекта, и оценщикам алмазов, которые используют запатентованные прейскуранты для проведения оценки партий алмазов, полученных на проекте, которые могут быть репрезентативными или нерепрезентативными для алмазов в конкретном рудном теле.

Часть проблемы с точной оценкой цен на алмазы заключается в том, что они могут основываться на слишком маленьком размере партии: партии от 5 000 до 10 000 каратов более надежны, чем партии в 3 000 каратов и менее, но их дороже собирать. Партии также должны быть достаточно большими, чтобы представлять основные стратиграфические подразделения в пределах рудного тела.

«Каждый кимберлит уникален и требует разных уровней отбора проб для получения надежных результатов», - сказал Дэви.

Консультант и другие представители сплоченного алмазного сектора считают, что и геологоразведчики, и инвесторы нуждаются в более четких руководствах по отчетности, касающейся оценки и ресурсов алмазов. Для пересмотра и совершенствования справочника CIM (Канадского Института горного дела, металлургии и нефти) по оценке и отчетности, связанным с алмазными ресурсами, был сформирован отраслевой комитет под сопредседательством Дэви и Малкольма Тёрстона (Malcolm Thurston), который недавно ушел в отставку с поста главы департамента геолого-геофизических исследований и управления минеральными ресурсами в De Beers. Работа комитета будет включать в себя способы четкого информирования инвесторов о сложностях моделирования оценки алмазов, CIM рассмотрит эту работу, и потенциально она будет включена в его справочник по ресурсам в будущем.

Одной из задач комитета является повышение определенности в отношении раскрытия информации, не лишая младших сотрудников возможности сообщать об открытиях на более ранних стадиях, например, путем введения требования о минимальном размере партий, даже если они недостижимы для небольших компаний.

Какой бы мрачной ни выглядела ситуация сейчас, такие исследователи, как Брук Клементс (Brooke Clements), возглавлявшая группы специалистов, открывших Чидлиак (Chidliak) в территории Нунавут в 2008 году и Ренар в 2001 году, надеются, что состояние алмазного сектора может возродиться. В конце концов, даже крупным игрокам нужны новые открытия, а добыча полезных ископаемых является циклической отраслью, в которой наибольшую отдачу приносят инвестиции, сделанные во время спадов.

«Несмотря на то, что синтетические алмазы продолжают дешеветь, добытые из недр алмазы по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне», - отмечает Клементс.

Клементс, которая возглавляет частную геологоразведочную компанию Craton Minerals, говорит, что, хотя еще далеко до пика инвестиций в алмазы в Канаде, отмечавшегося в 2006 году, когда на разведку было потрачено $350 млн, но De Beers и Rio Tinto, юниорные компании Arctic Star Exploration, North Arrow Minerals и еще несколько компаний в провинциях Онтарио и Квебеке, включая RJK Exploration и Tres-Or Resources, все еще активно занимаются поиском.

«Если вы геологоразведочная компания и можете найти немного денег, это прекрасно, потому что у вас нет конкурентов», - сказала она.