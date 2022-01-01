Готовьтесь, упадок уже здесь

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - После двух очень оживленных лет спад, который, как все знали, придет, наконец наступил. Это не только замедление в Китае, втором по величине потребительском рынке, но и в США.

Розничные продажи бриллиантов в мае снизились

Согласно последним данным по США фирмы Tenoris, занимающейся исследованием ювелирного рынка, в мае объем продаж бриллиантов упал на 24% в годовом исчислении. В мае обычно наблюдается рост розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами благодаря Дню матери. Но вопреки типичной циклической тенденции продажи бриллиантов по сравнению с апрелем снизились.

Хорошей новостью является то, что, хотя количество проданных бриллиантов сократилось, средние расходы на бриллианты выросли на 18,7% в годовом исчислении, достигнув 10 242 долларов США, или более 8 000 долларов США за карат.

Падение штучных продаж объясняет снижение оптовой торговли в прошлом месяце. Например, чистый экспорт бриллиантов из Израиля упал на 64% в мае по сравнению с апрелем.

Товарные запасы специализированных ювелирных компаний в США, которые были высокими по сравнению с прошлыми годами, в мае сократились. Их закупки бриллиантов сократились почти вдвое.

Лабораторные бриллианты хорошо продаются

Потребители продолжали проявлять интерес к выращенным в лаборатории бриллиантам, увеличив свои расходы на 32,7% в основном за счет покупки дорогих изделий.

Самыми востребованными бриллиантами в мае были круглые камни весом 1,00-1,04 карата. Выращенные в лаборатории бриллианты составляют 15,2% продаж этого размера по количеству камней, приобретенных потребителями.

По сочетанию цвета и чистоты лидировали камни с характеристиками F/VS1. Это неудивительно. Еще год назад потребители, покупавшие изделия с лабораторными бриллиантами, зацикливались на традиционных камнях цвета GHI и чистоты SI. Выбирая ту же традиционную комбинацию цвета и чистоты, потребители могли купить бриллиант, который выглядел бы так же, как природный, и сэкономить на разнице в стоимости.

Но в прошлом году потребители, покупавшие ювелирные изделия с выращенными в лаборатории бриллиантами, отошли от покупки обычных бриллиантов, предпочитая вместо этого максимизировать свой бюджет, покупая бриллиант лучшего цвета и чистоты.

Снижение продаж обручальных колец

С начала года продажи обручальных колец снизились по сравнению с 2021 годом. По количеству проданных единиц в мае это снижение составило 11,6%. Это было ожидаемо, учитывая, что всплеск потребительского спроса был вызван снижением числа случаев COVID-19 и ослаблением социального дистанцирования.

Удивительным открытием стало то, что потребительский спрос на обручальные кольца с бриллиантами упал в мае на 14,9%. Это подчеркивает растущее предпочтение потребителей, отдаваемое обручальным кольцам с другими драгоценными камнями.

Дальнейшее углубление в данные Tenoris показывает, что снижение продаж обручальных колец с бриллиантами в основном было вызвано падением спроса на природные бриллианты. Только в мае продажи обручальных колец с природными бриллиантами упали на 19,7%.

В то же время продажи обручальных колец с лабораторными бриллиантами выросли более чем на 73%. После почти трехкратного увеличения продаж в 2021 году интерес потребителей к обручальным кольцам с лабораторными камнями явно растет. Точка притяжения: ценовой диапазон от 2500 до 4499 долларов.

Хорошие новости для индустрии природных бриллиантов: в то время как средняя розничная цена на обручальные кольца с лабораторными бриллиантами выросла на 9,4%, цена на обручальные кольца с природными бриллиантами подскочила на 16% в годовом исчислении.

Снижение в контексте

После двух фантастических лет роста продаж и цен наступило ожидаемое охлаждение. Это было не только ожидаемо, но и разумно, учитывая рост цен на топливо, жилье и товары для дома, а также падение фондового рынка.

Но это еще не все. Вкус американских потребителей меняется. Одним из изменений, которое появилось в этом году, является отказ от помолвочных колец с бриллиантами. Хотя это может быть временной ситуацией, деятельность по продвижению бриллиантов стоит активизировать.

Еще одним сдвигом является медленное, но постоянно испытываемое тяготение американского потребителя к выращенным в лаборатории камням. С точки зрения индустрии природных бриллиантов, наиболее тревожным моментом в этом является рост потребительских покупок свадебных ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями.

Перспектива

Надвигающиеся экономические последствия, о которых нас предупреждали некоторые экономисты, могут произойти, а могут и не произойти. Пока что американское общество тратит в 2022 году больше, чем когда-либо прежде. Что наиболее важно, доля, отводимая в кошельке на ювелирные изделия, не уменьшилась. По крайней мере, не в первые четыре месяца года.

В то же время спрос на путешествия растет, а отложенные свадьбы 2020 года были проведены в 2021 году. Страхи, которые COVID-19 вселил во многие сердца и которые привели к росту расходов на украшения с бриллиантами, уменьшились. Таким образом, имея это в виду, наиболее логичным ожиданием является то, что спрос на ювелирные изделия несколько снизится.

Это не конец света, а конец безумной гонки. По крайней мере на данный момент.

Желаем всем посетителям выставок в Лас-Вегасе успешных выходных!