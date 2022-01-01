Дюкарев: Подходы "Норникеля" в области взаимодействия с коренными народами - передовые в стране

Руководитель региональных программ "Норникеля" Василий Захаров провел встречу с финалистами Всероссийской конкурсной образовательной программы «КМН России. Школа общественной дипломатии». Он обсудил с участниками активную экономическую деятельность горно-металлургической компании в местах традиционного расселения КМНС и рассказал об успешном завершении уникальной процедуры СПОС на Таймыре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Заключительный этап конкурса включал в себя курс лекций и мастер-классов, а также знакомство с работой профильных государственных органов: Министерства иностранных дел, Совета Федерации, Федерального агентства по делам национальностей.

«Почему мы сегодня пригласили компанию «Норникель»? Потому что их подходы в области взаимодействия с коренными – передовые в стране, – привело издание слова председателя Совета представителей КМН Красноярского края Григория Дюкарева. - Если широко обсуждать и распространять эти подходы, то мы можем что-то применять на других территориях, а может быть, даже международные финансовые институты в своих политиках начнут учитывать опыт «Норникеля».

Руководитель региональных программ компании «Норникель» Василий Захаров также рассказал о «повышение потенциала коренных народов». По его словам, обучение и развитие в области КМН поможет «многим слушателям стать лидерами среди своих народов и аккумулировать, выражать их точку зрения и помогать людям принимать решения в рамках установленных процедур».

Ранее Григорий Дюкарев, председатель ассоциации КМНС Таймыра, подтвердил, что работа по взаимодействию с коренными народами «Норникелем» ведется оперативная, своевременная. В том числе в части совместной деятельностью с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.

Компания выступает генеральным спонсором конкурса. Встреча прошла на площадке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока РФ.