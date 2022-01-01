Почему De Beers и Ботсвана не могут заключить сделку?

Поскольку Covid-19 больше не является вероятной причиной, отрасль начинает подозревать, что один болезненный вопрос мешает алмазодобывающей компании и правительству заключить новое соглашение о продаже.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - До декабря 2021 года De Beers ссылалась на Covid-19 как на причину неоднократных задержек переговоров с Ботсваной по поводу новой сделки по продажам. Срок действия старого соглашения истекал в конце 2020 года. De Beers и правительство продлили существующую договоренность на год. Поскольку логистические проблемы, связанные с пандемией, остались, они снова подлили соглашение еще на шесть месяцев.

Алмазодобывающая компания больше не использует вирус в качестве объяснения. 29 июня De Beers объявила об очередном продлении соглашения, на этот раз до июня 2023 года. Компания сослалась только на «положительный прогресс» в отношении заключения новой сделки в течение первого полугодия и заявила, что отсрочка на один год «позволит завершить текущие переговоры».

Объяснение ситуации проблемами, связанными с Covid-19, вероятно, было больше, чем оправданием. По словам источников, некоторые аспекты соглашения могут обсуждаться только с глазу на глаз. Это было практически невозможно, пока действовали ограничения на поездки.

Тем не менее, рейсы между Великобританией и Габороне были возобновлены.

«Очевидно, что теперь Covid-19 не может быть причиной, - сказал источник на условиях анонимности. - Но это может быть причиной того, что все так затянулось, и поэтому им требуется больше времени».

Возможные препятствия

Ботсвана владеет 15% в компании De Beers, а горнодобывающий конгломерат Anglo American владеет оставшимися 85%. Тем не менее, правительство имеет большое влияние на переговорах. De Beers нуждается в алмазах из Ботсваны и сосредоточена на том, чтобы быть позитивной силой для местного населения. По предыдущему 10-летнему соглашению алмазный гигант перевел всю свою деятельность по продаже алмазного сырья из Лондона в Габороне.

Отрасль размышляет о том, не задерживает ли подписание документа какой-то серьезный вопрос контракта. Но это по-прежнему могут быть логистические факторы, замедляющие работу. По словам одного из источников, переговорные группы большие и состоят из занятых людей. De Beers отказалась от комментариев, а правительство не ответило на вопросы агентства Rapaport News.

«Проблема в том, чтобы собрать вместе 12 человек, - сказал источник. - Если учесть, что это генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), министр одной стороны и постоянный секретарь другой стороны … Они стараются назначить встречу на следующий месяц, а в этом месяце она не может состояться. Достигнут очень незначительный прогресс».

Некоторые подозревают, что стороны расходятся во мнениях относительно своих будущих отношений. Как сообщается, президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) в апреле заявил аудитории, что ему нужна модель продаж, аналогичная договоренности между Lucara Diamond Corp. и HB Antwerp, согласно которой алмазодобывающая компания соглашается продавать все товары весом более 10,8 карата бельгийскому производителю по цене, определяемой в зависимости от окончательной стоимости бриллианта, который получится. Это повлечет за собой серьезные изменения в способе продажи сырья компанией De Beers.

Еще одним фактором является доля алмазов, имеющихся в Ботсване для продажи, например, через Okavango Diamond Company (ODC). Государственная торговая компания в настоящее время имеет доступ к 15% несортированной продукции компании Debswana, совместного предприятия De Beers и государства, в котором доли распределены в соотношении 50:50. Инсайдеры рынка ожидают, что этот показатель будет расти.

Хотя горная добыча требует внешних инвестиций из-за затрат на нее, «в продаже алмазов нет ничего сложного, - сказал другой источник. - Они также хотят сами продавать бриллианты … Есть много ритейлеров, которые обращаются напрямую к алмазодобывающим компаниям в плане поставок алмазов, и, знаете, Ботсвана могла бы сотрудничать с ними в этой области».

Местное производство

Ботсвана стремится диверсифицировать свою деятельность и заниматься не только добычей алмазов. Последний контракт De Beers с сайтхолдером, который вступил в силу в апреле 2021 года, предусматривал, что больше товаров, особенно более крупных камней, должно оставаться в южноафриканской стране для производства бриллиантов. Клиенты фабрик в Ботсване получили лучшие квоты товаров. Стимулы сработали: количество компаний, занимающихся огранкой в ​​стране, за последние годы удвоилось и превысило 30.

Участники рынка ожидают, что бόльшая часть товаров, возможно, даже более мелких и менее дорогих, будет предназначена для местного производства бриллиантов в рамках новой правительственной сделки. Это поднимает вопросы о рентабельности, поскольку более высокие затраты в Ботсване по сравнению с Индией затрудняют обработку каких-либо драгоценных камней, кроме самых дорогих.

Влияние на сайтхолдеров

Неопределенность в отношении новой сделки в настоящее время не беспокоит сайтхолдеров. Главное, на что они обращают внимание, это сокращение предложения алмазов и снижение потребительских расходов в США, а также сохранение невысокой активности на рынке в Китае.

По словам клиентов, De Beers сохранила цены на неизменном уровне после недавнего сайта, который прошел в Габороне в июле. Премии на вторичном рынке - прибыль, которую сайтхолдеры могут получить от перепродажи товаров De Beers, - снизились в последние недели из-за большего ослабления рынка, добавили они.

Однако возможность изменения соглашения с правительством, которое почти наверняка будет более выгодным для народа Ботсваны, порождает сомнения у торговцев. Придется ли сайтхолдерам увеличивать свои затраты на приобретение алмазов? Придется ли им привыкать к новым способам покупки товаров Ботсваны? Станет ли компания ODC сильным игроком на рынке?

В настоящее время лишь у немногих есть ответы на эти вопросы за пределами узкого круга руководителей компании De Beers и правительственных чиновников. Но одно можно сказать наверняка: ни одна из сторон не ожидала, что эти переговоры так затянутся.