Почему договоры консигнации хорошо подходят для торговли

Автор: Роберт Хоберман (Robert Hoberman)

Получение товара на условиях консигнации позволяет розничным торговцам сохранять свои возможности, экономить капитал и иметь меньше сложностей с кредитными линиями.

(diamonds.net) - При нашем образе жизни, в котором преобладает безопасность, когда для выполнения простой транзакции обычно требуются имя пользователя и пароль, распознавание лиц или какая-либо другая технология, приятно видеть, что живет и процветает торговля на условиях консигнации, которая является почти такой же старой практикой, как и сама ювелирная отрасль.

Договор консигнации представляет собой простое соглашение, как правило, между оптовиком и розничным продавцом. Требуется минимум документов, так как договоренность в значительной степени основана на длительных отношениях и доверии. В такой отрасли, как ювелирный бизнес, основанной на столь глубоких традициях, люди обычно работают с одними и теми же фирмами и/или семьями на протяжении поколений. Нет ничего необычного в том, что огромное количество драгоценных камней и ювелирных изделий переходит из рук в руки на основании договора консигнации и рукопожатия.

При самой простой форме этой сделки поставщик оставляет товары розничному продавцу, который не платит за них, пока они не будут проданы. Договор консигнации часто представляет собой долгосрочную договоренность о беспроцентной сделке, которая так же проста, как и вышеупомянутое рукопожатие, и имеет обязательную силу.

Сохранение гибкости

Хотя сделки на условиях консигнации не безупречны, у них есть определенные преимущества, особенно в розничной торговле. Прием товаров на консигнацию может улучшить управление денежными средствами в компании. Это позволяет ритейлерам расширять свои складские запасы, не платя за них, пока товар не будет продан, и тем самым сэкономить капитал. Без договора консигнации ритейлеру пришлось бы потратить этот капитал на создание складских запасов, часто не имея гарантии того, что товары будут проданы в течение приемлемого периода времени. Как правило, возможность предложить расширенный ассортимент товаров без дополнительных денежных затрат, подкрепляемая благоприятными условиями, является привлекательной, особенно с учетом того, что консигнационные товары часто стоят дороже, чем ритейлер обычно покупает для своего стока.

Следует также учитывать то, что цены на драгоценные камни и драгоценные металлы динамичны и часто колеблются в зависимости от рыночных условий и меняющихся потребительских предпочтений. То, что могло быть очень модным весной, может уже не иметь спроса осенью, поэтому розничному торговцу, возможно, придется продать товар со скидкой или вернуть его. Если цены существенно упадут, ритейлеры, у которых есть товары, поставляемые по консигнации, могут пересмотреть договор, прежде чем покупать их. И наоборот, если цены растут, наличие консигнационных товаров, приобретенных по более низкой цене, может увеличить размер прибыли розничного продавца.

Взгляд с финансовой точки зрения

Еще одним преимуществом является то, что договор консигнации не влияет на налоговые обязательства ритейлера и фактически повышает его кредитоспособность. Обычно нет необходимости раскрывать информацию о консигнационных товарах в финансовой отчетности, и нет ограничений по количеству таких товаров, которое может принять ритейлер. Поскольку товары не являются собственностью консигнатора, т. е. ритейлера, они не учитываются как покупка и, следовательно, не являются кредиторской задолженностью.

Аналогичный принцип применяется, когда речь идет об обеспечении кредита или кредитной линии. Кредиторы, обученные рассчитывать риски, склонны неодобрительно относиться к тем, кто берет на себя дополнительную кредиторскую задолженность и связывает слишком большой оборотный капитал в складских запасах. Однако товары, поставляемые по консигнации, исключаются из процесса подачи заявки на кредитную линию, поскольку они принадлежат поставщику, пока не проданы.

Сделки на условиях консигнации также позволяет ритейлерам избежать расходов на оплату процентов по кредитной линии в банке, что позволяет иметь денежные средства для других, более насущных потребностей, таких как расширение бизнеса или выплата заработной платы. Банки взимают проценты со всех имеющихся средств и, как правило, требуют личной гарантии и проверки кредитоспособности с целью определить, достоен ли подавший заявку того, чтобы рисковать из-за него. Этот процесс занимает много времени, и конечный результат часто не соответствует кредитным потребностям ритейлера. Напротив, товары, поставляемые по консигнации, являются беспроцентными и не требуют личных гарантий, поскольку стороны могут быстро заключать сделки, основанные на доверии, репутации и обоюдном желании построить взаимовыгодные деловые отношения.

Роберт Хоберман (Robert Hoberman), дипломированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst, СРА), является управляющим партнером Hoberman & Lesser, бухгалтерской и консультационной фирмы в Нью-Йорке. hobermanlesser.com

Минимизация рисков

При сделках на условиях консигнации оптовый торговец или производитель товара берет на себя изрядный риск. Договор консигнации может начинаться с краткосрочного соглашения, которое стороны могут продлевать по мере необходимости, но отслеживание товаров и получение оплаты после их продажи может быть сложным и трудоемким делом. При этом важное значение имеет ведение точного учета.

Чем дольше какое-то изделие остается на условиях консигнации, тем выше риск. Со временем все более вероятными становятся такие опасности, как кража, потеря или повреждение товара в результате пожара или стихийных бедствий. Точно так же, если ритейлер, владеющий товарами, поставленными по консигнации, объявляет о банкротстве, получение возмещения может быть затруднено. В этих обстоятельствах поставщик может иметь ограниченное право требовать возмещения затрат, поскольку большинство договоров консигнации, практически не обеспечивают защиты. Претензии от других кредиторов, таких как государственные органы и банки, могут иметь приоритет, а сами товары, поставляемые на условиях консигнации, могут даже использоваться для их погашения.

Недопонимание - нарушения при заключении сделки - являются еще одной потенциальной проблемой. Соглашения, которые кажутся простыми, могут стать сложными, а недопонимание и нарушения при заключении сделки могут обострить или разрушить отношения, когда сделки на условиях консигнации складываются неудачно. Несмотря на то, что в ювелирной отрасли существуют некоторые общепринятые правила поведения при составлении договоров о поставке товаров на условиях консигнации, их положения и условия могут различаться. Письменное изложение условий и наименований товаров и обеспечение того, чтобы обе стороны осознавали свои обязанности, может помочь предотвратить проблемы в будущем.

Такие эксперты, как независимые бухгалтерские фирмы и юристы, имеющие опыт работы в ювелирной отрасли, могут дать рекомендации по составлению правильных договоров консигнации, соответствующих потребностям вашей компании. Как и во многих деловых соглашениях, четкая коммуникация - изложение информации - и взаимное понимание обязательств каждой стороны с самого начала могут помочь обеспечить положительные результаты работы в долгосрочной перспективе.



