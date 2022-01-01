Nornickel Harjavalta представил проект по расширению производства никеля на публичном мероприятии

Значительный рост производства потребует от Nornickel Harjavalta подачи заявки на получение нового экологического разрешения.

(finlandtoday.fi) - Недавнее мероприятие, состоявшееся в здании администрации города Харьявалта в Финляндии, стало частью процесса оценки воздействия на окружающую среду.

На практике компания Nornickel Harjavalta наращивает производство двумя частями. Ожидается, что в следующем году производство никеля увеличится с 60 000 тонн до чуть менее 75 000 тонн в год.

Согласно действующему природоохранному разрешению компании, годовой объем производства никеля ограничен 90 000 тонн.

Компания намерена увеличить годовой объем производства никеля до более чем 100 000 тонн к 2026 году. Для этого потребуется новое экологическое разрешение от властей.

Расширяя производство, Nornickel Harjavalta удовлетворит потребности в сырье растущей аккумуляторной промышленности. Планируется, что на местном уровне самым важным заказчиком компании в аккумуляторной промышленности станет BASF Battery Materials Finland Oy.

Аккумуляторная промышленность особенно нуждается в сульфате никеля и сульфате кобальта, производимых Nornickel Harjavalta, говорит Йони Хаутоярви (Joni Hautojärvi), генеральный директор компании.

В результате расширения в районе появится 10–20 новых рабочих мест.

На текущем производстве «Норникеля» в Харьявалте непосредственно занято около 300 человек. В результате расширения в районе появится 10–20 новых рабочих мест. На первом этапе компания планирует увеличить производство в основном за счет устранения узких мест в производственном процессе.

Последующее увеличение производства потребует строительства нового корпуса растворителей, расширения экстракционной установки и установки фильтрации с активированным углем, а также площадки для хранения и загрузки растворов.

Кроме того, компания планирует расширить зону хранения контейнеров и построить новый участок хранения и упаковки медных шлаков.

Деятельность компании не выйдет за пределы Индустриального парка, а будет расширена в пределах промышленной зоны. Крупнейшим строительным проектом будет здание для работы с растворителем площадью около 3500 квадратных метров, говорит Марко Миккола (Marko Mikkola), директор охране труда и развитию Nornickel Harjavalta.

Компания планирует удвоить контейнерное хранилище, что увеличит количество контейнеров для сырья. Увеличение контейнерных перевозок также будет обслуживаться запланированным расширением железнодорожной станции Харьявалта.

Примечательной особенностью расширения Nornickel Harjavalta является то, что удвоение объема производства, по мнению компании, сохранит воздействие на окружающую среду на текущем уровне.

По словам Микколы, одной из отправных точек для расширения является то, что выбросы не увеличатся, а останутся в пределах действующего экологического разрешения.

Потоки сырья также увеличатся, но останутся в пределах действующих разрешений.

«Через несколько лет переработанные материалы также будут играть более важную роль в качестве сырья», — говорит Миккола.

Транспорт сырьевого щелока также будет нахоиться за ограждениями Индустриального парка. Спрос на щелочь увеличится с 52 000 тонн до примерно 60 000 тонн в год. Ее будут доставлять грузовиками из портов.

А серная кислота, кислород и азот будут поставляться изнутри объекта.

Аналогичным образом ожидается, что количество железного пирита из отходов увеличится примерно вдвое.

Комментарии и мнения по программе Nornickel Harjavalta можно направлять в Экологический центр Юго-Западной Финляндии до 30 июня.

Затем к концу июля благотворительный центр ELY Centre опубликует собственное заключение.