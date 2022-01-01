Цены на никель упали до 6-месячного минимума

(oilprice.com) - Согласно недавнему сообщению Bloomberg, человек, стоящий за возникшим в марте сложным положением с никелем, вышел из кризиса с убытками примерно в $1 млрд. Для большинства эта цифра кажется почти невообразимой. Однако это разительно отличается от убытков в размере свыше $10 млрд, которые ему грозили, когда цены на никель резко выросли выше $100 000 за метрическую тонну. Тем не менее Сян Гуанда (Xiang Guangda), владелец горнодобывающей и сталелитейной компании Tsingshan Holding Group, почти четыре месяца спустя сумел закрыть почти все свои короткие позиции.

Способности Гуанды выйти из ситуации, сохранив почти все свои активы в целости и с управляемыми для него потерями, в значительной степени способствовали несколько крупных игроков. Например, когда цены на никель взлетели до небес, Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) остановила торги. Это дало Гуанде время, чтобы заключить сделку примерно с десятью банками и брокерами, связанными с его короткой позицией. Возможно, что еще более важно (и спорно), LME отменила несколько транзакций. Это вернуло цены к значениям, которые были на момент закрытия предыдущего дня на уровне чуть ниже $50 000. Однако на самом деле Гуанда не начал закрывать свои короткие позиции, когда биржа снова открылась. Вместо этого сделка, которую он заключил, позволила ему продержаться до тех пор, пока цены не упали до более приемлемого порога, ограничивая его чистые убытки и позволяя ему оставаться миллиардером.

Чреватый серьезными последствиями ущерб для цен на никель может растянуться на месяцы, если не на годы

Хотя выглядит, что Гуанда находится «в безопасности», ущерб от сложного положения вышел далеко за рамки реальных событий. Во-первых, репутация LME, кажется, серьезно и, возможно, навсегда подорвана. Конечно, биржа оказалась между «молотом и наковальней». Тем не менее, она выбрала сторону. И это всегда будет вызывать недовольство другой стороны.

Понятно, что биржа чувствовала невероятное давление на фоне хаоса. По словам председателя LME Гэя Хьюи Эванса (Gay Huey Evans), «если бы LME не приняла эти решения, эффект для рынка никеля был бы очень разрушительным и ощущался бы во всем инвестиционном сообществе цепочки создания стоимости никеля». Хотя это было опровергнуто, сохраняются предположения, что Пекин мог повлиять на Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, материнскую компанию LME.

Когда победитель, выбранный LME, уходит, проигравшие приходят в ярость. С одной стороны, биржа стала объектом многочисленных судебных исков и расследований. С другой стороны, кризис спровоцировал уход с LME из-за недоверия и неприятия риска участниками рынка. С марта сумма открытых позиций в отношении металлов имеет тенденцию к снижению. Ее контракт на никель, хотя и все еще действующий, довольно существенно пострадал, а объемы торгов примерно вдвое меньше, чем были раньше.

Помимо LME, более широкий рынок никеля продолжает испытывать трудности с определением справедливой стоимости при хеджировании торговли. Во многом это связано с низкими объемами, наносящими ущерб ликвидности, и расширением спредов. Поскольку нет контракта с Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange, CME), то Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX) и китайская Шанхайская фьючерсная биржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE) являются единственными реальными альтернативами. Однако, на обеих цены определяются в несвободно конвертируемых валютах. SHFE выступает в качестве очевидного бенефициара, но не обязательно в значительной степени. Вместо этого рынок по-прежнему не оправился от потрясения. По мнению MetalMiner, истинные последствия никелевого кризиса, скорее всего, растянутся на месяцы, если не на годы.

В июле топливный сбор NAS вырос до 51%

В июле топливный сбор North American Steel достиг нового рекорда, поднимаясь второй месяц подряд до 51% с 50% в июне. Эта цифра более чем удвоилась с мая 2021 года на фоне рекордных цен на энергоносители. За первые семь месяцев 2022 года она стала более чем на 71% выше, чем за тот же период 2021 года.

К счастью, в ближайшем будущем ожидается некоторое снижение цен на топливо. Фактически, на прошлой неделе нефть упала на 2%, достигнув 12-недельного минимума немного ниже $100 за баррель. Тем не менее, единственной причиной такого внезапного падения является усиление опасений по поводу глобальной рецессии. Если эта надвигающаяся угроза осуществится, могут случиться вещи похуже, о которых стоит беспокоиться, чем топливный сбор.