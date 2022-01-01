Transnet разблокирует экспорт хромовой руды в объеме 800 тыс. тонн в год после подписания соглашения о железнодорожном сообщении с Мозамбиком

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Transnet, южноафриканская государственная грузовая и логистическая компания, объявила о крупном шаге в деле высвобождения железнодорожных мощностей, который позволит хромовой промышленности страны экспортировать дополнительно 800 000 тонн металла в год.

Это будет достигнуто после заключения соглашения с железнодорожным управлением Мозамбика Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), которое позволит поездам ходить без перебоев из Белфаста в южноафриканской провинции Мпумаланга в порт Мапуту.

В рамках новой модели составы из 50 вагонов с хромом и феррохромом будут перевозиться двумя тепловозами из Белфаста в Мапуту с использованием одной бригады машинистов. В текущей же модели транспортировки задействовано пять бригад и многочисленные замены локомотивов.

«Новая модель не требует замены локомотивов и, таким образом, сократит время в пути на 12 часов, повысив эффективность и сократив необходимость в бригадах машинистов», — сказали в Transnet.

В результате количество поездов будет увеличено с нынешних 15 до 21 в неделю, что эквивалентно увеличению объема более чем на 800 000 тонн хрома в год.

«Мы ожидаем, что это значительно сократит количество грузовиков с хромом и феррохромом на пути из Южной Африки в порт Мапуту в Мозамбике», — говорится в сообщении Transnet. Предполагается, что увеличение объема железнодорожных перевозок приведет к удалению из транспортировки примерно 200 грузовиков в неделю.

«Железнодорожный транспорт имеет решающее значение для экономического развития, и эта инициатива позволит обеим железным дорогам поддержать восстановление региона, соединив Африку с остальным миром», — сказал Сизакеле Мзимела (Sizakele Mzimela), генеральный директор Transnet Freight Rail (TFR), бизнес-подразделения Transnet.

Соглашение с CFM является примером столь необходимого устранения узких мест в сети TFR, которая столкнулась с огромными альтернативными издержками, особенно в экспорте угля, где цены на морские перевозки значительно выросли.

Компания Exxaro Resources недавно заявила, что общий объем экспорта угля в этом году может быть на 18% меньше запланированного. По ее словам, около 1,4 млн тонн идущего на экспорт энергетического угля оказались под угрозой с точки зрения ранее запланированного объема продаж в 7,6 млн тонн на 2022 финансовый год.

Exxaro Resources заявила, что за пять месяцев, закончившихся в мае, TFR отправила 24 млн тонн на угольный терминал Ричардс-Бей, что соответствует годовой норме в 54 млн тонн. В прошлом году экспорт угля составил около 60 млн тонн, что значительно ниже пропускной способности угольной линии в 80 млн тонн в год.

Согласно Exxaro Resources, на ее рудниках можно было наблюдать сбои в работе. «Производительность угольной шахты Грутегелукт (Grootegeluk) снизилась в среднем с пяти поездов в неделю в 2021 году до четырех поездов в неделю с начала года в 2000 году, — сообщила Exxaro Resources о своем флагманском руднике, расположенном в южноафриканской провинции Лимпопо. — Производительность обслуживающих экспорт железных дорог в Мпумаланга снизилась с 15 поездов в неделю в 2021 году до восьми поездов в неделю с начала 2022 года». Exxaro Resources добавила, что продолжает «взаимодействовать» с Transnet, чтобы смягчить проблемы с экспортным каналом.