Новые реалии: состояние алмазной отрасли

Автор: Мартин Рапапорт (Martin Rapaport)

(diamonds.net) - Алмазная отрасль претерпевает фундаментальные изменения по мере того, как политические, экономические и социальные силы разрывают цепочку поставок, снижают спрос и меняют отношение потребителей. Мы движемся к идеальному шторму с новыми реалиями, вызовами и возможностями.

Большая часть изменений является внешними, вне нашего контроля, внезапными и шокирующими. Другие изменения выстраивались давно и сейчас активизируются из-за российской военной операции и санкций.

Столько всего происходит сразу, что трудно переварить последствия. Ситуация сбивает с толку и создает большую неопределенность в отношении будущего. Что случится? Что делать?

Анализ

На алмазную отрасль воздействуют три основные силы.

1. Российская военная операция

2. Экономические преобразования

3. Социальная ответственность

Полезно рассмотреть три перспективы: политическую, экономическую и социальную.

Мы также должны учитывать, как взаимодействуют силы, чтобы усилить их влияние. Например, российская военная операция значительно увеличивает инфляцию, равно как этому же способствуют нарушения цепочки поставок из-за коронавируса и избыточная денежная масса в США.

Российская военная операция

Российская военная операция на Украине меняет правила игры в глобальном масштабе. Мы являемся свидетелями начала мировой экономической войны, в которой США и ЕС (Запад) противостоят России и, возможно, Китаю (Восток). Санкции вынуждают страны и компании прекращать экономическую деятельность друг с другом. Международные банки отказываются от операций с Россией, опасаясь, что они могут быть подвергнуты санкциям и исключены из глобальной финансовой системы, деноминированной в долларах. Деньги превращаются в оружие.

Эпоха свободной торговли между Востоком и Западом подходит к концу. Глобализация разделяется по мере того, как интересы национальной безопасности определяют экономических друзей и врагов. Получение лучших продуктов по лучшим ценам больше не является главным правилом бизнеса. С кем вы ведете бизнес, важнее. Соблюдение правил доминирует в принятии решений. Политика важнее цен.

Санкции окажут сильное влияние на торговлю алмазами. В 2021 году российская АЛРОСА произвела 32,4 млн каратов алмазов на сумму 2,898 млрд долларов. Это 25,5% мирового объема производства в каратах и 23,97% всего мирового производства алмазов по стоимости. Индия, производящая около 93% бриллиантов в мире, пытается сохранять нейтральную позицию в отношении санкций. Но пока международные банки не желают проводить платежи в адрес АЛРОСА, а судоходные и страховые компании не желают вывозить алмазы из России куда бы то ни было. На данный момент нет возможности оплатить или перевезти российские алмазы.

Мощный краткосрочный эффект санкций смягчается обширными запасами бриллиантов, сезоном отпусков в Индии и замедлением спроса на бриллианты в Китае из-за Covid. Индийские производители также переключают производство на синтетические искусственные бриллианты. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, вероятно, будут найдены решения по оплате и доставке, что позволит российским товарам вернуться на алмазные рынки.

Юридическая лазейка в правилах ограничивает санкции США в отношении алмазов «российского происхождения», которые представляют собой необработанные алмазы, добытые в России, или бриллианты, произведенные в России. Если алмазы огранены за пределами России из российского сырья, они считаются «существенно преобразованными» и, следовательно, больше не имеют «российского происхождения» и не подлежат санкциям. Например: если индийский производитель покупает российские алмазы, находящиеся под санкциями США, и гранит их в Индии, такие бриллианты не подпадают под действие каких-либо санкций и могут быть легально ввезены в США без каких-либо ограничений. Мы называем эти бриллианты, ограненные за пределами России, бриллиантами «из российского источника».

Еще одним важным фактором является роль Китая и развитие альтернативных недолларовых платежных систем. Китай может закупать российские алмазы, которые затем будут граниться в Китае или Индии. Мы ожидаем, что российские бриллианты попадут на рынок и будут продаваться покупателям из Китая и других нейтральных стран, не применяющих санкции против России. Юридически санкции США против АЛРОСА неэффективны из-за ограничения, именуемого «российское происхождение».

Основным эффектом антироссийских санкций будет разделение рынков: отдельные рынки для российских бриллиантов и нероссийских бриллиантов. Проблема дефицита будет зависеть от уровня спроса США/Запада на бриллианты «российского происхождения», ограненные за пределами России. Если покупателям будет все равно, и российские бриллианты станут доступны через Китай или иным образом, тогда нехватка не будет проблемой.

С другой стороны, если ювелирные бренды и другие социально чувствительные покупатели потребуют «этичных бриллиантов», — что исключает бриллианты из российских источников, где бы они ни гранились, — тогда будет дефицит и более высокие цены на документально подтвержденные «этические бриллианты» из известных законных источников за пределами России. Эти бриллианты могут быть в дефиците и иметь более высокую цену.

