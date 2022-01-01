Ювелира Джулию Ашер «никогда так не беспокоила экономическая ситуация», и она прогнозирует «Армагеддон для розничной торговли»

Автор: Сэм Льюис (Sam Lewis)

(professionaljeweller.com) - Ювелир из Великобритании рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в нынешних экономических условиях.

Мировая экономика в настоящее время находится на грани рецессии, поскольку цены растут из-за последствий ограничений, связанных с Covid-19, а также из-за военной операции на Украине.

Ювелир из Стаффордшира рассказала о последствиях, которые все это оказывает на британские компании, такие как ее собственная, заявив, что продажи в июне упали на 43% и что правительству необходимо что-то сделать для обеспечения выживания малого бизнеса.

Джулия Ашер (Julia Usher), управляющий директор компании Ashes Memorial Jewellery из Бертона-на-Тренте, сказала: «Для нас, как небольшого ювелирного предприятия, занимающегося производством и электронной коммерцией, последние два месяца торговли оказались самыми сложными в истории нашей компании».

«Продажи в июне были ужасными, снизились на 43%, а июль станет еще хуже», - продолжила она.

«Я работаю в сфере розничной торговли ювелирными изделиями уже 20 лет, и меня никогда так не беспокоила экономическая ситуация, как та, в которой мы сейчас находимся», - добавила она.

Продолжая, она сказала: «Рождественские праздники имеют для нас жизненно важное значение, так как 70% нашего годового оборота формируется начиная с сентября».

«Учитывая, что запланировано дальнейшее повышение цен на энергоносители, этой зимой для многих мелких розничных торговцев может наступить Армагеддон, если не принять меры сейчас», - заявила Джулия.

«Для нашего бизнеса сейчас продажи намного хуже, чем во время пандемии. Мы работаем в секторе розничной торговли предметами роскоши, и понятно, что в данный момент мы не в центре внимания людей», - сказала она.

«Люди просто не тратят сейчас на то, что не является предметами первой необходимости. Посещаемость нашего сайта растет, но показатель эффективности рекламы шокирующе низкий», - заметила она.

Говоря об усилиях, предпринимаемых ювелиром для увеличения продаж по всей линейке товаров, она добавила: «Мы проводим распродажи и рекламные акции в попытке увеличить объемы продаж. Добавьте это к растущим издержкам бизнеса и постоянно растущей цене на золото, и увидите, что мы испытываем большое давление со всех сторон».

«Как и многие компании, мы пытаемся покрыть эти расходы, чтобы не нанести вред объему продаж» - добавила Джулия.

Решение, по ее мнению, находится в поддержке со стороны правительства.

Ашер сказала: «Правительство делает недостаточно для поддержки розничного сектора. Ему нужно действовать сейчас и предложить надлежащий пакет поддержки. Например, снизить НДС до 5%, как это сделали для индустрии гостеприимства во время пандемии».

«Без немедленных действий со стороны правительства прогноз на следующие шесть месяцев выглядит крайне мрачным. При таком налоге магазины, расположенные в центре города, и многие мелкие интернет-магазины не переживут Рождественские праздники», - сказала она в заключение.