Китай поддержал Россию в противодействии заявке на пересмотр определения алмазов из зон конфликтов

(mining.com/reuters) - Китай присоединился к России в противодействии попытке изменить формулировку понятия «конфликтные алмазы» с тем, чтобы включить в него алмазы, продаваемые отдельными государствами, на фоне раскола между западными и пророссийскими странами, ставящего под угрозу процесс сертификации алмазного сырья в качестве бесконфликтного.

Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Европейский союз, Соединенные Штаты и группы гражданского общества настаивали на том, чтобы включить вопрос о России в повестку дня встречи Кимберлийского процесса (КП) в Ботсване на этой неделе и расширить определение КП, в соответствии с которым «конфликтными алмазами» являются только драгоценные камни, используемые для финансирования повстанческих движений.

Россия, крупнейший в мире производитель алмазов, заявила, что ситуация на Украине не имеет «никакого значения» для Кимберлийского процесса.

Китай согласен с тем, что проблема Украины выходит за рамки КП, заявил представитель страны на встрече, согласно трем источникам. Китай вместе с Беларусью, Центральноафриканской Республикой, Кыргызстаном и Мали поддерживает позицию России в этом органе, который, похоже, вряд ли придет к какому-либо соглашению.

«Понятно, что это действительно создает экзистенциальный кризис для Кимберлийского процесса, — сказал Ганс Меркет (Hans Merket), исследователь бельгийской неправительственной организации International Peace Information Service (IPIS), являющейся членом группы гражданского общества. — Стало невозможным даже обсуждать проблемы и недостатки КП, не говоря уже о возможности прийти к соглашению о том, как их можно решить».

Представители Китая в КП не ответили на запрос о комментариях по электронной почте.

Сертификационная схема КП, предназначенная для искоренения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», была создана в 2003 году после опустошительных гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии, которые в значительной степени финансировались за счет незаконной торговли алмазами.

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса и некоторые государства-члены годами пытались расширить это определение, но это трудно сделать, поскольку КП принимает решения на основе консенсуса.

Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage) из Ботсваны, нынешний председатель КП, сказал, что теперь все больше участников считают, что реформа необходима.