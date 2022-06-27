Экономика лабораторных бриллиантов

Цены на искусственные бриллианты начинают стабилизироваться после периода резкого падения. Какие рыночные силы стоят за этим изменением? И куда они поведут с этого момента?

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - На первый взгляд, цены на выращенные в лаборатории брилианты резко упали за последние годы. Согласно последнему ежегодному отчету Bain & Company об алмазном секторе, в 2021 году средняя розничная цена синтетического бриллианта составляла всего 30% от эквивалента природного камня по сравнению с 35% в 2020 году. По оценкам этой консалтинговой фирмы, на оптовом уровне цены упали на 14% по отношению к их натуральным аналогам по сравнению с 20% в 2020 году.

Ювелир Зулу Геврия (Zulu Ghevriya) подтверждает, что сегодняшние цены ниже, чем два года назад. Соучредитель нью-йоркского бренда Smiling Rocks, который специализируется на ювелирных изделиях с синтетическими бриллиантами, говорит, что покупает выращенные в лаборатории бриллианты со скидкой от 85% до 90% по сравнению с прайс-листом Rapaport на природные бриллианты.

Но в то время, как некоторые категории выращенных в лаборатории камней резко упали в цене, другие более стабильны или даже растут. Те, у кого тенденция к снижению, наблюдают, как спад выравнивается, а цены, которые платят потребители, в целом остаются на прежнем уровне.

«Индустрия выращенных в лаборатории бриллиантов работает в своем темпе, — говорит Геврия. — Я думаю, что [по мере] того, как отрасль [становится более] зрелой, цены [стабилизируются] в каждом секторе, от малого до крупного».

В целом рынок делится на дорогие и недорогие товары. И эти два разных рынка имеют очень разные структуры продаж, которые влияют на то, как работает их ценообразование.

Верхний слой

Товары высокого качества поступают от более технологически продвинутых производителей по всему миру. Цены в этом секторе относительно стабильны, поскольку производство не росло такими темпами, как многие ожидали, говорит Марти Гурвиц (Marty Hurwitz), генеральный директор консалтинговой компании MVI Marketing и член совета директоров WD Lab Grown Diamonds.

Пандемия Covid-19 частично ответственна за отставание, поскольку она вызвала нехватку необходимых компонентов для выращивания необработанного сырья, объясняет Гурвиц. Но главным фактором была нехватка ученых с достаточными знаниями и опытом в этой области, говорит он. «На самом деле очень сложно правильно выращивать эти вещи. Это не гонка за капиталом; это гонка за тем, чтобы найти того, кто может заполучить опытных ученых в свою команду».

Розничные силы также в игре. Сети магазинов ищут стабильные поставки, чтобы удовлетворить потребительский спрос, а производители ювелирных изделий хотят предложить своим розничным клиентам контракты на повторные поставки. По словам Гурвица, для достижения этого оба типа предприятий подписывают долгосрочные контракты с более компетентными производителями бриллиантов и платят надбавки за получение качественных товаров. Это, в свою очередь, толкает цены дальше вниз по конвейеру.

При нынешнем потенциале роста, по словам Гурвица, сектор синтетических материалов «не сможет удовлетворить потребительский и розничный спрос на продукты… в масштабируемых количествах» к концу 2022 года, особенно в отношении крупных и качественных камней.

Как низко могут упасть цены?

На индийском спотовом рынке, где продажи осуществляются в зависимости от спроса, а не по повторяющимся контрактам, поставщики продают большие объемы недорогих камней, полученных методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD) со скидками до 97% от прайс-листа Rapaport, говорят трейдеры.

Индийскому рынку нужен денежный поток, объясняет Гурвиц. Многие производители CVD-бриллиантов хотят удовлетворить инвесторов, вложивших деньги в этот сегмент. Тем не менее игроки перерабатывающего сегмента, которые покупают эти товары — многие из них являются традиционными индийскими дилерами с многолетним опытом работы с природными бриллиантами — предлагают агрессивно низкие цены, чтобы сохранить доход.

