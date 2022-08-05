Ювелирный бум в США идет на убыль?

Автор: Дженнифер Хибнер (Jennifer Heebner)

(diamonds.net) - Брайан Мёллер (Bryan Moeller) в прошлом году добился хороших результатов. Тогда у владельца компании R. F. Moeller Jeweller сделки и средние цены выросли на 6% и 27%, соответственно. Но он все еще испытывает беспокойство по поводу четвертого квартала.

«Последние два года продажи превзошли наши ожидания, - говорит Мёллер, у компании которого есть магазины в Эдине и Сент-Поле, штат Миннесота. - Но я знаю людей, которые откладывают ремонт дома, и я вижу надвигающийся спад из-за ключевых экономических факторов».

О рекордных продажах говорят в отрасли США последние полтора года, и цифры подтверждают эти истории. Государственные стимулирующие фонды и отсутствие поездок во время пандемии привели к дополнительному дискреционному доходу, который многие продолжают тратить на ювелирные изделия. Согласно опросу, проведенному Mastercard SpendingPulse, продажи ювелирных изделий в мае выросли на 65% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Однако те же опросы показали, что количество бронирований авиабилетов на этот год уже превысило уровень 2019 года и туристы тратят на путешествия на 34% больше, чем на покупку товаров. При этом стремительно растет стоимость потребительских товаров. По данным Министерства труда США, цены на продукты питания в продуктовых магазинах выросли на 12% за 12 месяцев, закончившихся в мае, а цены на газ выросли почти на 50%. В целом цены на потребительские товары и услуги повысились на 8,6%, что стало самым большим ростом за 12 месяцев с декабря 1981 года. Бесспорно, отмечается инфляция. Кроме того, на Украине продолжаются боевые действия.

Вся эта информация свидетельствует о том, что структура расходов потребителей на ювелирные изделия может сократиться, хотя пока неясно, насколько и когда произойдет это изменение.

«Сейчас у нас наблюдается макроэкономическая неопределенность и ситуация от подъема к потенциальному спаду, - отмечает аналитик ювелирной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky). - Потребительские настроения быстро падают перед лицом многолетней высокой инфляции, ужесточения экономики и серьезной распродажи на фондовом рынке. Грядет реальный экономический риск, и я думаю, что это, безусловно, повлияет на потребителей, покупающих ювелирные изделия».

Все еще тратят деньги - пока

Доходы от ювелирных изделий в 2022 году были высокими как для продавцов, так и для производителей товаров.

У Exclusively Diamonds в Манкато, штат Миннесота, продажи выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, который, по словам владелицы магазина Сары Персон (Sarah Person), стал самым лучшим годом для ее бизнеса. Отчасти она объясняет успех теплым отношением к покупателям, которое предлагает ее магазин. «Я считаю, что люди жаждут этого в розничной торговле», - говорит она.

Кимберли Коллинз (Kimberly Collins) подтверждает важность качества обслуживания в магазине. «Снова повысился спрос на проведение круглых столов», - говорит владелица одноименного поставщика неоправленных драгоценных камней и готовых ювелирных украшений. Выставка JCK Las Vegas в этом году была лучшей для Коллинз с точки зрения продаж, которые были почти на 35% выше, чем ее показатель на выставке в августе 2021 года.

Другие относят нынешнюю покупательную способность на счет богатых покупателей, на которых не повлияла инфляция. Продажи нью-йоркского бренда Gabriel & Co. в марте немного замедлились, но покупательские привычки большинства клиентов не изменились. «Покупатели предметов роскоши все еще гоняются за товарами; существует лист ожидания на многие товары, - говорит Пол Скарет (Paul Skaret), директор компании по продажам. - Предложение еще не сравнялось со спросом».

Даже с ростом уровня задолженности и падением нормы личных сбережений - доли располагаемого дохода, которую люди могут откладывать, - состоятельные покупатели продолжают тратить, соглашается Джонатан Голдман (Jonathan Goldman) из компании Frederick Goldman, производителя ювелирных изделий из Нью-Джерси. «Страдают те, кто находится в нижнем сегменте экономики», - отмечает он.

В розничном магазине John Mays Jewelers в Форт-Смит, штат Арканзас, в течение последних двух лет стабильно увеличиваются объемы продаж благодаря молодому поколению, рассказывает владелец Кевин Мэйс (Kevin Mays). «Люди в возрасте от 35 до 45 готовы потратиться на более утонченные вещи, если у вас есть товар». Но не у всех поставщиков положительные новости. Ритейлеры сообщили Нилу Шаху (Neil Shah) из компании Shah Luxury, производящей ювелирные изделия, что у них снизилась посещаемость. Лори Гадола (Lori Gadola) из компании Joyla, производящей ювелирные украшения из цветных камней, видит проблемы как в отрасли, так и за ее пределами. Ее опыт участия в JCK Las Vegas 2022 года был разочаровывающим по сравнению с ее февральскими продажами на ярмарке AGTA GemFair в Тусоне, штат Аризона.

