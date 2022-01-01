История превращения алмаза весом 910 каратов в блестящую коллекцию Van Cleef

Интервью с Жан-Жаком Таше (Jean-Jacques Taché) из компании Taché и Анджалом Бхансали (Anjal Bhansali) из Samir Gems

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - В последние годы ярмарка Baselworld подвергалась серьезной критике, но одна из последних выставок перед ее публичным «свертыванием», по-видимому, способствовала заключению алмазной сделки, которая считается одной из крупнейших в истории.

Производители Taché и Samir Gems из Антверпена прибыли на выставку в марте 2018 года с изысканным бриллиантом Lesotho Legend (Легенда Лесото) весом 910 каратов чистоты типа IIa, который они вместе купили у Gem Diamonds за $40 млн ранее в том же месяце. В то время на рынке крупных камней доминировали такие ювелирные компании, как Graff и Harry Winston. Taché и Samir считали, что показ массивного алмаза на престижной швейцарской выставке может помочь привлечь более широкий интерес к этой категории.

«Мы чувствовали, что на рынке в некоторой степени доминировали один или два игрока, - говорит Жан-Жак Таше, управляющий директор по продажам компании Taché, из своего офиса в Тель-Авиве, Израиль. - Поэтому мы подумали, давайте привезем его в Базель, давайте… продемонстрируем алмаз и посмотрим на реакцию».

Многие посетители хотели сделать селфи с камнем, добытым на знаменитом руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото. Некоторые предлагали купить кусочек этого изделия - бриллиант весом, скажем, 5 - 20 каратов, вспоминает Таше. Однако «никто из них на тот момент не собирался вступать в дело».

Исключение составил люксовый бренд Van Cleef & Arpels, принадлежащий Richemont, который, как объясняет Таше, в последние годы в некоторой степени перестал заниматься крупными камнями.

«С той минуты, как они увидели его, бренд Van Cleef начал говорить об идее, которая у них была», - добавляет руководитель. Время было выбрано идеально: люксовый бренд только что закончил рубиновую коллекцию и искал новый проект, которым можно было бы заниматься несколько лет. «Чтобы добиться успеха, иногда нужно, чтобы многое произошло одновременно».

Менеджеру по закупкам, представляющему Van Cleef, нужно было одобрении Николя Боса (Nicolas Bos), генерального директора бренда, и команды компании Richemont. Вскоре после выставки Taché, Samir и Van Cleef подписали соглашение, согласно которому ювелирная компания должна была купить бриллиант, который получится. Условием было соответствие готовой продукции высоким критериям качества французского дома.

Долгое ожидание

Только в этом месяце компания Van Cleef показала готовые ювелирные изделия, спустя свыше четырех лет после первоначального предложения. В результате появилась уникальная коллекция из 25 украшений Mystery Set (Таинственный набор) с 67-ью безупречными бриллиантами цвета категории D. Самым крупным камнем является овальный бриллиант весом 79,35 карата, который занимает почетное место в ожерелье под названием Atours Mystérieux, что означает «таинственное украшение». Самый маленький бриллиант весит 0,29 карата. Стороны не раскрывают сумму сделки по продаже бриллиантов.

Taché и Samir оба сильно рисковали, раскошелившись на покупку алмаза еще в 2018 году. (Gem Diamonds публично назвала компанию Samir покупателем: как это часто бывает, алмазодобывающая компания выставляет счет только одному юридическому лицу, но на самом деле покупка была партнерской, 50:50).

Эти две компании сотрудничают на протяжении длительного времени, несколько лет назад они вместе купили камень Queen of Kalahari (Королева Калахари) весом 341,9 каратов у Lucara Diamond Corp. Они продали этот бриллиант компании Chopard. У Samir есть опыт покупки крупных алмазов; Taché больше специализируется на отношениях с ведущими ювелирными брендами.

«На сегодняшний день мы являемся самым успешным еврейско-индийским партнерством на рынке», - говорит Таче.

Огранку и полировку они поручили Diamcad, фирме из Антверпена, которая также производила бриллиант Lesedi La Rona (Наш свет) для Graff. Оценка бриллиантов проводилась в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA) в Нью-Йорке, где все камни получили сертификаты происхождения бриллиантов, в которых указывалось, что они были изготовлены из алмаза Lesotho Legend.

Бриллианты поставлялись компании Van Cleef по мере готовности каждого камня в период с января 2019 года по март 2020 года, отмечает Таше. Однако распространение Covid-19 задержало запуск работы, так как Van Cleef надеялась провести роуд-шоу.

Качество важнее размера

Производители согласились привлечь Van Cleef к участию на протяжении всего процесса, в том числе при планировании и разработке дизайна. В мае 2019 года команды Taché и Samir даже отправились вместе с Босом из Van Cleef в Лесото, чтобы посмотреть рудник Летсенг и познакомиться с местными жителями.

Бренд признавал камни только безупречного качества, поэтому качеству отдавался больший приоритет, чем размеру. В процессе планирования, который занял около семи месяцев в 2018 году, стороны рассмотрели около 180 возможных комбинаций бриллиантов, которые можно получить. Они отмечают, что ни в одном из них не было «камней-монстров».

«Вместо 67 камней можно бы также получить набор всего из 12 штук, но это было бы гораздо менее интересно с художественной точки зрения», - продолжает Таше.

Были и другие осложняющие факторы. Van Cleef старается избегать бриллиантов круглой огранки и бриллиантов в форме сердца. Также требовались подходящие пары: «Практически каждый камень весом от 10 до 30 каратов в этой коллекции имеет пару», - отмечает он.

«Если бы мы выбрали что-то весом свыше 100 каратов, нам пришлось бы перейти к категории VS», - комментирует Анджал Бхансали из Антверпена, управляющий директор Samir. По словам Бхансали, команда даже разбила камень весом примерно 75 каратов на два одинаковых камня весом около 30 каратов каждый.

Повышение популярности больших камней

Производители бриллиантов надеются, что коллекция сможет оживить сектор крупных бриллиантов, расширив его за пределы традиционных двух гигантов.

«Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о крупных камнях на рынке и привлечь новых игроков, - говорит в заключение Таше. - Мы начали этим заниматься с компанией Chopard. Мы продолжаем это сейчас с Van Cleef».

Неясно, вернется ли когда-нибудь Базельская выставка. Тем не менее, все участники проекта Lesotho Legend согласятся, что выставка 2018 года была полезной.