Этический вызов

Тот факт, что США не закрыли лазейку в отношении «российского происхождения», создает этические проблемы для алмазной промышленности США. Потребители в ужасе от снимков, поступающих из Украины. Они читают о санкциях в отношении российской государственной компании АЛРОСА и не хотят покупать российские алмазы. Тем не менее продажа бриллиантов «из российского источника», ограненных за пределами России, является совершенно законной, даже несмотря на то, что деньги от этих бриллиантов идут российскому правительству.

Итак, возникает юридический и этический вопрос. Следует ли торговцам продавать бриллианты «российского происхождения» или им следует занять этическую позицию и отказаться от торговли бриллиантами «российского происхождения», даже если это законно? Насколько этичной должна быть наша алмазная промышленность? Должны ли мы делать больше, чем требуется по закону?

Этические вопросы становятся более интересными, когда мы рассматриваем денежный фактор. Легальные бриллианты «российского происхождения» будут конкурировать с более дорогими «этическими бриллиантами», которые требуют мониторинга цепочки поставок. Поскольку мы не можем заставить всех соблюдать этику, мы увидим отдельные рынки и конкуренцию между законными и этическими бриллиантами.

Хороший способ подумать об этом состоит в том, что этические бриллианты — это предложение с добавленной стоимостью. Мы можем создавать ценность, создавая поставки этичных бриллиантов на основе честных стандартов, и получать эту ценность, продавая их как более качественные бриллианты по более высоким ценам. Ценность бриллианта не ограничивается его 4С. Бриллиант стоит больше, если он имеет прозрачную и этичную цепочку поставок. Задача торговли бриллиантами состоит в том, чтобы повысить стоимость бриллиантов, а не просто найти способы их продажи по более низким ценам.

Урок для торговли бриллиантами в связи с российской военной операцией заключается в том, что нам необходимо дифференцировать наши бриллианты и повышать ценность этических бриллиантов с помощью маркетинга.

Экономическая трансформация

Недавние изменения в экономике США и мировой экономике не являются краткосрочными колебаниями. Они являются фундаментальными, структурными и преобразующими. Мощное инфляционное давление нарастало более десяти лет из-за искусственно заниженных процентных ставок, к чему затем добавились более 5 триллионов долларов в виде стимулирующих выплат, за которыми последовали дефицит в цепочке поставок из-за Covid и военная операция России. Высокий спрос на ювелирные изделия, который мы наблюдаем после Covid, стал результатом агрессивной денежно-кредитной политики правительства, чрезмерно стимулировавшей экономику. Много легких денег обеспечили большой спрос на ювелирные изделия.

Сейчас ситуация обратная. С деньгами туго. Мы выходим из периода высокого спроса, вызванного избыточной ликвидностью. Недавний всплеск инфляции до 8,26% в апреле — это верхушка айсберга. Это вызовет серию реакций, которые снизят располагаемый доход и снизят общий спрос на бриллианты.

Более высокие цены на предметы первой необходимости, такие как топливо и продукты питания, очевидно, оставляют меньше денег на предметы роскоши. По мере роста цен растет и заработная плата, что приводит к еще большему росту цен. Это порочный круг. Инфляция должна быть остановлена. Чтобы остановить инфляцию, нужно поднять процентные ставки. Деньги тогда становится достать труднее. Подумайте о том, как высокие процентные ставки влияют на платежи по ипотечным кредитам. Таким образом, располагаемый доход большинства американцев снижается.

Но это не все. Более высокие процентные ставки увеличивают ставки по ипотечным кредитам, что затрудняет покупку недвижимости, поэтому цены на недвижимость снизятся. Цены на фондовом рынке, основанные на высоком уровне потребительских покупок, также снизятся. Для многих потребителей сокращение благосостояния сделает покупки предметов роскоши менее желательными.

Экономика постоянного роста сменяется более консервативной, реалистичной экономикой, основанной на стоимости. Это, безусловно, относится к фондовому рынку, но и к тому, как люди думают о риске, своей работе и своей финансовой безопасности. Это немного похоже на то, что произошло после цикла бума и спада Интернет в 2000 году. Экономика и люди в ней стали более консервативными и осторожными с деньгами. Произойдут кардинальные изменения в том, как люди будут думать о роскоши. Они будут относиться к своей покупке более серьезно. Многие сосредоточиваются на том, чтобы покупать меньше продуктов, но лучшего качества, уделяя особое внимание качеству, а не количеству.

Так что же делать ювелиру? Будьте более осмысленными. Признайте эмоциональную ценность того, что вы продаете. Создайте эмоциональную ценность. Важно не то, что вы продаете; важны символическая ценность и идея, стоящая за физическим продуктом.

Общество меняется, и потребность в значимых отношениях возрастает. Изоляция, созданная Covid, за которой последовали экономические потрясения, сплотит людей. Миллениалы становятся старше и взрослеют до такой степени, что склонны создавать семьи и заводить детей. Задача ювелиров состоит в том, чтобы встроить ювелирные изделия в эти отношения.

