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Нехватка алмазов приведет к наценкам на бриллианты

15 июня 2022
Экспертиза

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Алмазная индустрия движима ​​ожиданиями. Хотя это и не редкое явление, стоит к нему приглядеться, учитывая ту необычную динамику, которая в настоящее время формирует рынок.

В то время как сегодня доступно много бриллиантов, — как о том свидетельствует количество камней, зарегистрированных на Rapnet, — производители бриллиантов и дилеры ожидают дефицита в конце третьего квартала, как только спрос начнет увеличиваться с прицелом на праздничный сезон.

Прогнозируемое падение обусловлено снижением предложения, а не ростом современного спроса, потому что продукция из России не выходила на рынок в течение последних трех месяцев. Тем не менее на возможный результат могут повлиять несколько факторов, как мы это изложили в июньском выпуске исследовательского отчета Rapaport.

Сырье из компании АЛРОСА якобы снова начало проникать на рынок и, как ожидается, продолжит делать это с большей энергией в ближайшие месяцы, если не недели — даже несмотря на то, что военный конфликт на Украине продолжает бушевать.

Поставка российского горнодобытчика будет включать в себя текущие объемы производства, а также продукцию, которую компания не могла продавать с 11 марта из-за проблем с оплатой, связанных с санкциями, а также из-за ограничений по доставке и неопределенности производителей бриллиантов в отношении того, как справиться с новой российской реальностью.

Но в то время, как США запретили импорт российских товаров, другие страны этого не сделали — в частности, Китай и Индия. Поэтому у поставщиков бриллиантов есть рынок для российских бриллиантов. Им просто нужно убедиться, что они отделили их от нероссийских на стадии производства. Они также должны задокументировать и раскрыть происхождение всех их камней.

Это разделение раздвоит рынок, образовав дефицит в США — там, где применяются санкции, — и у высококлассных брендов, которые внедрили свои собственные этические стандарты. Это также может привести к избытку предложения для остальной части рынка, где разрешены российские товары.

Следовательно, в рамках торговли начинает проявляться наценка за происхождение камней. В то время как De Beers отметила в своем отчете Diamond Insight в 2021 году, что потребители готовы платить больше за ответственным образом произведенные бриллианты и украшения с ними, неясно, как это будет разыгрываться в условиях бизнеса.

Свежие поставки бриллиантов российского происхождения, скорее всего, начнут поступать на рынок к концу третьего квартала, так как для обработки алмазного сырья и подготовки полученной продукции к продаже требуется от двух до трех месяцев. Ожидается, что дилеры и производители бриллиантов будут продавать камни со скидкой — в соответствии с более низкими ценами, которые они, вероятно, заплатили за сырье компании АЛРОСА, и, что более важно, потому что они не смогут торговать с США, на которые приходится более половины глобального спроса на бриллиантовые украшения.

С другой стороны, те же дилеры и производители бриллиантов могут начать продавать нероссийские бриллианты с наценкой. Это связано с тем, что такие бриллианты считаются ответственным образом произведенными товарами на влиятельных американских и европейских рынках, но еще и потому, что американские ритейлеры, вероятно, столкнутся с нехваткой без поставки со стороны АЛРОСА.

Это ставит рынок в тупиковую ситуацию в то время, когда мы приближаемся к середине года.

Как можно управлять ожиданиями в таком сценарии? Ответ в значительной степени зависит от той зоны рынка — и мира, — с которыми ведется бизнес.

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