«Эти оптовики каждый день рассылают списки этой продукции по всему миру со значительными скидками, — говорит Гурвиц. — Сейчас они пытаются генерировать денежный поток как для себя, так и для производителей сырья. Рано или поздно инвесторы этих производителей будут разочарованы такими ценами. И я понимаю, что некоторые из них уже разочарованы, потому что на самом деле они не получают той отдачи от инвестиций, которую они могли бы получить от своего продукта».

Но цены замирают по мере того, как производители приближаются к уровню себестоимости; если они еще больше снизят ставки, они будут продавать в убыток, сказал один производитель CVD-камней на условиях анонимности. «Тенденция в значительной степени шла к снижению цен с… 2016 года. Но мы заметили, что уровень снижения начинает стабилизироваться».

Мания по поводу мелких камней

Конечно, сравнение цен на камни, выращенные в лаборатории, со списком Рапапорта — и, следовательно, с ценами на рынок природных камней — может ввести в заблуждение. Факторы, влияющие на спрос и предложение, различны для каждой категории. Добытые из недр земли бриллианты становятся все реже по мере увеличения размера в каратах, в то время как сектор синтетических бриллиантов имеет свои особенности, которые приводят к менее линейной картине.

Например, цены на созданные в лаборатории камни малых размеров резко выросли за последние четыре месяца, потому что розничным торговцам нужно много маленьких камней, чтобы дополнять ими центральные камни. Люди, которые покупают синтетику, часто не хотят, чтобы в составе украшений были натуральные камни, объясняет Бен Хэкман (Ben Hakman), консультант по синтетике нью-йоркской компании Diamond DNA Solutions. Это не обязательно плохо для традиционной отрасли, поскольку такие люди раньше не были крупными покупателями ювелирных изделий, подчеркивает он и говорит: «Появился новый потребитель, и когда он покупает выращенный в лаборатории продукт, он хочет, чтобы все было выращено в лаборатории».

Спрос на полуготовые изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами — обручальные кольца без центрального камня — «вырос до небес, потому что есть потребители, которым действительно нужно, чтобы все камни в украшении были выращенными в лаборатории», — продолжает Хакман, который также является управляющим директором синтетического бренда Fire Diamonds.

Наряду с этой тенденцией спроса наблюдается нехватка подходящего алмазного сырья. Большинство искусственных мелких камней производятся методом высокого давления при высокой температуре (High Pressure-High Temperature, HPHT), поскольку особенности процесса CVD затрудняют создание небольших камней в промышленных масштабах.

Но есть проблема: большинство HPHT-камней поступает из Китая. По словам анонимного производителя, с тех пор, как начался российско-украинский конфликт, люксовые бренды стали более чувствительными к геополитическим соображениям и вводят не подлежащие обсуждению требования к поставщикам.

«Основные покупатели HPHT-камней теперь понимают, что покупка в Китае может оказаться невыгодной в определенный момент времени, — говорит он. — Многие [люксовые бренды] не хотят покупать [товары], выращенные [в] Китае или России. Они не хотят прикасаться к этому».

Эта ситуация показывает, как особенности цепочки поставок могут повлиять на ценообразование.

«Некоторые игроки, работающие с CVD-камнями, могут производить небольшое количество мелких камней, — говорит Хакман. — Мы производим их немного. Я думаю, что мы могли бы в конечном итоге продавать мелкие [синтетические] алмазы, [которые] дороже, чем их добытые из недр земли аналоги».

Суждения об оценке

В категории камней весом 1 карат наблюдается противоположная тенденция. Стало легче их выращивать, делая поставки более доступными. В то же время спрос стагнирует, потому что потребители понимают, что они могут получить еще более крупный камень по гораздо меньшей цене, чем эквивалентный природный камень, объясняет Леон Перес, генеральный директор компании Green Rocks, занимающейся производством CVD-алмазов во Флориде.

