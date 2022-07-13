Золотая жила - неоднозначное благо для Уганды

Автор: Гас Мартинс (Gus Martins)

(baystatebanner.com) - Недавнее сообщение правительства Уганды об открытии месторождения золота стоимостью $12 триллионов вызвало массу интриг внутри страны, а также некоторый скептицизм за рубежом.

Это связано с тем, что сумма в $12 триллионов, как говорят, превышает общую рыночную капитализацию всего золота, когда-либо добытого в истории человечества, как сказано в канадском финансовом онлайн-бюллетене Pinnacle Digest.

Это открытие, которое, как сообщается, составляет 320 000 метрических тонн, представляет собой немыслимую сумму, учитывая, что мировой объем производства составляет всего 3 000 метрических тонн в год. Количество золота, внезапно ставшее доступным для добычи в стране, которая немного меньше, чем штат Орегон, несомненно, привело бы к резкому снижению стоимости золота.

Основная жила до сих пор была оценена в основном с помощью бортового спутника, но еще не подтверждена подземным бурением и многоэтапным процессом, необходимым для проверки сделанных завлений.

Однако ученый-панафриканист Джеймс Смолл (James Small) считает, что спутниковая технология, скорее всего, является надежным показателем значительного открытия, независимо от его запасов.

«Белым людям, которые управляют мировой золотодобывающей промышленностью, становится известно все о золоте в Уганде раньше, чем люди в Уганде узнают об этом, - сказал он. - Поэтому это сообщение ничего не значит кроме того, что сообщает остальным чернокожим, что оно там есть», - сказал Смолл, который 15 лет преподавал в Городском университете Нью-Йорка.

Золото представляет собой еще одну проблему для африканской страны, касающуюся того, как вести бизнес и защищать свои ресурсы, работая с зарубежными странами, будь то Соединенные Штаты, Канада, Китай, обладающие технологическим навыками, необходимыми для извлечения драгоценных металлов из недр земли.

«Вопрос в том, как правительствам африканских стран, в том числе Уганды, вести переговоры по этим контрактам с людьми, которые используют горнодобывающие технологии, - сказал Смолл. - Вот где мы теряем деньги. Всем известно, что золото находится в недрах Африки. Они могут как раз сказать вам, сколько золота есть на всем континенте».

Африканских лидеров можно привлечь на свою сторону, а также угрожать им и сделать что-даже хуже, и Смолл сказал, что он знает об опасностях, с которыми они могут столкнуться.

«Проблема в нашем руководстве. Обладают ли они навыками, волей или знаниями, как вести себя с западными технократами и бизнесменами, когда дело доходит до переговоров по контрактам на сырье, находящееся в недрах Африки, - сказал он. - И они доказали, что это не так. И в этом проблема».

По данным Pinnacle Digest, западные добывающие компании обеспокоены «ресурсным национализмом» в Африке, Южной Америке и Азии, в котором страны, выполняющие работу, могут столкнуться с более высокими налоговыми структурами и выплачивать более высокие проценты прибыли и роялти странам, которые владеют залежами сырья.

Они говорят, что компании сталкиваются со многими факторами риска, такими как добыча полезных ископаемых из недр земли, окупаемость инвестиционных затрат, риск неудачи, а также опасения акционеров, которые нужно учитывать.

Смолл считает, что африканские страны должны заботиться только о том, чтобы максимально использовать все потенциальные возможности, которые приносят пользу их людям. Он сказал, что можно получить большие преимущества.

«Приоритетом должна быть добыча золота без нанесения вреда окружающей среде, переработка золота, а не вывоз его из страны, чтобы можно было создать рабочие места для своих людей, - сказал он. - То, какие контракты нужно подписывать в Уганде, чтобы переработка производилась в Уганде вместо того, чтобы отправлять золото в виде сырой руды за границу. Это также является сообщением миру, что у Уганды теперь есть финансовая опора, которая поможет ей избавиться от большого количества долгов, если с этим правильно обращаться, и позволит ей заняться собственным промышленным развитием. Но опять же, это зависит от того, какой контракт в конечном итоге будет подписан».

По словам Смолла, были как хорошие, так и плохие примеры того, как африканские лидеры вели свои дела. Были также лидеры, которые, отстаивая интересы своих стран, не добились хороших результатов. Бывший президент Танзании Джон Магуфули (John Magufuli), который умер в марте 2021 года, предположительно от сердечной недостаточности, связанной с Covid-19, указал своей стране и континенту правильное направление.

«Лучший пример - Магуфули в Танзании, у которого полтора года назад случился загадочный сердечный приступ, - сказал Смолл. - Возможно, у него был настоящий сердечный приступ, но западный мир бывал настолько низким и кровожадным, что вполне можно предположить, что сначала его убили, прежде чем предполагать, что он умер естественным путем по воле Бога».

«Но Магуфули сначала заставил британцев оплатить все издержки, связанные с украденным золотом, - добавил Смолл. - Получились суммы на миллиарды, и он выиграл, потому что заявил: “Вы больше не получите золота из моей страны, все остановится, пока мы не урегулируем этот прошлый долг”, потому что они разворовывали его. Затем он заключил контракт, в котором было справедливое разделение богатства, которое добывается из недр земли. Так что именно эти люди должны были платить, компании из Британии, которые занимались добычей золота».

Неисчерпаемый запас сырьевых товаров в Африке делает ее, скорее всего, самым богатым континентом в мире, и это создает проблемы. Гигантский сосед Уганды, Демократическая Республика Конго, невероятно богата природными ресурсами и всегда охвачена войной.

«Если взять бокситы, которых много в Африке, то от сырья до алюминия нужно сделать шесть шагов, - сказал Смолл. - Поэтому Африка говорит: сделайте три шага в Африке и три шага в Европе или Америке. Таким образом, мои люди освоят технологии и смогут передать их следующему поколению, а также смогут получить работу в отрасли, использующей природные ресурсы своей страны».

И наоборот, богатство в Южной Африке, спустя десятилетия после номинального падения правления белых, остается не в руках совершенно бедных людей, даже если появился класс нуворишей из числа элиты чернокожих.

«То, о чем они договорились, казалось не чем иным, как тем, чтобы чернокожие управляли апартеидом, - сказал Смолл. - Нет договоренности ни об одной шахте, которую вернули бы чернокожим. Нет договоренности о возвращении сельхозугодий людям.

Это должно было стать частью переговоров о том, что украденное богатство, которое получили в банках по всему миру, должно быть использовано на благо чернокожих этой страны, в которой хищнически разрабатываются месторождения полезных ископаемых, которая разорена и разграблена. Например, как собираются делить землю, чтобы мы могли создавать фермы? Теперь нас загнали в эти гетто и удивляются, почему чернокожие принимают наркотики и убивают друг друга».