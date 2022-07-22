Мировой объем производства алмазов вырос на 12% в 2021 году, но на самом деле снижается

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - В 2021 году мировой объем производства алмазов увеличился на 11,9%, до 120 млн каратов. Обычно рост объемов производства указывает на повышение активности в алмазной отрасли. Тем не менее, прошлогодний объем производства был ниже уровня 2019 года, и это был один из самых низких объемов производства более чем за десятилетие.

По последним данным Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР), общая задекларированная стоимость экспорта из алмазодобывающих стран составила $13,99 млрд. KP отслеживал объем производства в двадцати двух странах по сравнению с двадцатью четырьмя в 2020 и 2019 годах.

За исключением добычи алмазов в 2020 году, объем добычи в прошлом году был самым низким с 2009 года.

Напротив, общая заявленная стоимость объема производства была относительно высокой, поскольку цены на алмазное сырье резко выросли в прошлом году, а средняя стоимость объема производства алмазов в мире достигла рекордно высокого уровня, $116,53 за карат.

Мировое производство алмазов по объему

Отмечается рост мирового объема добычи алмазов, несмотря на потерю крупного объема добычи на руднике Аргайл (Argyle). В 2020 году, в последний год работы рудника, он дал более 10% мирового объема добычи алмазов.

И тем не менее, увеличение на 12% - это лишь восстановление после необычного падения объема производства в 2020 году, вызванного COVID-19 и мерами социального дистанцирования, которые привели к закрытию рудников. По сравнению с 2019 годом объем добычи алмазов все еще отставал на 13%.

Это является частью более продолжительной тенденции постепенного снижения объема добычи алмазов. Новые богатые ресурсы трудно найти несмотря на то, что в настоящее время ведется множество геологоразведочных проектов.

Мировой объем производства алмазов в стоимостном выражении

Стоимость объема добытых алмазов, составившая $13,99 млрд, выросла на 51% в годовом исчислении и на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

Опять же, это может показаться хорошей новостью для алмазной отрасли. Но это просто увеличение количества денег. Рост средней стоимости был не только результатом рекордного спроса. Стоимость энергии - нефти и газа - резко возросла в 2021 году, что повлияло на себестоимость производства. Это видно по резкому увеличению средней стоимости за карат - до рекордных $117.

Несмотря на рост средней стоимости, анализ долгосрочных тенденций показывает, что общая стоимость мирового объема добычи алмазов, возможно, снижается. Основной причиной является снижение объемов производства.

Может ли эта ситуация измениться? Конечно. Сокращение предложения может привести к повышению цен, что приведет к увеличению средней и общей стоимости продукции. Но есть один нюанс - спрос в эпоху альтернатив. В случае с алмазной отраслью это означает выращенные в лаборатории алмазы.

Если потребительский рынок отдаст предпочтение выращенным в лаборатории бриллиантам, а не природным, то общая стоимость объема производства алмазного сырья, вероятно, снизится.

Страны-лидеры мирового производства алмазов по объему

В 2021 году Россия была ведущим производителем алмазов по объему, занимая эту позицию с 2014 года. И хотя страна остается ведущим производителем, обеспечивающим треть мировой добычи, в 2022 году она, вероятно, потеряет это положение из-за санкций, наложенных на нее США после ее вторжения на Украину в феврале.





В первую пятерку возвращается Южная Африка, где наблюдался значительный рост объемов производства. Австралия, которая была ведущим производителем алмазов по объему, выпала из первой пятерки после того, как объем добычи упал почти до нуля в 2021 году. Причиной явилось закрытие рудника Аргайл.



За исключением Южной Африки, остальные ведущие страны-производители страдают от долгосрочного спада производства. В то же время, их общая доля в мировой добыче алмазов выросла до 86%, так как большинство других стран-производителей пострадали от бόльшего падения производства.

Ведущие страны мирового производства алмазов в стоимостном выражении

Ботсвана возглавила список стран-производителей алмазов по стоимости, поставив треть объема алмазов.

Благодаря росту цен на алмазное сырье, общая стоимость объема производства пяти крупнейших производителей алмазов выросла по сравнению с 2019 годом. Объем производства в России пострадал от значительного снижения стоимости за двухлетний период, снизившись на 23% по сравнению с 2019 годом.

Снижение в основном связано с изменением ассортимента товаров, добываемых из недр земли.





В совокупности пять ведущих стран-производителей алмазов в стоимостном выражении поставили 84% товаров, что немного меньше, чем в 2019 году.

Некоторые проблемы, о которых говорят эти цифры

Цифры КР охватывают только законную деятельность по добыче алмазов. Хотя имеются данные о подавляющем объеме этой деятельности, но, к сожалению, не обо всем объеме. Имеются достоверные сообщения о контрабанде алмазов из ряда алмазодобывающих стран.

Одной из стран, где это предположительно является довольно распространенным явлением, является Демократическая Республика Конго (ДРК). Эта проблема существует постоянно. В какой-то момент возникло подозрение, что только пятая часть объема производства ДРК в стоимостном выражении сообщается Кимберлийскому процессу.

По данным КР, Зимбабве произвела 4,2 млн каратов в 2021 году. Однако она экспортировала только 1,8 млн каратов. В отсутствии какой-либо широкомасштабной деятельности по производству бриллиантов в стране 58% добычи алмазов в Зимбабве не учитываются.

Всегда есть некоторые различия между объемом производства и экспорта. Это в основном связано со временем между извлечением из недр земли и до того, как алмазы пройдут стадию отделения от руды, будут очищены, отсортированы и упакованы. Это нормально, но так ли это происходит? Нет, если разница составляет 2,5 млн каратов.

Богатая природными ресурсами Венесуэла, официально вышедшая из КР, сообщила, что произвела всего 457 каратов. Некоторые эксперты подозревают, что в стране было добыто гораздо больше, и бόльшая часть, если не вся, была вывезена контрабандой.

Выводы

Мировой объем производства алмазов восстановился в 2021 году после того, как меры, связанные с COVID-19, вызвали снижение в 2020 году. И все же это оживление не отражает долгосрочной истины о том, что объем производства алмазов медленно снижается.

Повторяющийся (и часто запаздывающий) прогноз падения объемов производства и роста потребительского спроса начинает сбываться. Но будет ли спрос продолжать расти? На самом деле это зависит от алмазной отрасли и ее усилий по продаже бриллиантов поколению потребителей, обеспокоенных состоянием окружающей среды.

Средняя стоимость алмазов, экспортируемых производителями, достигла рекордно высокого уровня на фоне роста спроса и стоимости энергии. Но является ли она устойчивой? При снижении цен на бриллианты производители алмазов могут быть вынуждены снижать цены.

Контрабанда алмазов все еще может считаться проблемой. Часто вину возлагают на отрасль, но обычно ошибочно указывают на крупных производителей алмазов и розничных продавцов. На самом деле, они не имеют к этому никакого отношения.

Контрабандой занимаются второстепенные операторы, а страны-производители допускают это, как правило, из-за халатного отношения или коррупции. Можно и нужно сделать больше, чтобы препятствовать этому.