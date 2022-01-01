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Цены на хром снижаются, но проводимое Китаем стимулирование может компенсировать их снижение, считает Tharisa

Сегодня
Экспертиза

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Ожидалось, что цены на хром «отступят» в текущем квартале после замедления мировой экономической активности, хотя существует вероятность того, что снижение будет компенсировано стимулированием, проводимым Китаем, заявила компания Tharisa, производитель хрома и металлов платиновой группы (МПГ).

Зарегистрированная в Великобритании компания сообщила в комментариях по результатам своего третьего квартала на прошлой неделе о росте цен на хром на 39,5%, до $247 за тонну, по сравнению с предыдущим кварталом. В сочетании с относительно высокой средней ценой на МПГ и стабильными объемами производства МПГ Tharisa показала хорошие результаты за три месяца.

Объем чистых денежных средств увеличился до $48 млн после выплаты промежуточных дивидендов в размере $8,8 млн, что сопоставимо с чистым остатком денежных средств на конец периода в размере $25,9 млн в предыдущем квартале.

Февос Пурулис (Phoevos Pouroulis), генеральный директор Tarisa, сказал, что «внешние факторы… омрачили» показатели за квартал, включая военную операцию России на Украине, инфляцию, ограничения в цепочке поставок и локдаун в Китае, связанный с его политикой нулевой терпимости к Covid-19.

Несмотря на это, цены на хром значительно выросли из-за сокращения складских запасов в порту и «устойчивого» производства феррохрома и нержавеющей стали в Китае, сказал Пурулис. «Мы ожидаем снижения цен в следующем квартале», - сказал он, добавив, что стимулы, введенные в Китае, а также возможность возникновения перебоев с поставками «… уменьшат масштаб такой угрозы».

Средняя цена на МПГ, приносившая прекрасную прибыль Tharisa в последние 18-24 месяца, была довольно стабильной. Несмотря на исключительную продажу металлов в этом квартале, средняя цена корзины составила $2 677 за унцию, а квартальное снижение составило 4,6%.

«Замедление экономического роста повлияет на спрос, однако снижение предложения и отсутствие введения крупных новых проектов в течение следующих 24 месяцев означает, что любое увеличение спроса, как ожидается, приведет к росту цен», - говорится в отчете компании за квартал.

Объем производства МПГ составил 42 100 унций по сравнению с 44 100 унциями в предыдущем квартале. Объем производства хрома был разочаровывающим: Tharisa произвела 289 700 тонн по сравнению с 374 900 тоннами в предыдущем квартале.

Tharisa заявила, что ищет альтернативные маршруты для экспорта хрома. Это происходит на фоне продолжающегося снижения показателей Transnet Freight Rail, подразделения государственной транспортной и грузовой компании Transnet.

Пурулис сказал: «Несмотря на проблемы с железнодорожной и портовой инфраструктурой, логистическая команда с успехом экспортирует наш хром по различным каналам и различными способами». Это приводит к сокращению пути транспортировки хрома по дорожной сети Южной Африки.    

Transnet собирается приступить к 10-дневной приостановке работы, это, как говорят, позволит устранить узкие места в работе железнодорожной сети от провинции Мпумаланга до залива Ричардс в провинции Квазулу-Натал.

Акции Tharisa сегодня не изменились, но с начала года акции ослабли на 22% и на 18% за 12 месяцев.

 

 

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