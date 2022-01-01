«Норникель» построит новые транспортные маршруты для решения логистических задач

(helsinkitimes.fi) - Российская компания «Норильский никель» обдумывает альтернативу европейским транспортным маршрутами и использование морских маршрутов через Северный Ледовитый океан, а также развитие портов в Африке.

Российская компания «Норильский никель», являющаяся одним из крупнейших производителей никеля, меди и других металлов в мире и не находящаяся под широкими международными санкциями, задумывается о смене своих традиционных маршрутов транспортировки с европейских на азиатские.

Бόльшая часть грузопотока «Норильского никеля» сосредоточена в западной части Северного морского пути, однако директор департамента логистики компании Равиль Насыбуллов не исключает возможности перенаправления товарных потоков на восток, что потребует использования ледоколов на маршруте, сообщает российское специализированное информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс».

И если сама компания не находится под санкциями, то европейские подрядчики отказываются работать с производителями в России.

Так, финская государственная железная дорога VR заявила, что с 2023 года прекратит перевозку российских грузов. В настоящее время все грузы компании «Норильский никель» между российским и финским подразделениями перевозятся по железной дороге. Эти решения VR подталкивают россиян к поиску альтернативных логистических маршрутов по меньшей мере к 2023 году.

Помимо турбулентности в геополитике, в российской Арктике наблюдается расширение пропускной способности и развитие судоходства по Енисею, одной из крупнейших рек региона.

Рост судоходства обусловлен рядом новых промышленных проектов на Таймырском полуострове, и некоторые из них находятся в ведении «Норникеля».

Компания, которой владеет и управляет Владимир Потанин, в настоящее время инвестирует до 26 млрд рублей (300 млн евро) в модернизацию местной инфраструктуры. К ней относится и новый логистический центр.

Это оказывает положительное влияние на процесс доставки местных товаров, заявил на церемонии открытия нового центра Николай Уткин, представитель компании.

«Это новое направление, проект по цифровизации производства», - сказал он.

В отличие от многих других крупных промышленных компаний России, «Норникель» не находится под санкциями международного сообщества, и продолжают осуществляться поставки никеля и других ценных металлов западным производителям.

Вопросы транспорта сегодня имеют первостепенное значение, подчеркивает Уткин.

«Создание и построение эффективных логистических цепочек всегда является для нас приоритетом, не стоит забывать, что мы находимся на периферии со сложными условиями транспортировки грузов и ограниченным сроком навигации, а это требует слаженной и кропотливой работы», - добавил он.

Среди текущих проектов развития «Норникеля» в этом районе - строительство нового обогатительного комбината в Талнахе, а также масштабная программа реконструкции города Норильска.



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.

