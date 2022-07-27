Инвесторы сохраняют «осторожный оптимизм» в отношении будущего платины

Автор: Марлени Арнольди (Marleny Arnoldi)

(miningweekly.com) - В этом году на цены на платину и палладий сильно повлияла высокая инфляция, при этом финансовые рынки по-прежнему обеспокоены более высокими процентными ставками и реальными темпами роста.

Исследовательская и консалтинговая компания CPM Group 27 июля представила презентацию о перспективах рынка двух металлов платиновой группы (МПГ), подчеркнув, что конфликт на Украине также повлиял на цены на МПГ.

«Мы все еще находимся в состоянии большой неопределенности. Мы наблюдаем, как отношение финансового рынка меняется в сторону конкретных опасений и ожиданий. Мы наблюдаем рост процентных ставок, и есть различные банки, проводящие защитную денежно-кредитную политику более активно, чем мы когда-либо ожидали в начале года», - сказал управляющий партнер CPM Джефф Кристиан (Jeff Christian).

Процентные ставки за последние 15 месяцев росли быстрее, чем можно было ожидать, отметил он, отметив, что текущая инфляция в США на уровне 9,1% в значительной степени является результатом роста с очень низкого уровня.

«Мы выходим из десятилетия, когда процентные ставки были особенно низкими», - пояснил он.

Он добавил, что большая часть инфляционного давления была не со стороны спроса в экономике, а со стороны предложения.

Кристиан уточнил, что производители и грузоотправители платят более высокие процентные ставки, а затем пытаются переложить эти расходы на покупателя ниже по цепочке.

Он указал, что Федеральная резервная система США (US Federal Reserve) оказала ограниченное влияние на некоторые из оказанных инфляционных давлений, добавив, что США подвержены риску «неглубокой и краткосрочной» рецессии, поскольку реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 1,6% в первом квартале.

Ожидается, что во втором квартале страна зафиксирует еще одно сокращение ВВП примерно на 1,8%.

Кристиан прогнозирует, что к 2026 году в США может произойти более глубокая рецессия, что повлияет на спрос на МПГ в ближайшие месяцы и годы.

Рынки МПГ были волатильными на протяжении большей части этого года, в значительной степени из-за того, что западные инвесторы, производители и другие участники опасались, что санкции против России в связи с ее военной операцией на Украине могут привести к остановке российского экспорта платины, палладия и родия.

И это в то время, когда автомобильная промышленность - крупнейшая отрасль, потребляющая МПГ, изо всех сил пытается восстановиться после локдаунов, вводимых с 2020 года из-за распространения Covid-19, и дефицита полупроводников, который наблюдается во всем мире с 2020 года. Ожидается, что нехватка полупроводников будет сохраняться как минимум еще год.

В автомобильной промышленности также наблюдается переход от дизельных двигателей, которые являются источником спроса на платину и палладий, к электромобилям с аккумуляторными батареями (battery-electric vehicles, BEV), для которых требуются такие металлы, как литий, никель, кобальт и медь.

Хотя МПГ будут необходимы в ближайшие десятилетия для автомобильных и других каталитических нейтрализаторов, CPM надеется, что технология водородных топливных элементов, для которой требуются МПГ, может стать более коммерчески жизнеспособной и привлекательной для рынка с точки зрения стоимости и простоты логистики.

Между тем, по словам Кристиана, цены на платину достигли своего пика за последние годы и находились на уровне около $1 800 за унцию в 2011 году, они начали снижаться в сентябре того же года, отчасти из-за снижения задолженности США, что привело к массовой распродаже сырьевых товаров.

«Также иногда случается, что институциональные инвесторы, которые купили много платины в предыдущие годы, начинают продавать и влиять на цену, как правило, во время тяжелых ударов по горнодобывающей промышленности, таких как шестимесячная забастовка рабочих в отрасли добычи платины в Южной Африке в 2014 году», - отмечает он.

К концу 2015 года цена на платину составляла в среднем $800 за унцию, и до середины 2021 года платина торговалась ниже $1 000 за унцию.

Поскольку в первом полугодии 2021 года начались проблемы с цепочкой поставок МПГ, цена в некоторые месяцы года подскочила до $1 300 за унцию и снова снизилась до $800 за унцию к середине 2022 года.

Средняя цена на платину в 2021 году составила $1 090 за унцию, что является самой высокой ценой с 2014 года. Средняя цена за первое полугодие 2022 года составила $987 за унцию.

В свою очередь, цены на палладий в среднем составляли $2 392 за унцию в 2021 году и $2 178 за унцию в 2020 году. Цена на палладий резко росла с 2016 года, когда средняя цена составляла ниже $550 за унцию.

Палладий достиг максимума в $3 019 за унцию в марте этого года после того, как Россия начала военную операцию на Украине, но с тех пор цены снизились в среднем до $2 000 за унцию к настоящему времени.

Кристиан отметил, что бόльшая часть мировых запасов палладия принадлежит инвесторам, особенно долгосрочным, а не спекулятивным, поэтому «большая часть палладия сейчас не оказывает влияния на цену».

Цены на родий подскочили почти до $30 000 за унцию в 2021 году после того, как в 2020 году они составляли в среднем $20 650.

В первом полугодии этого года цены на родий снизились примерно до $17 166 за унцию, при этом рынки оставались относительно напряженными. Цены сдерживались из-за перебоев в продажах автомобилей.

Более того, Кристиан сказал, что соотношение цен на платину и палладий осталось на исторически низком уровне, при этом платина имеет почти рекордный дисконт по отношению к палладию.

На рынке платины сохранялся избыток товара по состоянию на 2021 год и, как ожидается, он сохранится, поскольку инвесторы сохраняют «осторожный оптимизм» в отношении будущего металла.

В 2021 году на рынке палладия был избыток металла второй год подряд, и инвесторы покупали металл в надежде на оживление спроса. К счастью, палладий способен поддерживать более высокие цены в течение нескольких лет.

В 2020 году на рынке родия возник избыток металла; однако спрос остается ограниченным из-за дефицита в период с 2010 по 2020 год.