Стоит отметить, что многие богатые люди получат больший доход по мере роста процентных ставок. Пенсионеры получат более высокие процентные ставки по своим сбережениям. Это важно, учитывая количество бэби-бумеров, достигших пенсионного возраста. Мы также должны учитывать, что миллениалы должны унаследовать около 30 триллионов долларов от бэби-бумеров в течение следующих нескольких десятилетий. Они станут более зрелыми, и у них будет гораздо больше денег на покупку украшений.

Влияние экономических изменений на спрос на бриллианты будет значительным. Это повлияет на цены и рентабельность. Задача отрасли состоит в том, чтобы адаптироваться к новой среде и сосредоточиться на маркетинге эмоциональных преимуществ покупки и дарения бриллиантов. Это включает в себя добавление стоимости за счет создания и маркетинга этических бриллиантов. Важно сосредоточиться на продаже идеи, лежащей в основе бриллианта, а не только на продаже физического продукта.

Социальная ответственность

Когда-то вы могли просто купить и продать бриллиант. Теперь уже нет. Теперь наши клиенты хотят, чтобы мы обеспечили этическую прозрачность. Что нам делать?

К сожалению, наша отрасль полагается на торговые организации, которые не в состоянии установить честные и обязательные этические стандарты. Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) ссылаются на руководящие принципы Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), который, в свою очередь, ссылается на руководящие принципы высокого уровня Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН, а те не являются обязательными стандартами. Кроме того, все эти организации поддерживают Кимберлийский процесс (КП), который сертифицирует кровавые алмазы. Организации публикуют сложные руководящие принципы, которые в значительной степени непонятны представителям отрасли. Я призываю вас прочитать всю их тарабарщину и ответить на следующие вопросы:

Могут ли члены WFDB, IDMA, RJC или WDC покупать алмазы с месторождения Маранге (Marange)? Могут ли они покупать алмазы из «российского источника», ограненные за пределами России из сырья АЛРОСА? Что произойдет, если они это сделают?

Лидеры этих организаций, в основном одна и та же группа из нескольких приятных людей, стараются хорошо защищать отрасль. Но пришло время признать тот факт, что они и их отраслевые организации не в состоянии установить честные и обязательные этические стандарты.

В октябре 2010 года мы опубликовали интервью с одним из ведущих мировых специалистов по этике Питером Сингером (Peter Singer) из Принстонского университета (Princeton University). Вот что он сказал по этому поводу.

Rapaport: «Должны ли отраслевые организации нести ответственность за устранение нарушений прав человека?».

Сингер: «Нет, я думаю, нужно начинать с личностей. Вы не можете полагаться на отраслевую ассоциацию в установлении стандартов, потому что она представляет деловые интересы отрасли. Очень часто требуются отдельные люди, чтобы расшевелить обстановку и сдвинуть ее с мертвой точки. Поэтому я думаю, что на людях лежит ответственность, если у них есть эти возможности, чтобы попытаться изменить ситуацию».

Rapaport Group примет активные меры, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь создать этичные рынки для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями.

Рекомендации, созданные RJC, полезны и важны, но их недостаточно. Особую озабоченность вызывает их неспособность обеспечить соблюдение своих руководящих принципов. Более того, ассоциация RJC и перекрестное руководство с WDC и KP неприемлемы. У них серьезные проблемы с управлением.

Необходимо внести в белый список компании, отвечающие требованиям соблюдения законодательства, и — с их разрешения — предоставить необходимую юридическую документацию. Однако помимо юридических требований необходимо установить практические этические стандарты на уровне продукта. Мы должны быть в состоянии проследить цепочку поставок для конкретных продуктов, которые имеют определенные уровни социальной ответственности.

Мы должны признать, что, хотя все продукты, производимые компанией, должны быть законными, они не обязательно могут быть этичными или соответствовать этике на том же уровне. Следовательно, сертификация источника цепочки поставок должна основываться на продукте.

Как объяснялось ранее в этой статье, существует спрос на законные этичные бриллианты. Чтобы удовлетворить этот спрос, требуется этическая сертификация продукта. Такая сертификация требует трех важнейших элементов:

1. Четкие письменные стандарты, которые прозрачны и поддаются проверке.

2. Надежный постоянный аудит производственного цикла продукции.

3. Отказ от бриллиантов и исключение членов, которые не соответствуют стандартам.

Вывод

Перед алмазной отраслью стоят бо́льшие задачи и возможности, чем когда-либо прежде. Важно признать, что мы столкнемся с фундаментальными экспоненциальными изменениями, которые потребуют от нас активного обновления нашего бизнеса и наших предложений с добавленной стоимостью.

Будущее больше не связано только с адаптацией технологий и интернет-маркетинга. Требуемые изменения носят более фундаментальный характер и зависят от конкретного продукта. То, как мы закупаем, создаем и продвигаем то, что продаем, — и кому мы продаем, — определит наше будущее. Это будет нелегко, но это будет хорошо.