Еще одним признаком нежелания потребителей тратить деньги является то, что пляжный кондоминиум Гадолы в Оушен-Сити, штат Мэриленд, который она сдает в аренду как недвижимость для отдыха, по-прежнему открыт в течение трех недель в июле - обычно это лучшее время для туристов. «Мои расценки такие же, как и в прошлом году, но люди очень беспокоятся из-за стоимости еды и бензина», - говорит она.

Выращенные в лаборатории бриллианты и вступление в брак

Помимо экономики, существуют положительные моменты в виде выращенных в лаборатории бриллиантов и свадебных украшений - последние являются постоянным товаром в складских запасах, который испытывает постпандемический подъем.

Созданные в лаборатории бриллианты (снова) были повсюду на JCK Las Vegas. В павильоне Lab-Grown Diamond Neighborhood, который дебютировал в 2018 году и посвящен выращенным в лаборатории бриллиантам, было 82 экспонента, что значительно больше по сравнению с 29, которые принимали участие в 2019 году. Кроме того, выращенные в лаборатории бриллианты упоминались почти в каждом интервью для этой статьи. Они не уходят; по словам продавцов, существует большой потребительский спрос на эти камни, а маржа выше, чем на бриллианты, добытые из недр земли.

«Выращенные в лаборатории бриллианты - большой вопрос. Ритейлеры знают, что это большая возможность, но они не знают, не являются ли они ошибкой», - комментирует Скарет.

Персон считает, что синтетические бриллианты все чаще фигурируют в продаже свадебных украшений. «Выращенные в лаборатории бриллианты стали невероятным сюрпризом, - говорит она. - От 40% до 50% центральных бриллиантов в ювелирных украшениях, которые мы продаем сейчас, это выращенные в лаборатории камни».

А поскольку у них ниже цена за карат, покупатели могут позволить себе приобрести более крупные камни. Сильви Левайн (Sylvie Levine) из компании Sylvie, поставляющей свадебные украшения, которая сама работает только с природными бриллиантами, говорит, что ее розничные клиенты говорят ей, что по этой причине выращенные в лаборатории центральные камни продаются быстрее. Они заказывали крепления для колец, которые могут подойти для более крупных центральных камней.

Шах и Мёллер также заметили, что размер центрального камня увеличился. «Два карата - это новый 1 карат», - заявляет Мёллер.

Эйб Шерман (Abe Sherman) из консалтинговой фирмы Buyers Intelligence Group (BIG), специализирующейся на ювелирной отрасли, хорошо разбирается в этом спросе благодаря общенациональным данным, которыми поделились его клиенты-ритейлеры. В частности, «потребители ищут крупные, удлиненные центральные камни фантазийной формы весом более 1,50 карата», - сообщает он.

А поскольку жизнь возвращается к почти допандемическому нормальному состоянию, свадеб становится больше, в том числе и тех, которые были отложены. Гольдман, компания которого продает как выращенные в лаборатории, так и природные бриллиантовые украшения, а также обручальные кольца с использованием альтернативных металлов и новую линейку обручальных колец с голубыми сапфирами в центре, прогнозирует всплеск ежегодного числа браков. Хотя эта цифра обычно составляет около 2,1 млн, «в этом году их может быть 2,5 млн», размышляет он.

Взлет цен на бриллианты

Цены на бриллианты и вопрос их доступности сейчас являются самой большой головной болью отрасли. Военные действия на Украине привели к санкциям, наложенным США на алмазы российского происхождения, что мешает прямому импорту камней от АЛРОСА, крупнейшей в мире компании по объемам добычи алмазов. Из-за этого стало не только труднее достать любимый драгоценный камень Америки, но и сделало его дороже.

Производство бриллиантов в Индии сократилось на 50% на момент публикации. Многие огранщики по-прежнему получают зарплату - «Трудно заменить эту квалифицированную рабочую силу», - говорит Ашкан Асгари (Ashkan Asgari) из оптовой компании Misfit Diamonds, но сокращение объема работы гарантирует, что цены на ограниченное количество доступных товаров останутся высокими. «В прошлом году мы проводили огранку и полировку от 1 000 до 1 500 каратов мелких камней каждые четыре-шесть недель, - рассказывает Асгари. - Но в наших последних партиях у нас едва набиралось 500 каратов».

