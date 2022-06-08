Ботсвана: возрождение модели «от рудника к пальцу»

Автор: Эрез Джейкоб Ривлин (Erez Jacob Rivlin), аналитик алмазного рынка и консультант по добыче алмазов. Был советником правительства России (министра Бычкова) по вопросам алмазов и президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша по вопросам алмазной отрасли.

(idexonline.com) - Туман российско-украинского конфликта скрыл крупную битву за алмазы, которая бушует в тысячах миль к юго-западу от зоны военных действий. Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi), выступая на торжественном ужине в Габороне, заявил, что «он больше не желает работать по какой-либо другой модели, кроме той, которая была разработана компаниями Lucara и HB Antwerp» (портал Africa Intelligence, 7 апреля 2022 г.).

Президент Масиси при этом ссылался на кажущиеся бесконечными пятилетние переговоры между De Beers и Ботсваной о продлении их совместных операций по продажам, которые не были завершены до сегодняшнего дня. Его решительное заявление означает, что либо De Beers будет следовать модели Lucara-HB, либо нас вскоре может удивить исторический шаг HB, которая может завладеть значительной и самой престижной долей продаж алмазов De Beers.

Если эта бизнес-модель «от рудника к пальцу» окажется успешной, она может оказать гораздо более широкое влияние на мировую алмазную отрасль и сохранить потенциал для изменения некоторых ее основных принципов. HB и Lucara уже подписали соглашение о сотрудничестве с французским конгломератом предметов роскоши LVMH, который обязуется покупать некоторые бриллианты, произведенные в результате их партнерства. Но действительно ли модель Lucara-HB преуспеет там, где многие потерпели неудачу?

Канада, АЛРОСА, некоторые юниорные горнодобывающие компании и даже сама De Beers в прошлом безуспешно пытались донести историю алмазов от источника к потребителю, стремясь зажечь воображение многих конечных пользователей. Лишь история происхождения этих драгоценных камней, рассказанная в рамках проекта Only Natural Diamonds, была успешной, но остальные не смогли произвести впечатления на многих клиентов, включая президентов Ботсваны.

Новая модель «от рудника к пальцу»

Руководство HB вежливо и по понятным причинам отказалось раскрыть свои коммерческие секреты, но, с другой стороны, Lucara является публичной компанией, и тщательный анализ ее финансовой отчетности (2021 финансовый год) раскрывает основные черты бизнес-модели Lucara и HB.

Что же такого особенного в модели Lucara-HB? Насколько она устойчива к трудным испытаниям? Основной причиной, по которой Великобритания в свое время воздержалась от замены фунта на евро, были отсутствующие в соглашении пункты касательно «черных дней». Соглашение же между Lucara и HB было подписано в июле 2020 года, в трудные черные дни пандемии COVID-19, и эти трудные времена на самом деле побудили обе стороны подписать соглашение о партнерстве. В первой половине 2020 года, когда цены на алмазы резко упали, Lucara искала способы избежать убытков. Было вполне разумно гранить большую часть своего ценного запаса необработанных алмазов и продавать их позже уже в виде ограненных камней, надеясь на восстановление рынка.

С другой стороны, HB — в 2020 году молодое и многообещающее частное партнерство — не хотело заниматься спекулятивными операциями, проводя свой корабль в бурных водах ранней пандемии. Поэтому идеальной возможностью для бизнеса казалась продажа услуг за фиксированную плату, не рискуя собственным капиталом. HB предложила Lucara свои услуги по огранке алмазов и их продаже за вознаграждение, которое, вероятно, включало в себя определенный бонус за достижение поставленных целей. Однако HB не несет ответственности, когда цены на бриллианты приводят к более низким результатам, чем первоначальные оценки необработанных алмазов.

Около 70% стоимости рядового алмазного сырья с рудника Карове (Karowe) компании Lucara относятся к сегменту «специальных» камней, то есть необработанных алмазов размером более 10,8 карата и цветных алмазов. Соглашение дает компании HB, которая специализируется на этих крупных размерах, эксклюзивное право из первых рук выбирать алмазы для огранки. Остальные камни, более дешевая часть добычи, остаются у Lucara для продажи через ее регулярные ежеквартальные торги.

В своих финансовых отчетах за 2021 год Lucara показала увеличение выручки и цены за карат более чем на 80% в годовом исчислении, но на самом деле, какая алмазная компания не добилась ошеломляющих результатов в 2021 году? Даже если «очистить» влияние рынка поры американских горок на эти результаты, основное обоснование бизнес-модели Lucara-HB просто имеет смысл. HB предлагает Lucara долю прибыли, которая обычно принадлежит только компаниям из перерабатывающего сектора.

Еще в 1994 году, когда я стал советником российского правительства, министр Бычков, курировавший все драгоценные полезные ископаемые только что созданной Российской Федерации, передал мне копии соглашений, подписанных между Советским Союзом и De Beers в 1990 году, сказав: «Они дали нам кредит в один миллиард долларов, и мы дали им алмазы в качестве залога, но они не позволяют нам провести переоценку наших алмазов». Организация кредита в размере 550 миллионов долларов для рефинансирования остатка кредита De Beers была одним из основных моментов моей консультационной деятельности. Моя будущая книга содержит несколько глав об этом увлекательном периоде моей жизни.

Несмотря на разницу во времени, дух и основные принципы ботсванских и российских соглашений с De Beers остаются прежними: как разделить пирог от продажи алмазов на миллиарды долларов. Подпишет ли президент Масиси контракт с De Beers или HB, покажет только время, но ясно одно: он на правильном пути, чтобы принести пользу народу Ботсваны.