Руководитель Amplats Вильоэн: устойчивость цен на МПГ помогает компании опережать инфляцию

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Цены на металлы платиновой группы (МПГ) выдержали ряд недавних кризисов, что поможет Anglo American Platinum (Amplats) сохранить свою прибыль, заявила генеральный директор этой группы компаний Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen).

«В краткосрочной перспективе — да, — сказала Вильоэн в ответ на вопрос, смогли ли цены на МПГ опередить влияние инфляции на группу. — Просто посмотрите, что произошло с ценой (МПГ) за последнюю неделю. Она снизилась с недавних максимумов, но стабилизировалась. Как раз в тот момент, когда мы уже думали, что не в состоянии справиться с нехваткой (полупроводниковых) чипов, в Китае случился локдаун».

Цены на МПГ рухнули в конце прошлого года, когда производители автомобилей замедлили производство из-за нехватки полупроводников. В этом году Китай ввел карантин в соответствии со своей нулевой политикой в ​​отношении заболеваемости Covid-19.

«Сейчас есть опасения по поводу инфляции потребительского спроса, но цены выдержали все эти потрясения», — сказала Вильоэн. Она прокомментировала это во время встречи со СМИ в начале этого месяца.

При уровне 1 964 доллара США за унцию цена палладия снизилась всего на 10 долларов за унцию за последние 30 дней, хотя она значительно слабее, чем когда он торговался на уровне чуть более 3 000 долларов за унцию в марте — пятилетний максимум для этого металла.

Цены на родий также поднялись с 30-дневного минимума в 11 800 долларов за унцию в середине июня и торгуются на уровне около 12 600 долларов за унцию, хотя значительно ниже мартовских 20 000 долларов за унцию.

«Отныне мы хотим держать расходы под контролем. Некоторые из наших самых серьезных обсуждений касаются распределения капитала и того, где мы ищем капитал для сохранения бизнеса или роста. Мы должны быть очень дисциплинированными и гибкими», — сказала Вильоэн.

«Нашим базовым сценарием остается «сильнее и надолго», — говорится в недавнем докладе RBM Morgan Stanley, посвященном прогнозу цен на МПГ. — Эта точка зрения обусловлена ​​в первую очередь ограничениями со стороны предложения: прогнозируется, что предложение как переработанного, так и добытого сырья в 2022/2023 годах упадет при также сохраняющемся риске потенциальной переориентации поставок из России», — говорится в сообщении банка.

Банк добавил, что разрыв между ценой акций Amplats и корзиной доходов во второй половине прошлого года и в первом квартале 2022 года «теперь устранен». Снижение рейтинга акций компании выиграет от увеличения производства МПГ (из-за меньшего количества сезонных осадков в этом году) и скорейшего урегулирования переговоров о заработной плате с профсоюзами.

Amplats выплатила общие дивиденды в размере 80 млрд рандов за 2021 финансовый год — выплата, подслащенная специальными денежными дивидендами в размере 33 млрд рандов за второе полугодие.

Специальный денежный дивиденд состоит из базового дивиденда в размере 49 рандов на акцию в соответствии с 40-процентным коэффициентом выплаты прибыли фирмы, а также специального дивиденда в размере 76 рандов на акцию, в сумме равного 33 млрд рандов. Специальные дивиденды довели выплату до 100% общей прибыли за второе полугодие.

Вильоэн отказалась комментировать, закончилась ли эра специальных дивидендов, учитывая тот факт, что промышленная группа вступает в период высоких капитальных затрат, а также высокой инфляции со средними значениями в секторе от 10% до 15%.