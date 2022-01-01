Как купить долю в розовом бриллианте с рудника Аргайл за $200

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Инвестиции в бриллианты всегда были сложным делом. На бумаге они могут показаться привлекательным вариантом, особенно в такое время, когда рынки находятся в смятении, а криптовалюта в свободном падении. Но то, что отличает бриллианты от драгоценных металлов или биржевых товаров, — а это уникальность каждого драгоценного камня, — также является большой частью их проблемы. Какими бы редкими и драгоценными они ни были, бриллианты стоят ровно столько, сколько покупатель заплатит в день покупки. Просто взгляните на разницу между ценой продажи и эстимейтами дорогих бриллиантов на крупных аукционах. Они могут продаваться на миллионы долларов дороже, чем ожидалось, или на миллионы дешевле. Только в прошлом месяце безупречный бриллиант «Юнона» (Juno) весом 101,41 карата был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 12,96 млн долларов, что почти на 3 млн долларов превышает его максимальный эстимейт. На тех же торгах грушевидный бриллиант глубокого оранжево-коричневого цвета весом 111,59 карата был продан за 693 000 долларов. Эстимейт составлял от 1,5 до 2,5 млн долларов. Инвестиции в более дешевые камни не менее сложны по причинам, понятным любому специалисту в этом бизнесе.

Но может быть и другой путь. Или пути. Одним из вариантов является вариант компании Diamond Standard, появившийся в июле прошлого года как первое в мире предложение взаимозаменяемой бриллиантовой продукции. Автоматизированная система покупает природные ограненные бриллианты различных размеров, цветов и чистоты и упаковывает их в прозрачные пластиковые монеты одинаковой стоимости, которые можно покупать и продавать. Стартовая цена составила 5 000 долларов. Сегодня каждая монета стоит 6 330 долларов.

Катарская Amma Group, обслуживающая более состоятельных клиентов, специализируется на редких и чрезвычайно ценных бриллиантах разных цветов с минимальным порогом входа для покупателей в 1 млн долларов. Компания была основана в 2008 году ветеранами ювелирного дела Махьяром Махзани (Mahyar Makhzani) и Филипом Болдуином (Philip Baldwin). Они ищут 100 млн долларов в качестве инвестиций для своего пятого фонда Color Fund V, зарегистрированного на голландском карибском острове Кюрасао. Он предоставляет инвесторам прямое участие в «чистой игре» с реальными цветными бриллиантами, рубинами и сапфирами без корпоративных или операционных рисков.

Но для тех, кто не может позволить себе 1 млн долларов или 6 330 долларов, теперь есть способ инвестировать в бриллианты всего 200 долларов. Luxus, бизнес с долевым владением, запущенный в мае, максимально использует обновления законодательства США, позволяя компаниям предлагать бриллианты — а также недвижимость, предметы изобразительного искусства, спортивные памятные вещи и многое другое — в качестве первичного публичного размещения акций (Initial Public Offering, IPO). По общему признанию, большая часть инвестиций в бриллианты Luxus будет поступать от частных лиц и корпораций, но любой человек в возрасте старше 18 лет, у которого есть лишние 200 долларов, может купить крошечный кусочек драгоценного камня.

Первым предложением стал розовый бриллиант с рудника Аргайл (Argyle) за 400 000 долларов — бриллиант овальной огранки розового цвета с фиолетовыми оттенком чистоты VS2 весом 0,54 карата — на который были полностью подписаны 2 000 акций, проданных по 200 долларов каждая.

«Мы превращаем бриллианты, в частности розовый бриллиант с рудника Аргайл, в публично торгуемые ценные бумаги», — говорит эксперт хедж-фонда Дана Ауслендер (Dana Auslander), основавшая Luxus вместе с журналисткой по вопросам моды Гретхен Ганлок Фентон (Gretchen Gunlocke Fenton). «Люди пытались сделать это с бриллиантами самыми разными способами, и проблема взаимозаменяемости — это действительно большая проблема, — сказала Дана. — Я думаю, что в отличие от золота, если разделить бриллиант, у вас и в самом деле не получится сложить один плюс один и получить два».

Но изменения в так называемом Правиле A, которые освобождают некоторые публичные предложения от требований регистрации, открыли дверь для ее идеи о долевом владении — своего рода облегченном варианте IPO. Luxus не приобретает бриллианты напрямую. Их выводит на рынок спонсор — например, давно зарекомендовавшая себя компания по производству ювелирных изделий с бриллиантами Kwiat, с которой Luxus сотрудничает. «То, что произойдет с розовыми бриллиантами, является прогнозом, который мы не хотим делать, но что мы можем сказать, так это то, что мы верим в возможность роста, — говорит Грег Квят (Greg Kwiat), генеральный директор Kwiat. — И не только это. Позволяя в рамках распределительной сети Kwiat продавать бриллиант на более низких уровнях сбытовой цепочки, мы также получим часть этой розничной прибыли, поэтому ваши 200 долларов могут стать 300 или 350 долларами через год или два, когда актив будет в конечном итоге монетизирован». Конечная цель — включить в предложение белые бриллианты и часы из дорого сегмента в дополнение к цветным бриллиантам и предлагать все это инвесторам в размере до 200 единиц в год.

Прекрасных вам выходных.



