Укрепление алмазного рынка создает условия для потенциального пересмотра оценки малых горнодобывающих компаний, таких как Karelian, BlueRock, Gem и Lucara

Алмазному рынку пришлось нелегко во время COVID, но, возможно, он вот-вот восстановится

(proactiveinvestors.co.uk) - Сочетание двух событий ранга «черный лебедь» привело к значительному росту цен на алмазы в этом году.

Первым был кризис с коронавирусом, который сдерживал спрос в течение двух лет, а теперь, когда он стихает, выпустил на рынок волну новых покупателей. Более того, в первой половине года эти покупатели были к тому же завалены стимулирующими деньгами и еще не были обеспокоены инфляцией.

Это может измениться, поскольку нефть продолжает торговаться на очень высоких ценовых уровнях, а экономическая активность замедляется по всем направлениям в ответ на более высокие цены повсюду.

Но даже если спрос упадет, цены на алмазы все равно будут высокими.

И это из-за второго события ранга «черный лебедь», которое поразило рынок, — ввода войск России на Украину.

Около одной трети алмазов в мире производится российским горнодобывающим гигантом АЛРОСА. В частности, АЛРОСА специализируется на мелких камнях, которые используются для обрамления крупных центральных камней в кольцах.

Крупнейший в мире производитель алмазов, компания De Beers, производит не так много камней небольшого размера, и, согласно данным, недавно приведенным агентством Bloomberg, цены на них в этом году выросли примерно на 20%.

В прежние времена в период рыночного дисбаланса De Beers просто выпустила бы больше камней из своего легендарного запаса, и тут же произошла бы коррекция.

Но после распада Советского Союза и перед лицом того, что АЛРОСА приобрела известность, De Beers осознала, что она больше не может контролировать алмазный рынок так, как раньше, и что накопление капитала в запасах больше не является хорошей идеей использования средств акционеров.

По крайней мере, так говорила компания то время.

Однако теперь, даже когда рудники De Beers работают на полную мощность, нет никаких шансов, что компания сможет компенсировать дефицит, вызванный изгнанием АЛРОСА с мировых рынков.

Найдет ли АЛРОСА обходной путь?

Она может это сделать. Отношения России с Индией остаются достаточно прочными, и вполне возможно, что АЛРОСА сможет направлять значительные объемы поставок через Бомбей (Мумбай).

Но это отрасль, которая знает, как отслеживать свой продукт. Действительно, имеющиеся в настоящее время возможности отслеживания были разработаны для смягчения последствий добычи алмазов в зонах конфликтов в Африке. И эти инструменты все еще можно использовать, чтобы не допустить попадания российских камней на западные рынки. Покупатели в любом случае заинтересованы в том, чтобы знать происхождение камней. А теперь в этом заинтересованы и правительства.

Что это значит для горнодобытчиков?

Неудивительно, что в прошлом месяце De Beers сообщила о сохраняющемся высоком спросе на алмазы. Согласно корпорации Anglo American Ltd, владельца De Beers, четвертый цикл продаж De Beers в 2022 году принес 604 млн долларов США.

Это более чем на 220 млн долларов США больше, чем 385 млн долларов США, заявленных для эквивалентного четвертого цикла продаж в 2021 году, и доводит продажи в 2022 году примерно до 2,5 млрд долларов США.

Как считает брокерская фирма SP Angel, это означает, что продажи De Beers на данном этапе торгового цикла находятся на самом высоком уровне с 2016 года.

И в данном случае преуспеют не только крупные компании.

Небольшие компании тоже получат выгоду, хотя это не всегда отражается в ценах на их акции.

Акции Gem Diamonds, например, выросли более чем вдвое после худшей из разрушительных волн коронавируса, но в промежутке между временем до коронавируса и нынешним периодом они также торговались по намного более высоким ценам.

Производственные проблемы временно умерили энтузиазм инвесторов в отношении BlueRock Diamonds, хотя общий объем добычи на южноафриканском руднике этой компании в нынешнем году должен вырасти.

Между тем текущие программы геологоразведки таких компаний, как Karelian Diamonds и Botswana Diamonds, привлекают определенное внимание, хотя на самом деле не вызывают особого интереса на рынке, даже несмотря на то, что недавнее обнаружение компанией Karelian нескольких кимберлитов в Финляндии может изменить правила игры.

А ранее в мае Gem Diamonds и Botswana Diamond не смогли завершить сделку по проекту Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.

Даже Lucara, знаменосец канадских независимых компаний, остается в тени, несмотря на 28-процентный рост доходов в первом квартале этого года.

Итак, на данный момент это смешанная картина.

Но если покупатели не идут в сторону алмазных компаний прямо сейчас, то это может означать, что наступит давка, чтобы наверстать упущенное, когда несоответствие оценки между текущим дефицитом предложения алмазов и ценами на акции алмазных компаний станет более широко осознаваться.

Грядет ли пересмотр их оценки?

Посмотрим.