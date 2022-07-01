США и G-7 наложили запрет на российское золото — с оговорками

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Президент Джозеф Р. Байден вместе с другими членами Большой семерки (G-7) объявил о коллективном запрете на импорт российского золота на 48-м ежегодном саммите G-7 в замке Эльмау в Германии. Россия обычно считается вторым по величине производителем золота в мире.

В G-7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

28 июня Казначейство США запретило импорт золота российского происхождения в Соединенные Штаты «с немедленным вступлением запрета в силу», если на это золото не получена лицензия или иное разрешение Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Указ специально исключает российское золото, которое было куплено до 28 июня.

Как и в случае с бриллиантами, золото, «существенно переработанное» в другой стране, в настоящее время не подпадает под действие запрета на экспорт.

Сара Юд (Sara Yood), заместитель главного юрисконсульта Комитета по надзору в ювелирной отрасли США (Jewelers Vigilance Committee, JVC), говорит, что новый запрет в основном направлен на импорт необработанного золота известного российского происхождения, а также на прямые сделки с российскими компаниями, работающими с золотом.

Учитывая, что золото, как известно, трудно отследить, неясно, применяется ли это правило к неочищенному золоту, происхождение которого неизвестно, или же если оно поступило из России без ведома импортера.

«[Государственные органы] ничего не говорили по этому поводу», — сказала Юд.

Тем не менее, заявление OFAC предупреждает, что «американцы должны проявлять бдительность в отношении попыток обойти правила OFAC посредством транзакций, связанных с золотом».

Юд предлагает отрасли два совета по соблюдению нового правила.

– Ювелиры и производители должны убедить зарубежных поставщиков взять на себя обязательство не продавать российское золото или изделия, о которых известно, что они содержат российское золото.

– Предприниматели должны ознакомиться со списком надежных поставщиков Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) для получения списка проверенных поставщиков драгоценных металлов, которые придерживаются программы ответственного поиска поставщиков LBMA.

Юд добавляет, что запрет будет легче обеспечить теперь, когда к нему присоединились все члены G-7.

«Учитывая количество золота, которое проходит через Италию, это определенно поможет», — говорит она, добавляя, что многие в отрасли поддерживают это правило. — У России огромные запасы золота и алмазов. Было много опасений, что она начнет продавать свое золото для финансирования своих военных действий».

В своем твите президент Байден назвал российское золото «крупным экспортным товаром, который приносит России десятки миллиардов долларов».



