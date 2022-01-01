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На Южную Африку приходится половина смертей на рудниках среди компаний-членов ICMM в 2021 году

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Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Отчет Международного совета по горнодобывающей промышленности и металлургии (The International Council on Mining & Metals, ICMM) о показателях безопасности за 2021 год не радует горнодобывающую отрасль Южной Африки, поскольку около половины всех смертельных случаев с работниками из числа компаний-членов Совета зарегистрировано в этой стране.

В прошлом году южноафриканские компании-члены Совета зарегистрировали в общей сложности 22 несчастных случая со смертельным исходом, при этом на долю США пришлось четыре из 43 зарегистрированных случаев. Для сравнения: в 2020 году погибло 44 человека, а в 2019 году - 287 человек из-за потерь в результате обрушения дамбы хвостохранилища в Брумадинью (Brumadinho).

После числа смертельных случаев, связанных мобильным оборудованием, следующей по значимости причиной смерти было обрушение породы, как определил Совет по полезным ископаемым Южной Африки (Minerals Council South Africa) в качестве основной причины несчастных случаев, и это связано с глубиной, на которой ведутся работы в отрасли по добыче драгоценных металлов в Южной Африке.

В этом отношении особенно уязвима компания Sibanye-Stillwater. ICMM заявил, что южноафриканская фирма зарегистрировала 16 случаев, в результате которых погибло 20 человек, что составляет 46% от общего числа погибших. По его данным, у одиннадцати членов ICMM (42%) не было зафиксировано ни одного смертельного случая в 2021 году.

Совет по полезным ископаемым должен провести в среду день охраны здоровья и соблюдения техники безопасности, во время которого, как ожидается, будут обсуждаться конкретные данные на уровне страны и будут определены задачи.

ICMM признал работу, проделанную Советом по полезным ископаемым в этом отношении. Президент и главный исполнительный директор ICMM Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan) прокомментировал: «Из восьми зарегистрированных обрушений породы со смертельным исходом шесть произошли в Южной Африке».

«Совет по полезным ископаемым сосредоточил свои усилия на несчастных случаях, связанных с обрушением породы, и это может стать движущей силой сокращения числа таких смертельных случаев», - сказал он.

В целом, согласно данным, опубликованным на веб-сайте Совета по полезным ископаемым, в 2021 году показатели безопасности рудников в Южной Африке ухудшались второй год подряд, при этом количество зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 23% по сравнению с 2020 годом.

Тем не менее, в период с 1995 по 2021 год число погибших в целом снизилось на 75%, в частности, число погибших в результате обрушения породы снизилось на 85%, говорится в сообщении.

«В 2021 году было зарегистрировано 74 смертельных случая по сравнению с 60 смертельными исходами в предыдущем году, это показывает снижение на 23%. Это был второй год подряд, показывающий снижение числа смертельных случаев, зарегистрированных в отрасли, после 60 смертельных случаев, зарегистрированных в 2020 году», - говорится в сообщении.


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