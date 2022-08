Производство выращенных алмазов - спасение планеты

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - В прошлом месяце было много волнений, когда Lusix объявила о раунде финансирования в размере $90 млн, не в последнюю очередь потому, что среди инвесторов была компания LVMH. Французскому конгломерату предметов роскоши теперь принадлежит легендарная американская ювелирная компания Tiffany & Co. Компания Lusix производит выращенные в лаборатории алмазы. Tiffany четко обозначила свою позицию в отношении выращенных в лаборатории камней, а именно, что не видит для них никакой роли в люксовом бренде. Поэтому тот факт, что ее инвестиционное подразделение присоединилось к стремлению стать частью успеха компании Lusix, вызвал у некоторых удивление.

Но об этом поговорим в другой раз. Что я нахожу не менее интересным, так это деталь, которая всплыла в последующем разговоре с генеральным директором компании Lusix доктором Сильвиу Рейнхорном (Silviu Reinhorn) о том, что компания использует только солнечную энергию для производства своих алмазов. Более того, я обнаружил, что Lusix на самом деле генерирует избыток энергии, которую подает в сеть для обычных потребителей.

«На самом деле мы углеродно-нейтральны или даже углеродно-отрицательны, поскольку мы производим больше электроэнергии на солнечной электростанции, чем потребляем», - сказал он. У компании есть солнечная электростанция мощностью 30 мегаватт на юге Израиля, которая полностью обеспечивает ее электроэнергией, которая примерно эквивалентна потребности 5 000 домов. Ее фабрика работает 24 часа в сутки, и у нее самой бывают высшие и низшие объемы потребления для собственных нужд, но в целом она вкладывает в национальную сеть больше, чем получает.

«Все компании заявляют, что они углеродно-нейтральны. Это означает, что они платят какому-то учреждению за выращивание деревьев в Южной Америке и тем самым становятся углеродно-нейтральными, - сказал доктор Рейнхорн. - Мы создали специальную солнечную электростанцию ​​недалеко от сектора Газа, где выработка электроэнергии предназначена для нужд компании Lusix, и с ее помощью мы снабжаем солнечной энергией нашу нынешнюю установку, а также будем снабжать нашу будущую установку».

Lusix, которая продает свою продукцию как Sun Grown Diamonds (Выращенные за счет солнца бриллианты), в августе прошлого года была сертифицирована компанией SCS Global Services, сторонним органом по проверке устойчивости. Она может быть единственной компанией по производству выращенных в лаборатории алмазов, которая может заявить, что 100% ее энергоснабжения приходится на солнечную электроэнергию, но есть и другие компании, конкурирующие в сфере устойчивого развития.

Компания Diamond Foundry, стартап из Силиконовой долины, сейчас кристаллизует метан, парниковый газ, превращая их в алмазы, и она объявила в апреле, что «вышла за рамки углеродно-нейтральной». «Когда я смотрю на голубое небо, я вижу парниковый газ и бриллиант будущего, - сказал Мартин Рошайзен (Martin Roscheisen), генеральный директор. - Нам потребовались годы, чтобы доказать это на должном уровне, но Рианна (Rihanna) была совершенно права, сказав, что «Бриллианты в небе» (Diamonds are in the sky)». В Великобритании компания Sky Diamonds, работающая с «нулевым воздействием» углерода, использует ветровую и солнечную электроэнергию, а также энергию воды, собранной во время дождя, для снабжения электричеством своего «небесного алмазодобывающего предприятия».

У всех трех компаний есть одна общая черта - это сторонники с «большими деньгами» и с четкой повесткой дня в области устойчивого развития. Lusix была основана серийным предпринимателем и изобретателем Бенни Ландой (Benny Landa), «отцом промышленной цифровой печати», который продал свою компанию Indigo компании HP за $830 млн. Diamond Foundry была создана с участием актера Леонардо Ди Каприо (Leonardo di Caprio) в числе ее высокопоставленных инвесторов, а также еще 10 миллиардеров. А человеком, стоящим за Sky Diamonds, является Дейл Винс (Dale Vince), приверженец движения Нью-эйдж (New Age, Нового века или Новой эры), ставший миллионером в области зеленой энергетики, и владелец первого в стране веганского футбольного клуба.

Это не исчерпывающий список производителей выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, производимых с нулевым выбросом углерода. Я также должен упомянуть компанию Latitude, подразделение компании WD Lab Grown Diamonds. В июне прошлого года она стала первой компанией в мире, производящей выращенные в лаборатории алмазы, сертифицированной SCS Global как углеродно-нейтральная. Но не так уж много компаний можно добавить в этот список. Список должен быть длиннее. И он должен быть шире.

Прекрасных вам выходных.