PTM заявляет, что может обойти преимущественное право покупки Implats в отношении металла, производимого СП Waterberg

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Platinum Group Metals (PTM) заявила в прошлый четверг, что может обойти закон о преимущественном праве покупки (праве первого выбора), которое имеет Impala Platinum (Implats) в отношении сырого металла, производимого канадской фирмой на предлагаемом ею совместном предприятии Waterberg.

Implats владеет 15% акций проекта, но в 2020 году отказалась использовать опцион на контроль, заявив, что у нее есть другие способы использования своего капитала. Однако Implats имеет право первого выбора на обработку концентрата, произведенного СП Waterberg. Кредиторы сообщили PTM, что соглашение о закупках имеет решающее значение, прежде чем они смогут рассмотреть вопрос о финансировании проекта.

Мощности по переработке металлов платиновой группы (МПГ) в Южной Африке ограничены, и, хотя компания Implats объявила о планах по расширению своих печей и аффинажных мощностей, PTM предложила построить собственные перерабатывающие мощности. Компании РТМ принадлежит чуть более 37% в СП Waterberg.

PTM заявила в последней информации за второй квартал, представленной на этой неделе, что переработка концентрата, производимого на Waterberg, «… одним или несколькими партнерами СП Waterberg не будет подпадать под действие преимущественного права покупки на продажу, поскольку такая организация не будет “добросовестной третьей стороной”».

Соглашение о реализации с одним из других партнеров, таким как Hanwa Co., японской компанией по торговле металлом, будет регулироваться строго коммерческим соглашением, говорится в сообщении PTM. Hanwa, которой принадлежит 9,8% акций СП Waterberg, обладает эксклюзивным правом на торговлю его концентратом.

Другими акционерами проекта являются Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) с долей 12,95% и Mnombo Wethu Consultants, партнер PTM по осуществлению политики экономической поддержки чернокожего населения, которому принадлежит 26% акций. Благодаря 49,9%-ной доле PTM в Mnombo, PTM имеет эффективную долю в СП Waterberg в размере 50,02%.

Implats заявила, что остается «преданным миноритарным акционером» с правами собственности и правами на обработку концентрата, «… которые мы намерены сохранять и использовать в будущем для максимальной выгоды наших акционеров».

«Мы понимаем и ценим потенциал проекта и по-прежнему полны решимости работать со всеми другими акционерами, чтобы обеспечить оптимальное использование будущей стоимости на благо всех заинтересованных сторон», - сказал Йохан Терон (Johan Theron), представитель Implats.

Компанию PTM попросили дать комментарии.

Фрэнк Халлам (Frank Hallam), генеральный директор PTM, сообщил Miningmx в марте, что компания завершит предварительное технико-экономическое обоснование для технологии печи и конвертера для МПГ, добываемых на СП Waterberg, для производства 600 000 унций в год.

«Мы будем продолжать работу самостоятельно, - сказал Халлам, имея в виду отказ Implats стать ведущим инвестором проекта. - Совместное предприятие более чем на 50% принадлежит акционерам, которые хотят, чтобы проект развивался. Мы не выражаем недовольство по поводу Implats; мы хотели бы, чтобы они активно участвовали. Но если они не хотят, это тоже нормально».

«Все производители говорят о наращивании мощностей по переработке. Я думаю, что Sibanye Stillwater имеет мощности. Это все замечательно, но на самом деле никто этого не предлагает», - сказал Халлам. Он добавил, что PTM также открыта для идеи строительства в Ватерберхе шахты меньшего размера с производительностью около 400 000 унций МПГ в год.