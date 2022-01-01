Как NFT влияют на инвестиции в изделия высокого ювелирного искусства?

На аукционе невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT) Digital Twin была предложена пара серег из 18-каратного золота, созданная дизайнером Пайялой Шах (Payal Shah) из компании L’Dezen, творения которой можно было видеть на Рианне (Rihanna) и Мишель Обаме (Michelle Obama).

Бриллианты инвестиционного класса можно найти на торговых площадках метавселенной, таких как OpenSea, - покупатели получают NFT, который является правом собственности на физический актив, защищенный в хранилище.

(scmp.com) - Метавселенная все больше скрывает нашу физическую реальность, и теперь она взялась за наши аксессуары. Но как мир виртуальных ювелирных драгоценностей связан с коллекционерами и покупателями в сегодняшней реальной клиентуре высокого ювелирного искусства?

Icecap, основанная на блокчейне NFT-платформа, кажется, знает ответ. Продавая бриллианты «инвестиционного класса» на OpenSea, торговой NFT-площадке, они выдают покупателю NFT, который является неоспоримым правом собственности на физический актив, хранящийся в защищенном хранилище.

Вопреки ожиданиям, бриллианты не являются редкостью, и традиционно при перепродаже за них можно получить всего лишь 50 процентов от их первоначальной стоимости.

Тем не менее, продавая «природные и редкие цветные бриллианты», рынок бриллиантов Icecap предлагает множество вариантов для опытных потребителей, до 500 комбинаций цвета, чистоты и размера в каратах, а также цены для инвесторов, установленные между типичными онлайн-розничными и оптовыми ценами.

Добавление блокчейна создает цепочку происхождения, что отнюдь не является новым явлением в мире высокого ювелирного искусства, а также предоставляет вторичную финансовую возможность для инвесторов.

Яркие новинки на рынке включают «Grand Canaria» (Гран-Канария), фантазийный ярко-желтый бриллиант весом 43,2 карата; и «Polaris», безупречный грушевидный драгоценный камень огранки «бриллиант» весом 10,34 карата, каждый из которых может принадлежать в виде как физического, так и виртуального актива.

Но не только стартапы делают набеги на ювелирные NFT-изделия. На аукционе Sotheby’s «Magnificent Jewels Part Two» (Великолепные драгоценности, Часть 2), состоявшемся в октябре 2021 года, в список лотов была включена пара серег, вдохновленных картиной Ван Гога «Ночная терраса кафе» (Café Terrace at Night), которые были проданы за $32 110. Серьги из 18-каратного белого и желтого золота и платины украшены бриллиантами огранки «груша» и «маркиза». Эта продажа стала первой, когда ювелирное изделие было продано аукционным домом на торгах с сопроводительным NFT, подготовленным Музеем Крёллер-Мюллер (Kröller-Müller Museum), с фотографией украшения и видео.

После успешной первой продажи на аукцион была выставлена ​​пара серег «Dazzling Autumn» (Великолепная осень). Серьги, вдохновленные «Пшеничным полем с Жнецом и Солнцем» (Wheat Field with Reaper and Sun), еще одним из выдающихся произведений Ван Гога, украшены бриллиантами фантазийных цветов и будут продаваться вместе с NFT.

«От NFT до приема заявок «без предварительного заказа» (no reserve) - эти инновационные концепции привлекают все большее внимание молодого поколения состоятельных коллекционеров», - объясняет Регина Нган (Regine Ngan), глава ювелирного отдела Sotheby’s Asia.

«За последние два года число покупателей-миллениалов на наших онлайн-аукционах ювелирных изделий и часов в Гонконге значительно выросло, причем число покупателей в возрасте до 40 лет увеличилось более чем на 260 процентов».

Еще раньше в этом году Digital Twin запустила Genesis NFT drop, 24-часовой аукцион по продаже пары серег из 18-каратного золота, созданных дизайнером Пайалой Шах из местной ювелирной компании L’Dezen, ювелирные украшения которой можно было видеть на таких знаменитостях, как Рианна и Мишель Обама.

«Намного легче войти в это пространство, когда вы можете связать свой NFT с материальным изделием, и мы делаем именно это, предлагая нашим коллекционерам возможность выкупить свои NFT для физического владения. Мы также рады, что серьги созданы исключительно для Digital Twin и больше никогда не будут созданы», - объясняют основатели бренда Натали (Natalie) и Адриана Сото-Райт (Adriana Soto-Wright).

Серьги существуют, и их можно носить, в то время как их NFT-аксессуары добавляют элемент коллекционного характера изделиям, служа дополнительным доказательством происхождения и создавая дополнительные инвестиционные возможности в процессе.

Независимо от того, рассматриваете ли вы бриллианты в качестве инвестиции или в основном они являются произведениями искусства, которые можно носить и которыми нужно наслаждаться, их привлекательность - как в физическом мире, так и в метавселенной - никуда не денется.

Все это доказывает, что бриллианты действительно могут быть вечными.