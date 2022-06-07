De Beers повышает цены на мелкие алмазы по мере того, как санкции вызывают их дефицит

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) – Компания De Beers подняла цены на мелкое алмазное сырье на фоне растущего дефицита некоторых категорий камней, к которому привели санкции в отношении ее российского конкурента.

Цена на мелкие алмазы, те, что в конечном итоге используются для обрамления камня-солитера в кольце, резко выросла с начала марта по мере того, как огранщики и трейдеры прилагают усилия к тому, чтобы найти источники поставок после того, как США ввели санкции против российской акционерной компании АЛРОСА, на которую приходится примерно треть мирового производства алмазного сырья.

De Beers подняла цены на камни небольшого размера на 5-7% на своей распродаже на этой неделе в Ботсване, по словам знакомых с положением дел людей, попросивших не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной. По их словам, даже после повышения цен спрос на эту продукцию будет высоким.

De Beers производит относительно немного алмазов того типа, на котором специализируется АЛРОСА: это более мелкие и более дешевые драгоценные камни, которые используются в более дешевых ювелирных изделиях, продаваемых в торговых сетях таких компаний, как Walmart Inc. или Costco Wholesale Corp. Это создает растущий дефицит, поскольку способность АЛРОСА поставлять продукцию на рынок остается неопределенной.

Цены на алмазы растут, и даже De Beers не может восполнить пробел в их предложении

Алмазная отрасль стала одним из неожиданных победителей, когда мировая экономика оправилась от первых последствий пандемии. Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами сильно вырос в прошлом году, в то время как предложение оставалось ограниченным.

De Beers повышала цены на алмазы на протяжении большей части 2021 года, стремясь восстановиться после первого года пандемии, когда отрасль практически остановилась. Тем не менее большая часть этих повышений цены касалась крупных и дорогих алмазов, в то время как сейчас акцент делается на дешевых камнях.

Введение войск России на Украину и последовавшие за этом санкции привели к потрясениям в отрасли. Индийские покупатели, которые в ней доминируют, изо всех сил пытались найти способы купить камни в России по мере того, как банковские, страховые и транспортные услуги иссякали.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, многие в алмазной отрасли Индии все еще хотят продолжать покупать. И хотя известные американские ювелирные компании Tiffany & Co. и Signet Jewelers Ltd. заявили, что прекратят закупать новые бриллианты, добытые в России, розничные торговцы в таких странах, как Китай и Индия, а также на Ближнем Востоке, не последовали их примеру.