«Если [потребители] пойдут в направлении выращенных в лаборатории бриллиантов, они захотят чувствовать, что получили бо́льшую ценность, а сегодня это означает получение более крупного бриллианта, о котором они всегда мечтали, — отмечает он. — В результате цены на камни весом 1 карат падали более быстрыми темпами, чем на товары весом 2 карата».

Имеют значение и другие факторы. Камни с прозрачным и устойчивым происхождением требуют премий, отмечает Гурвиц из MVI. То же самое и с теми, у которых нет признаков обработки в целях улучшения цвета — категория камней, которые некоторые в торговле называют «выращенными как есть» (as grown). По его словам, их трудно производить правильно.

Сопутствующей проблемой является дополнительная цена на товары, имеющие отчет о классификации от Геммологического института Америки (GIA), отчасти потому, что лаборатория предоставляет информацию о том, имела ли место обработка после выращивания, отмечает Перес.

Кто выигрывает?

Даже на выращенный в лаборатории ассортимент с падающими ценами потребители не получают скидок. По словам Гурвица, ритейлеры продолжали продавать по тем же ценам, что позволило им увеличить размер прибыли.

По словам Геврии из Smiling Rocks, маржа розничной торговли от лабораторных камней составляет около 70% по сравнению с 35–50% для натуральных камней.

Конечно, не все ритейлеры одинаковы в этом отношении. Крупные компании устанавливают более высокие цены, в то время как независимые компании, как правило, продают свои товары дешевле и получают более скромную маржу, сообщает Гурвиц.

«Крупные игроки, такие как Signet [Jewelers] и интернет-магазины, продают, и продают дорого, — соглашается Хэкман. — Цены у них не изменились. Что изменилось, так это размер прибыли. Он просто растет, растет и растет, потому что они могут получать товары дешевле».

Фактор настоящего

Почему потребители покупают выращенные в лаборатории бриллианты, а не добытые из недр земли? Иногда они думают, что они более устойчивы, хотя неясно, так ли это. Иногда это происходит потому, что такие бриллианты легче отследить, хотя промышленность природных камней оспаривает и это. Но основной движущей силой является экономика: вы можете купить больший камень за меньшие деньги.

Два недавних примера подтверждают это. Во-первых, это откровение генерального директора Helzberg Diamonds Берил Рафф (Beryl Raff) на Дубайской алмазной конференции в феврале: американский ритейлер продал в 2021 году выращенных в лаборатории бриллиантов весом 2 карата в 50 раз больше, чем натуральных бриллиантов того же размера, сообщила она аудитории.

У Марти Гурвица из MVI Marketing есть еще один пример: компании, которые изготавливают оправы для обручальных колец, в среднем производят более крупные изделия, чем раньше.

«Они увидели резкий переход от традиционной стандартной головки в 1 карат к стандартной головке в 1,25 карата, — говорит он. — Они считают, и я думаю, что это правильно, что это полностью обусловлено выращенными в лаборатории бриллиантами».

Это указывает на потенциально тревожную тенденцию в потребительском спросе: покупатели готовы потратиться на более крупный продукт сейчас, несмотря на вероятность того, что со временем он потеряет свою ценность по мере совершенствования технологий и увеличения производства лабораторных камней.

Снижение стоимости вряд ли можно назвать новостью. Вот почему розничные торговцы, такие как Brilliant Earth и многие бренды Signet Jewelers, явно исключают выращенные в лаборатории камни из своих гарантий по программе trade-in. Но это может не иметь значения для покупающей драгоценности публики.

«Когда потребители выбирают выращенные в лаборатории бриллианты, они не обязательно думают об их будущей стоимости, — признает Леон Перес (Leon Peres) из Green Rocks. — Они хотят тратить меньше сейчас, тем более что инфляция растет стремительно».

Он считает, что в качестве фактора покупки «сохранение ценности не рассматривается».

Розничные продавцы информируют клиентов о том, что выращенные в лаборатории изделия могут не сохранить своей ценности, говорит Бен Хакман из Diamond DNA Solutions. «Но вы знаете, потребителям все равно. Они заботятся о настоящем».