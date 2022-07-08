КМНСОЮЗ провел в ООН мероприятие по практике применения СПОС в мире

(kmnsoyuz.ru) - В четверг в рамках 15 сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов прошло параллельное мероприятие «Соглашения между промышленными компаниями и коренными народами: опыт применения СПОС и наращивание потенциала».

На мероприятии речь шла речь о взаимодействии между промышленными компаниями и коренными народами, основанном на принципе СПОС. Опыт такого сотрудничества, судя по свидетельствам, прозвучавшим на дискуссии, показывает две прямо противоположные тенденции. С одной стороны, мы видим примеры, когда СПОС является инструментом развития отношений между коренными народами и промышленными компаниями. С другой стороны, в некоторых странах СПОС становится инструментом манипуляции со стороны промышленников и государственных структур.

Участниками дискуссии выступили эксперты Постоянного форума ООН и Экспертного механизма ООН, представители коренных народов и промышленных компаний.

Алексей Цыкарев, заместитель председателя Постоянного форму ООН, в своём выступлении отметил, что у коренных народов благодаря применению СПОС появилась возможность сказать «да» и сказать «нет» проектам развития, которые приходят на их территории. И если коренные народы говорят «да», то они должны иметь право и выдвигать свои условия реализации этих проектов.

– Коренные народы должны иметь возможность самостоятельно определять методы работы в рамках переговорах по СПОС. При этом никто не должен навязывать им практики, которые были успешны в других социокультурных регионах, – отметил Алексей Цыкарев, – как и само участие в СПОС.

Алексей Цыкарев в своём докладе признал, что зачастую коренные народы находятся в более стеснённых обстоятельствах по сравнению с промышленными компаниями и государственными структурами, в силу ограниченности финансовых средств, юридических знаний, организаторских навыков:

– Если для представителей государственных органов и промышленных корпораций реализация проектов развития и переговоры с коренными народами – это работа, причём оплачиваемая, то для коренных народов это дополнительная нагрузка. Необходимо привлечь ресурсы как материальные, так и консалтинговые, чтобы оказать помощь коренным народам в этих вопросах.

Председатель Постоянного форума ООН по правам коренных народов Дарио Хосе Мехиа Монтальво говорил на встрече об обманчивом впечатлении, которое производят на человека бесконечность времени и природных ресурсов.

– Теоретически природные ресурсы настолько велики, что мы привыкли считать их бесконечными. Но это не так: по сути, мы подошли к границе этих ресурсов, перейдя которую, мы не сможем их восполнить.

Дарио Хосе Мехиа Монтальво подчеркнул в своём выступлении: то, что происходит с природой – неизбежно отражается на человечестве. Три ключевые возможности, необходимые коренным народам для сохранения своей идентичности, он отметил отдельно: возможность обладать своими землями, возможность мыслить как предки и, наконец, возможность самостоятельно принимать решения.

– Когда мы говорим о СПОС, мы облекаем эти возможности в юридические рамки, – заключил Дарио Хосе.

Грегори Гулдин, Президент компании «Кросс-культурные консалтинговые услуги», напомнил о том, что работа над СПОС – это прежде всего коллаборационный процесс:

– Подробный план работы над СПОС в конечном итоге уменьшает социальные риски и улучшает отношения с общинами коренных народов. Необходима работа органа принятия решений коренных народов на протяжении всего процесса и главное – коренные народы должны иметь возможность напрямую влиять на принятие решений.

Важность прямого участия коренных народов в принятии решений трудно переоценить: например, в Непале, где компания Грегори Гулдина проводила работу по организации процесса получения СПОС, итоговые документы о соглашении были освящены местным шаманом.

Значимость СПОС подтвердил и Тунга Рай, национальный координатор Федерации коренных национальностей Непала:

– Мероприятие, которое представил Грегори – уникально для нашей страны. Наш народ много лет боролся за осуществление принципа СПОС и впервые мы смогли воплотить его.

Пример осуществления СПОС в российской Арктике был представлен руководителем региональных программ ПАО «ГМК «Норильский Никель» Василием Захаровым и Председателем Совета представителей жителей поселка Тухард Игорем Ямкиным.

Василий Захаров рассказал об истории посёлка Тухард, подробно остановившись на ходе реализации СПОС на Таймыре, отметив, что жители посёлка принимали деятельное участие на каждом этапе работы, избирая Совет представителей, выбирая место для строительства будущего посёлка, внося предложения по его инфраструктуре.

Стоит отметить, что в сфере внимания компании оказались не только жители посёлка, имеющие там регистрацию и жильё, но и оленеводы, кочующие и имеющие в посёлке родных и каким-то образом связанных с этим населённым пунктом и жители, не имеющие в поселке регистрации, но проживающие там. К примеру, для оленеводов в будущем Тухарде будет построена гостиница, а дома для постоянных жителей посёлка будут переданы им в собственность.

Игорь Ямкин, Председатель Совета представителей жителей поселка Тухард, рассказал, что работа над соглашением длилась почти полгода, в Совет вошли семь представителей посёлка, шесть из которых – женщины. Основным требованием жителей была комфортность будущего поселка как для жизни, так и для занятия традиционными промыслами. Напоследок Игорь Ямкин выразил готовность пригласить всех участников дискуссии в новый Тухард.

Пулман Чаудхари, член Постоянного форума по вопросам коренных народов, в своём выступлении напомнил, что коренные народы движутся по пути прогресса и никто не должен нарушать их права.

– Коренные народы должны иметь полную информацию относительно планов развития корпораций, – отметил Пулман Чаудхари.

Завершая мероприятие, модератор Антонина Горбунова, член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов, исполнительный директор МОО «КМНСОЮЗ» отметила, что экспертные органы ООН по правам коренных народов вносят свой вклад в наращивание потенциала коренных народов и промышленных компаний, разрабатывая рекомендации и руководства по применению международных стандартов.

Одна из целей мероприятия – внести вклад в обсуждение исследования Экспертного механизма ООН по правам коренных народов «Договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности, включая мирные соглашения и инициативы по примирению, а также их конституционное признание». Тема определена тем, что в мировой практике наметилась тенденция, когда коренные народы и компании заключают прямые соглашения между собой, как с участием государства, так и без него. В связи с этим необходимо обеспечить потенциал коренных народов и их снабжение необходимыми ресурсами для участия в подготовке и реализации подобных соглашений.

Также Антонина Горбунова, резюмируя итоги встречи, сказала, что возможность объединиться на подобных площадках, высказать своё мнение, обменяться практиками применения СПОС, продвигает не только региональный опыт, но и обогащает опыт применения СПОС в мире.