Цены на медь могут упасть на $1 000 за тонну на фоне снижения спроса, а новые рудники наращивают предложение

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Аналитики говорят, что цена на медь должна была снизиться еще больше, возможно, на 15% по сравнению с текущими уровнями. Однако они расходятся во мнениях относительно перспектив металла на следующие два года из-за колебаний степени роста предложения.

Медь торгуется по цене около $7 255 за тонну, это показывает снижение на 26% с начала года и на 29% за последние три месяца.

Поддержка затрат на медь, включая поддержание размера капитальных затрат - цена, которая должна быть на медь для обеспечения безубыточного производства, - составляет от $6 000 до $6 400 за тонну. Это подразумевает «… еще большее снижение», - говорится в недавнем отчете банка Morgan Stanley.

В январе спотовые цены на медь превысили $10 000 за тонну, но из-за риска глобальной рецессии и локдаунов, связанных с COVID-19 в Китае, осложненных военной операцией России на Украине, физические запасы металла начали расти к середине года.

По данным банка UBS, запасы меди выросли на 31 000 тонн до 69 000 тонн в период с января по июль на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange), в то время как на Лондонской бирже металлов (London Metals Exchange) запасы выросли примерно на 44 000 тонн и к июлю составили 133 000 тонн.

Хотя спрос на медь сталкивается с проблемами, способность нового предложения удовлетворить спрос также находится под вопросом, говорится в сообщении банка. «Мы по-прежнему ожидаем общий рыночный дефицит в размере около 87 000 тонн в 2022 году и 98 000 тонн в 2023 году», - говорится в недавнем отчете. В отчете высказывается предположение о росте предложения рафинированной меди на 1,6% в 2022 году и на 3,3% в 2023 году.

Многое зависит от прогресса, который будет достигнут на недавно введенных в эксплуатацию проектах, таких как рудник Кельавеко (Quellaveco) компании Anglo American, на котором в этом месяце впервые было осуществлено производство меди в промышленных масштабах, и рудник Камоа (Kamoa) компании Ivanhoe Mining в Конго, который также находится в стадии ввода в эксплуатацию.

Аналитики банка Morgan Stanley заявили, что ожидаемый рост предложения, который ранее привел к профициту рынка меди, «еще не полностью достигнут».

«Мы также ожидаем улучшения поставок из Чили во втором полугодии, поскольку Эскондида (Escondida) теперь демонстрирует более высокие сорта и проводится некоторое опреснение, приводящее к повышению водообеспеченности», - говорится в сообщении. Третий рудник - Кебрада Бланка 2 (Quebrada Blanca) в Чили - должен начать производство в следующем году. «При этом к 2023 году наш баланс станет профицитным, даже если спрос сохранится», - говорится в сообщении.

Стимулирование, проводимое Китаем, и влияние сокращения поставок газа в Европу являются важными факторами, определяющими спрос на медь.

Сокращение поставок российского газа по «Северному потоку-1» на 60% поставило «текущие балансы металлов под сомнение», заявили в банке Goldman Sachs. Снижение объемов промышленного производства будет сопровождаться нормированием электроэнергии для потребителей, масштабы которого еще предстоит определить в количественном отношении.

«Медь наиболее уязвима и требуется высокая доля поставок в странах c бесперебойными поставками газа, а также была отрицательная корректировка второго раунда спроса на потребительские товары ввиду эффекта роста», - говорится в сообщении банка.

Он оценивает чистое снижение спроса на 117 000, что позволит рынку меди оставаться в сбалансированном положении до конца года. Это соответствует 5-процентному снижению цены на медь, добавил он.

Однако банк UBS заявил, что смотрит с оптимизмом на восстановление цен на медь в 2023 году. «На наш взгляд, структурные факторы должны позволить ценам восстановиться до $10 000 за тонну к 1 полугодию 2023 года», - говорится в сообщении.