Неудачи постигли бизнес с августа 2019 года, и Асгари говорит, что стоимость его продукции, которая включает в себя камни, имеющие ступенчатую и старинную огранки, а также мелкие бриллианты, за шесть месяцев выросла на 30%. Он сообщает, что более крупные игроки с огромными ресурсами скупают все, поддерживая высокие цены и создавая трудности для небольших фирм в инвестировании в складские запасы. «Мои производители бриллиантов идут на тендеры, чтобы купить алмазное сырье, предлагают цены на 15% выше рыночных, но проигрывают тем предложениям, которые превышают рыночные более чем на 30%».

Для Шая Даяна (Shy Dayan) из Shy Creation меньшее количество бриллиантов означает, что производство ювелирных украшений его бренда, ориентированного на стоимость, становится более сложной задачей. Мелани Голдфинер Голдберг (Melanie Goldfiner Goldberg) из компании Rahaminov, занимающейся ювелирными изделиями с бриллиантами, также отметила сбои в международной цепочке поставок и призвала клиентов покупать те товары, которые есть в наличии, до повышения цен. «Мы просто не можем гарантировать, что цены останутся прежними через шесть месяцев», - говорит она.

Левайн, со своей стороны, уже потеряла представление о том, во сколько раз выросли цены на бриллианты с осени 2021 года. Ее стали часто будить электронные письма от поставщиков бриллиантов, сообщающих о скачке их цен. Она обнаружила, что более крупные камни с сертификатами Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) - еще одна сложность.

Для ритейлеров эти проблемы могут привести к трудным разговорам. Чад Берг (Chad Berg) из Lee Michaels Fine Jewelry, у которого девять магазинов на юге США, изо всех сил пытается рационализировать увеличение количества покупателей. «Если мы заплатили $5 000 за кольцо, а стоимость замены составляет от $6 000 до $7 000, объяснить это покупателю не всегда просто», - говорит он.

Что ожидать осенью?

Несмотря на надвигающуюся неопределенность, ритейлеры ловят волну продаж, пока она не достигнет пика. Многие покупатели наслаждались радостью покупки ювелирных украшений во время пандемии, и это чувство может сохраниться, даже если покупательная способность снизится.

«Мы надеемся, что мы вдохновили клиентов вернуться и снова делать покупки у нас, - говорит Лиза Бридж (Lisa Bridge) из розничной компании Ben Bridge Jeweller, у которой 30 магазинов в девяти штатах. - Наша задача заключается в том, чтобы показать клиентам, что украшения - это правильный выбор для того, чтобы отпраздновать особые моменты в жизни».

И хотя некоторые настаивают на том, что время покупок, не выходя из дома из-за Covid-19, закончилась, «крупные розничные продавцы в США, такие как Target и Walmart, недавно отметили значительный годовой прирост избыточных запасов, связанных с пандемией», - сообщает Зимниски, а другие опираются на вновь обретенный трафик и продажи.

«В сентябре мы открываем новый магазин площадью 10 000 квадратных футов в Новом Орлеане, - говорит Берг. - Мы по-прежнему видим, что люди покупают все больше ювелирных изделий и показатели сильно опережают прошлогодние цифры».

Трудности с поставками драгоценных камней

Когда дело доходит до цветных камней, вопросы цепочки поставок остаются сложными. Из-за Covid-19 остановилась добыча полезных ископаемых и свернулась транспортировка в отдаленные районы Южных морей, где добывается жемчуг, что привело к дефициту драгоценных камней, который сохраняется и сегодня.

На протяжении всей пандемии трудности с поиском поставщиков испытывали терпение торговца драгоценными камнями Кимберли Коллинз. Но она подготовила хорошие запасы ​​к недавней ярмарке JCK Las Vegas, их дополняли неоправленные цветные камни, драгоценные камни в оправе с глухой закрепкой и сапфиры для невесты. Между тем, дилеры, которые видели падение продаж в начале боевых действий на Украине, теперь сообщают о наплыве покупателей по мере возникновения дефицита. Стало труднее получать поставки с Мадагаскара и из Шри-Ланки - двух основных производителей сапфиров и других драгоценных камней. В первом случае экспорту камня препятствуют распоряжения правительства. Шри-Ланка недавно объявила о банкротстве, и ее финансовые проблемы усугубляют проблемы с доступностью топлива и нормированием электроэнергии.

Джон Ферри (John Ferry), основатель Prosperity Earth, добывает демантоидные гранаты на Мадагаскаре, но не может их продать из-за бюрократических проблем. «У нас было небольшое окно для экспорта, открытое на пять месяцев в 2021 году, но затем оно снова закрылось», - сетует он.

«Оптовики в панике, скупая все, что можно достать, - подтверждает Афшин Хэкман (Afshin Hackman) из компании Intercolor, поставляющей рубины и сапфиры. - Значительная часть наших продаж на JCK Las Vegas приходилась на других оптовиков».