Новости

Rapaport сообщает о снижении цен на бриллианты и винит в этом экономику

Несмотря на оптимизм, порожденный в отрасли выставками в Лас-Вегасе, цены на бриллианты пошли вниз «на фоне слабых перспектив мировой экономики и роста уровня товарных запасов», и в июне алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом 1...

Сегодня

В мае продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге в стоимостном выражении выросли на 7,1%

Ежемесячное обследование розничных продаж Департамента переписи населения и статистики Специального административного района Гонконг показало, что общий объем розничных продаж в мае 2022 года, предварительно оцененный в 29,1 млрд долларов США, снизился...

Сегодня

Совет РСПП по нефинансовой отчётности начал работу в новом формате

30 июня 2022 года на площадке РСПП состоялось первое заседание Совета РСПП по нефинансовой отчётности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития под председательством Андрея Бугрова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РСПП. В заседании...

Вчера

Blue Rock Diamonds добилась лучших результатов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на проблемы

Компания Blue Rock Diamonds объявила о своих аудированных результатах за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, заявив, что они значительно лучше, чем в 2020 году, несмотря на встречавшиеся серьезные проблемы, включая остановки работы из-за...

Вчера

De Beers намерена удвоить число магазинов в Индии

Директор De Beers India Сачин Джайн (Sachin Jain) сообщил агентству PTI, что компания намерена довести число своих магазинов в Индии до 30. В настоящее время у компании 14 магазинов. По его словам, это решение компания приняла на фоне сильного...

Вчера

Дюкарев: Подходы "Норникеля" в области взаимодействия с коренными народами - передовые в стране

Сегодня
Экспертиза

Руководитель региональных программ "Норникеля" Василий Захаров провел встречу с финалистами Всероссийской конкурсной образовательной программы «КМН России. Школа общественной дипломатии». Он обсудил с участниками активную экономическую деятельность горно-металлургической компании в местах традиционного расселения КМНС и рассказал об успешном завершении уникальной процедуры СПОС на Таймыре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Заключительный этап конкурса включал в себя курс лекций и мастер-классов, а также знакомство с работой профильных государственных органов: Министерства иностранных дел, Совета Федерации, Федерального агентства по делам национальностей.

«Почему мы сегодня пригласили компанию «Норникель»? Потому что их подходы в области взаимодействия с коренными – передовые в стране, – привело издание слова председателя Совета представителей КМН Красноярского края Григория Дюкарева.  - Если широко обсуждать и распространять эти подходы, то мы можем что-то применять на других территориях, а может быть, даже международные финансовые институты в своих политиках начнут учитывать опыт «Норникеля».

Руководитель региональных программ компании «Норникель» Василий Захаров также рассказал о «повышение потенциала коренных народов». По его словам, обучение и развитие в области КМН поможет «многим слушателям стать лидерами среди своих народов и аккумулировать, выражать их точку зрения и помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур».

Ранее Григорий Дюкарев, председатель ассоциации КМНС Таймыра, подтвердил, что работа по взаимодействию с коренными народами «Норникелем» ведется оперативная, своевременная. В том числе в части совместной деятельностью с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.

Компания выступает генеральным спонсором конкурса. Встреча прошла на площадке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока РФ.

Версия для печати