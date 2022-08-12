Northam Platinum хорошо подходит для размещения ставки для инвесторов, которые считают, что цены на МПГ достигли своего пика в 2021 году

(miningmx.com) - Согласно недавней статье в Financial Mail, акции, об инвестиционных перспективах которых мало говорят, это акции Northam Platinum.

Компания металлов платиновой группы (МПГ) втянута во все более ожесточенную гонку с Impala Platinum (Implats) за контроль над компанией Royal Bafokeng Platinum (RBPlat), эта гонка продолжается с ноября, и следующий этап должен состояться на слушаниях в Трибунале по вопросам конкуренции (Competition Tribunal).

Но аналитики считают, что компания представляет ценность на текущем этапе рынка. «Инвесторы, считающие, что цены достигли пика, вероятно, должны рассматривать только те компании, которые могут увеличить объемы в достаточной степени, чтобы компенсировать инфляцию, - сказал в отчете Адриан Хаммонд (Adrian Hammond), аналитик Standard Bank Group Securities. - В отношении МПГ наш анализ показывает, что остается рассматривать только одну компанию: Northam».

Ожидается, что Northam удвоит объем производства с 2020 года почти до миллиона унций в 2026 году. Это весомый аргумент в пользу акций, учитывая инфляцию, поскольку более высокие объемы дают возможность снизить себестоимость единицы продукции. Исходя из этого, компания значительно генерирует денежные средства и, по словам Хаммонда, может избавиться от чистой задолженности в течение 18 месяцев после приобретения контрольного пакета акций RBPlat, если в конечном итоге это произойдет.

Чистая задолженность компании, существующая на конец марта, вряд ли сильно уменьшится, поскольку отсроченные платежи в размере 4 млрд рандов были связаны с RBPlat. В результате дивиденды были исключены. Тем не менее, согласно прогнозам, сокращение складских запасов металла из-за перебоев в работе печи приведет к удвоению прибыли на акции во втором полугодии финансового года компании Northam, которое завершилось 30 июня.

Цена корзины МПГ в этом году снизилась по сравнению с рекордными максимумами 2021 года, но маржа для производителей по-прежнему остается хорошей.

На вопрос, смогла ли ее компания показать доходность, превышающую инфляцию, генеральный директор Anglo American Platinum Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) ответила: «В краткосрочной перспективе - да».

«Как раз в тот момент, когда мы уже думали, что худшее уже позади в вопросе дефицита полупроводниковых чипов, в Китае был введен карантин. Сейчас есть опасения по поводу инфляции потребительского спроса, но цены на металлы платиновой группы выдержали все эти потрясения», - добавила Вильоэн.

«Мы ожидаем вялый сезон по итогам полугодия 2022 года, основываясь на оценке инфляции, вызванной ростом издержек, учитывая сохраняющиеся риски для производства и 17-процентное снижение веса корзины МПГ ZAR 6E (шесть металлов в семействе МПГ), - сказали аналитики из RMB Morgan Stanley. - С другой стороны, маржа сектора остается устойчивой, а значительные чистые остатки денежных средств должны поддерживать доходность капитала», - говорится в сообщении.