Интервью: Сара Юд из Комитета по надзору в ювелирной отрасли

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) — Заместитель главного юрисконсульта Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) Сара Юд (Sara Yood) в последнее время была очень занята, помогая отрасли справиться с антироссийскими санкциями, введенными администрацией Байдена, включая санкции против российских алмазов. Ниже она рассказывает о текущем положении дел с российской продукцией и о том, что может произойти в будущем.

На данный момент санкции против российских алмазов ограничиваются прямыми сделками с алмазодобывающей компанией АЛРОСА и покупкой алмазов или бриллиантов напрямую у российских компаний. Тем не менее санкции допускают бриллианты, которые «существенно трансформированы» (то есть прошли огранку) в другой стране. Может ли это измениться?

Вполне возможно, что мы увидим какие-то изменения, в том числе изменение запрета на импорт с тем, чтобы не допустить бриллианты, «трансформированные» в другом месте. Недавнее письмо членов Конгресса призвало сузить этот путь. Я думаю, что вероятность того, что Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) скорректирует свое руководство по этому поводу, довольно высока, поскольку именно это произошло с бирманскими драгоценными камнями — сначала они были запрещены к прямому ввозу, а затем этот запрет был изменен, включив в себя огранку в других местах.

Если руководство по «существенной трансформации» будет удалено, что это будет означать?

Во-первых, это заставило бы покупателей, работающих с добывающими компаниями, разделять свои товары по происхождению, что, я надеюсь, они и так делают. Я не знаю точно, как правительство будет обеспечивать соблюдение этого, но предполагаю, что таможня сыграет свою роль.

Согласно большинству неподтвержденных сведений, в настоящее время АЛРОСА мало что продает на рынке. Будет ли это иметь значение?

Это зависит от того, так это или нет. Если АЛРОСА снова начнет продавать в Китай или Индию, то разговор изменится, и мы можем увидеть, как OFAC изменит свое руководство.

Многие американские предприятия в настоящее время выходят за рамки требований санкций в Соединенных Штатах и ​​просят не продавать им российские бриллианты. Это совершенно законно, и из-за связанных с этим рисков мы призываем компании учитывать это.

И как они должны это делать?

Они должны поговорить со своими поставщиками. Это означает строить с ними отношения, взять трубку и сказать им, чего вы хотите. Существует множество шаблонов контрактов — некоторые из них помог составить JVC, — которые написаны хорошим языком с тем, чтобы избежать российских алмазов.

Есть ли способ проверить, соблюдают ли поставщики требования?

Одна из вещей, которую поставщики могут включить, — это формулировка, которая дает им право проводить аудит [своих поставщиков бриллиантов]. Это, конечно, вариант, но это не то, что обычно делается. Существует множество вариантов сопровождения и отслеживания, и я бы посоветовала компаниям серьезно рассмотреть их.

Если руководство по «существенной трансформации» будет изменено, будет ли это применимо к русским бриллиантам категории «меле»?

Что касается информации о стране происхождения, самая большая проблема заключается в том, что бриллианты «меле» не отслеживаются. Некоторые говорят, что ценность «меле» заключается не в самих камнях, а в огранке, которая осуществляется в Индии. Я снова и снова думаю о том, считаю ли я это разумным аргументом. Я не думаю, что США действительно готовы решать эту проблему. Мы подняли этот вопрос в Министерстве финансов США. Они не ответили. Мне было бы очень интересно увидеть дизайны на выставке, чтобы понять, отказываются ли люди от использования «меле», потому что они не могут получить эти камни.

Какие еще мысли по ситуации в России?

Проблема не исчезнет в ближайшее время. Похоже, что ввод войск России на Украину будет долгосрочным конфликтом. Даже если завтра Россия покинет Украину, что маловероятно, компании АЛРОСА потребуется много времени, чтобы выйти из Списка лиц особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN). Таким образом, может пройти некоторое время, прежде чем США захотят позволить отрасли вести дела с АЛРОСА напрямую. Ювелирным предприятиям необходимо искать долгосрочные решения, включающие сопровождение и отслеживание бриллиантов.

Почему здесь так важно иметь соответствующую программу по борьбе с отмыванием денег?

В рамках соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег необходимо проверять список SDN, чтобы узнать, с какими предприятиями нельзя заключать сделки. Мы также должны думать о борьбе с отмыванием денег как о фундаментальном строительном блоке программы поиска поставщиков. Вы можете использовать элементы программы «знай своего клиента», чтобы сформулировать вопросы, которые вы хотите задать.

Теперь коснемся другой темы. Традиционно существовали санкции в отношении драгоценных камней из Афганистана. Но в последнее время от их немного отступили.

Было интересно посмотреть, как правительство США продвигается вперед по проблеме Афганистана. Теперь, когда талибы являются законным правительством в Афганистане, некоторые части списка SDN OFAC [которые не позволяют иметь дело с талибами] были свернуты. Это гуманитарный выбор. Власти США должны убедиться, что народ Афганистана имеет доступ к еде и лекарствам.

Вам все равно следует проверять список OFAC, чтобы убедиться, что вы работаете в рамках санкций, которые все еще существуют. Но возможностей купить афганские драгоценные камни больше, чем было год назад.