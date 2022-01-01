Новости

Нулевой НДС превратит бриллианты в еще один инвестиционный инструмент внутри России

Согласно сообщениям СМИ с Чебоксарского экономического форума, принимающий в нем участие заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство Российской Федерации одобрило введение нулевой ставки НДС на покупку алмазов и бриллиантов...

Сегодня

Российское золото поступило в Швейцарию

В мае Швейцария импортировала груз золота из России – впервые с начала российской специальной военной операции на Украине, о чем свидетельствуют данные швейцарской таможни, сообщает информационное агентство Reuters.

Сегодня

Президент Всемирного алмазного совета призывает Кимберлийский процесс двигаться вперед во избежание риска появления двухуровневого рынка с плачевными последствиями

Подчеркнув доказанную способность природных ресурсов алмазов служить движущей силой развития устойчивой экономики и общества, президент Всемирного алмазного совета Эдвард Ашер предупредил, что этот потенциал будет находиться под угрозой, если Кимберлийский...

Вчера

Гохран может получить право экспорта драгкамней и драгметаллов

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Вчера

В пятом торговом цикле De Beers увеличила продажи алмазного сырья на 7,6%

Корпорация Anglo American сообщила, что в рамках пятого торгового цикла 2022 года продажи алмазного сырья компанией De Beers (глобальные продажи сайтхолдерам и аукционы) достигли 650 млн долларов США, что на 7,6% выше по сравнению с 604 млн...

Вчера

Китай поддержал Россию в противодействии заявке на пересмотр определения алмазов из зон конфликтов

Сегодня
Экспертиза

(mining.com/reuters) - Китай присоединился к России в противодействии попытке изменить формулировку понятия «конфликтные алмазы» с тем, чтобы включить в него алмазы, продаваемые отдельными государствами, на фоне раскола между западными и пророссийскими странами, ставящего под угрозу процесс сертификации алмазного сырья в качестве бесконфликтного.

Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Европейский союз, Соединенные Штаты и группы гражданского общества настаивали на том, чтобы включить вопрос о России в повестку дня встречи Кимберлийского процесса (КП) в Ботсване на этой неделе и расширить определение КП, в соответствии с которым «конфликтными алмазами» являются только драгоценные камни, используемые для финансирования повстанческих движений.

Россия, крупнейший в мире производитель алмазов, заявила, что ситуация на Украине не имеет «никакого значения» для Кимберлийского процесса.

Китай согласен с тем, что проблема Украины выходит за рамки КП, заявил представитель страны на встрече, согласно трем источникам. Китай вместе с Беларусью, Центральноафриканской Республикой, Кыргызстаном и Мали поддерживает позицию России в этом органе, который, похоже, вряд ли придет к какому-либо соглашению.

«Понятно, что это действительно создает экзистенциальный кризис для Кимберлийского процесса, — сказал Ганс Меркет (Hans Merket), исследователь бельгийской неправительственной организации International Peace Information Service (IPIS), являющейся членом группы гражданского общества. — Стало невозможным даже обсуждать проблемы и недостатки КП, не говоря уже о возможности прийти к соглашению о том, как их можно решить».

Представители Китая в КП не ответили на запрос о комментариях по электронной почте.

Сертификационная схема КП, предназначенная для искоренения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», была создана в 2003 году после опустошительных гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии, которые в значительной степени финансировались за счет незаконной торговли алмазами.

Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса и некоторые государства-члены годами пытались расширить это определение, но это трудно сделать, поскольку КП принимает решения на основе консенсуса.

Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage) из Ботсваны, нынешний председатель КП, сказал, что теперь все больше участников считают, что реформа необходима.

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