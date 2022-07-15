Точка зрения: дело о сколотом бриллианте

Автор: Анжелика Брелсфорд (Angelique Brelsford)

(claimsjournal.com) - Бриллианты – одни из самых желанных драгоценных камней в мире. Они символизируют любовь и преданность, олицетворяют силу и представлены в древних и современных преданиях, поэзии и художественной литературе. Хотя каждый бриллиант уникален, условий или факторов, определяющих качество бриллианта, не существовало до 1940-х годов, когда Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) разработал систему оценки цвета, чистоты и, наконец, огранки. Наряду с весом в каратах параметры «4C», включавшие в себя цвет, чистоту и огранку, стали частью профессионального языка алмазной индустрии, а через маркетинг De Beers перешли в язык как потребителей, так и ювелиров.

4С и стоимость

Каждый из параметров 4C важен для определения стоимости бриллианта. Цвет определяют по шкале от бесцветного (D) до светло-желтого, коричневого или серого (Z). Чистота определяется по шкале от Flawless («Безупречно»), что означает отсутствие дефектов внутри или на поверхности камня, до Included («Включения»), где самая низкая оценка – I3. С каждым более высоким классом цвета или чистоты бриллианта общая стоимость за карат увеличивается.

Огранка является кульминацией общего вида бриллианта: его огня и блеска, а также пропорций. Шкала огранки оценивается от Excellent («Отлично»), где блеск и пропорции бриллианта наилучшие из возможных, до Poor («Плохо»). Вес в каратах — это единица измерения физического веса бриллианта. В алмазной отрасли говорят о «магических размерах» в отношении определенного веса в каратах, когда общая цена за карат возрастает, особенно при добавлении в весе каждого полукарата и полного карата. Бриллиант весом 0,99 карата внешне не сильно отличается от бриллианта весом 1,00 карат, но разница в цене за карат существенно возрастает. В совокупности 4C представляют собой наиболее важные факторы, определяющие стоимость бриллианта.

Хотя алмаз является самым твердым минералом на земле, он все же может иногда биться при ударе в определенных направлениях или царапаться и стираться из-за нормального износа. Если бриллиант каким-либо образом поврежден и нуждается в повторной огранке или повторной полировке для удаления сколов, царапин или потертостей, камень можно отправить мастеру-огранщику. Мастер-огранщик оценит повреждение, затем повторно огранит или повторно отполирует бриллиант, чтобы удалить сколы, а затем повторно отполирует уже весь камень по мере необходимости, чтобы восстановить баланс его пропорций. Это важно для камня, так как вы хотите, чтобы бриллиант выглядел так же хорошо или даже лучше, чем до повреждения, и не имел каких-либо лишних углов или смещенных от центра граней.

Ситуация

Мы получили заявку по поводу повреждения центрального бриллианта в дизайнерской оправе высокого класса. Первоначально камень представлял собой сертифицированный GIA круглый бриллиант круглой огранки весом 2,73 карата, имеющий цвет F и чистоту VS2. Сколотый бриллиант изначально имел оценку «отлично» по огранке.

Работа с заявкой

Бриллиант был отправлен огранщику, работавшему у высококлассного дизайнера. Благодаря их оценке и проведенной в итоге повторной огранке и полировке отремонтированный бриллиант потерял 0,30 карата от своего общего веса. Это привело к тому, что окончательный вес после ремонта составил 2,43 карата, что опустило драгоценный камень ниже «магической» отметки в 2,50 карата. Однако мастерство огранщика привело к тому, что цвет бриллианта поднялся по шкале до Е, а чистота до VS1 — каждая из этих категорий на единицу выше исходного качества камня. Хотя это и не всегда целесообразно, высокое мастерство мастера-огранщика может привести к получению бриллианта более высокого качества. Обычно цветом или чистотой в некоторой степени жертвуют, чтобы получить больший вес в каратах. Когда мастер-огранщик отремонтировал бриллиант, удалились некоторые дефекты, что повысило качество как чистоты, так и цвета. Кроме того, мастер-огранщик смог сохранить оценку «отлично» за огранку.

Результат

Нас попросили определить уменьшение стоимости в силу потери веса в каратах от исходного бриллианта (2,73 карата) до отремонтированного бриллианта (2,43 карата). В то время как бриллиант потерял 0,30 карата, увеличение значений цвета и чистоты готового бриллианта оказало большее влияние на стоимость полученного камня. Исходя из рынка бриллиантов на момент нашей оценки, данный бриллиант увеличился в цене на 4 270 долларов. Хотя повреждение камня вызывает сожаление, повторная огранка поврежденного бриллианта стала лучшим из того, что могло с ним случиться с точки зрения его общей стоимости.

Анжелика Брелсфорд работает оценщиком ювелирных украшений и наручных часов в компании Enservio Select. Она имеет диплом об окончании Геммологического института Америки и увлечена расследованием потенциально мошеннических заявок.